Bivša manekenka izbačena iz crkve jer je vikala, ona tvrdi da je opsjednuta

Bivša manekenka Matea Hohnjec (31), inače sestra nekadašnje miss sporta i voditeljice Stefany Hohnjec nakon godina burnog života skrasila se u Poreču, a kako je kazala za Glas Istre, nedavno joj se dogodila neugodna situacija jer joj je zabranjen ulazak u Eufrazijevu baziliku, gdje je svakog dana odlazila na misu.

- Ne želim stvoriti nikakav skandal niti ikoga osuđivati, ali moram obraniti sebe. Moram ukazati na to da bi nama vjernicima svećenici trebali pomagati, a ne optuživati nas. Zabranili su mi slavlje svete mise, žele mi oduzeti ono čime se borim protiv zla - kazala je Matea je ulazak u crkvu zabranila policija koja joj je uručila rješenje kojim joj se izriče mjera opreza. Ta mjera doslovno glasi: zabrana posjećivanja bazilike Eufrazijeva 22 (crkva). Zabrana ulaska u crkvu traje od 4. do 12. srpnja, no uvijek postoji mogućnost produžavanja mjere.

Iz policije navode da su je prijavili sami svećenici, najviše zbog vikanja u crkvi. Matea pak kaže da je očekivala prvo neko upozorenje ili pomoć svećenika, no samo ju je jedan dan nazvao porečki svećenik Josip Mašina, koji joj je usmeno zabranio dolazak u crkvu i zaprijetio joj odlaskom na policiju.

Kako je za Glas Istre kazala Matea, velika je vjernica, a na misi je vikala jer se bori s opsjednutošću. Podsjetimo, Matea Hohnjec je prije šest godina punila stupce Crne kronike. Tada je u stanu u Zagrebu s bivšim suprugom Josipom Nikićem organizirala zabavu na kojoj je od predoziranja drogom preminula 20-godišnja djevojka. Matea je osuđena na godinu dana zatvora, a Nikić na dvije godine i dva mjeseca.