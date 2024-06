Bjorn iz ABBA-e: "Naš bend ima tako glupo ime"

Bjorn Ulvaeus iz ABBA-e rekao je da ta svjetski poznata glazbena grupa ima "tako glupo ime" koje uz to dijele s "vrlo poznatom tvornicom haringa u Švedskoj." "Dok smo bili tek djelomično poznati, a prilično poznati u Švedskoj, snimili smo prvu ploču pod imenom Agnetha, Benny, Bjorn i Anni-Frid. A DJ-i na radiju i svugdje drugdje umorili su se od toga da izgovaraju sve to, kao što možete zamisliti. Tako da su sveli naša imena na inicijale ABBA", rekao je švedski glazbenik (79), osnivač pop glazbene grupe u kojoj su uz njega bili Agnetha Faltskog, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad.

"Nismo imali izbora. Mislio sam da je to tako glupo ime. I jest", kazao je. "Također, to je ime vrlo poznate tvornice haringe u Švedskoj - marinirane haringe, što je jako popularno u Švedskoj. I morali smo ih tražiti dopuštenje da koristimo to isto ime." Ulvaeus je kazao kako je želio da imaju neko "cool ime poput The Rolling Stones ili nešto tako. The Northern Lights."

"A evo nas s ABBA-om." ABBA je najpopularnija švedska grupa svih vremena s rekordnih devet singlova koji su zasjeli na prvo mjesto top ljestvica. Grupa je postigla svjetsku slavu nakon što su pobijedili na Eurosongu pjesmom "Waterloo".

