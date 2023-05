Bivša Trumpova ljubavnica iznosi pikanterije: Nakon seksa htio mi je dati novac, zna biti grub i vulgaran

Bivša Playboyeva zečica Karen McDougal u intervju koji je dala za Daily Mail podijelila je intimne detalje svoje afere s Donaldom Trumpom, koja je prema njezinim riječima trajala deset mjeseci. - Bila sam zaljubljena u njega. I on je bio zaljubljen u mene. Znam to jer mi je cijelo vrijeme govorio - rekla je o svojoj vezi s Trumpom i istaknula je kako je ona prekinula tu aferu.

U vrijeme kad su započeli svoju romansu Trump, bivši predsjednik SAD-a je bio dvije godine u braku sa suprugom Melanijom i Karen je upoznao nedugo nakon što mu je Melania rodila sina Barrona. Karen baš kao i bivša striptizeta Stormy Daniels (44) tvrdi da je imala aferu s Trumpom prije nego što je uspio na izborima 2016. godine. Upravo one su zaslužne za čak 34 kaznene prijave prema Trumpu, što ga čini prvim bivšim predsjednikom u povijesti SAD-a koji se suočava s kriminalnim optužbama, a koje on negira.

Priča Stormy Daniels o vezi s Trumpom javnosti je dobro poznata, a ovo je prvi put da i Karen iznosi detalje svoje veze s Trumpom. Karen je poput Daniels uoči Trumpove predsjedničke kampanje dobila 150 tisuća dolara kojima je Trump platio njenu šutnju, a sada je odlučila ispričati sve pojedinosti njihove veze.

Za razliku od Stormy Daniels koja je opisujući seksualni odnos s Trumpom opisao kao 'najgorih 90 sekundi u životu' – Karen inzistira na tome da je njihova veza bila divna te su se voljeli. - Bila sam zaljubljena u njega. Bio je zaljubljen u mene. Znam to jer mi je stalno govorio. Rekao bi ti si moja i volim te. Upoznao me i sa svojim prijateljima.- ispričala je. Vezu s Trampom je prekinula kada je upoznala glumca Brucea Willisa.

- Zašto bih ostala s oženjenim muškarcem kad je Bruce bio tada slobodan i sviđao mi se - objasnila je u intervju. Karen je radila u dječjem vrtiću, a kada je operacijom povećala grudi prijavila se na natjecanje u kupaćim kostimima i to natjecanje dovelo je Karen do Playboya. Preko Playboya točnije Hugha Hefnera je i upoznala Trumpa na jednoj od ludih zabava u Hefnerovoj vili.

Karen kaže kako je tada zapela za oko Trumpu. - Pratio me okolo poput psića, pokušavajući privući moju pozornost. Kada sam odlazila on je stajao pored svog tjelohranitelja Keitha Schillera i rekao je, 'Keith, uzmi njezin broj. Nazvao je nekoliko dana kasnije i zamolio me da večeram s njim u hotelu Beverly Hills - ispričala je Karen.

Dodala je kako se sada srami što je započela vezu s oženjenim muškarcem, ali tada nije o tome razmišljala jer se samo htjela dobro zabaviti. Tjelohranitelj Keith je uveo Karen na stražnji ulaz u poznati hotel, ali umjesto romantičnog izlaska i večere uz svijeće u nekom lijepom restoranu s Donaldom je večerala u apartmanu.

- Jeli smo za malim stolom u kuhinji s uključenim TV-om u pozadini. Nakon večere stvari su se zahuktale i Trump je napravio svoj potez. Privukao me i uskoro smo završili u krevetu. Kada sam odlazila vidjela sam hrpu novca u njegovoj ruci. Bila sam užasnuta i rekla sam mu kako ja nisam jedna od takvih djevojaka kojoj plaća za seks. Bilo mu je žao što mi je nudio novac i rekao mi je da sam stvarno posebna. - rekla je u intervju Karen. Putem do kuće je plakala i mislila je kako više nikada ne želi vidjeti Trumpa, ali opet ju je šarmirao i viđali su se pet ili više puta mjesečno, a jednom prilikom odveo ju je i u svoj penthouse u kojem je živio sa suprugom i sinom. Kada je išla s njim na putovanja Karen ih je sama plaćala, a potom bi joj Trump dao gotovinu za te troškove, kako ne bi ostavili nigdje pisani trag.

Karen kaže da je šokirana Trumpovim ponašanjem u posljednjoj predsjedničkoj kampanji. - Bila sam užasnuta kada je ismijavao novinara s invaliditetom. On zna biti grub i vulgaran, ali ima i svoje dobre trenutke. - veli Karen.

