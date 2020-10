Bio je to preveliki zalogaj za njih i iz showa su ispali Boris i Lea

Ove su subote iz natjecanja za najbolji pjevački par showa Zvijezde pjevaju ispali glumac Boris Svrtan i njegova mentorica Lea Mijatović. „Poskliznuli“ su se na funku, novom žanru sezone koji se, uz rock'n'roll, izvodio u večerašnjoj četvrtoj emisiji.

Prvi su nastupili Arija i Marko s pjesmom "Ne spavaj mala moja" Bijelog dugmeta. Jurica Pađen je pohvalio energičnu izvedbu, ali mu se nije dopalo što je „mlada dama bila ljuta, a to je jedna vesela pjesma“. Arija se opravdala time da je ona pjesmu doživjela kao nadmetanje u kojem je ona htjela biti bolja od Marka, na što joj je Jurica odgovorio da rock'n'roll ne bi trebao biti natjecanje nego suradnja. No, Danijela Martinović bila je drukčijega mišljenja: „Nek' si ti lupila šakom o stol! Malo si divlja – to mi je top! Super mi je kako si se snašla u dvoglasima, a pritom si i plesala...“ Mirela Priselac Remi naglasila je kako je vrijeme kad su se grešaka opraštale – prošlo, te da od ovog para ubuduće očekuje da spoje pjevačko umijeće koje su pokazali prošli tjedan s ovotjednim atraktivnim nastupom jer ovo nije bila zahtjevna pjesma za pjevanje. Marko Tolja se složio s tim: „Arija, ti si standardno dobra, ali meni je ovaj izbor pjesme prvoloptaški. Pošli put ste mi bili izvrsni, a ovaj put – dobri.“ Ukupan zbroj ocjena koji im je žiri dao bio je 30. Tu će ocjenu, pokazat će se, dobiti još dva para.

Foto: Dario Njavro/HRT

Marko i Gina izveli su pjesmu grupe The Bastardz, "Tvoja ljubav". „Funk je vrlo specifičan žanr, moraš imati taj nerv... moraš biti luđak, a ti si dobar dečkić, poput mene“, komentirao je Marko Tolja, ali i dodao da je pjesma dobro otpjevana, a da su dvoglasi bili sinkronizirani“. I Jurici je nedostajalo tog „funk nerva“ ili „crnačkog ludila“, ali vjeruje da bi i Bastardzi bi bili zadovoljni. Zbroj ocjena za ovaj par iznosio je 32.

Damir i Ivana pjevali su pjesmu Fantoma "Duda". Nakon izvedbe Remi je naglasila, gledajući HRT-ovog urednika: „Ti si fakat radio, i svaka čast na tome! Jako mi se svidjelo!“ A Ivani Kindl je poručila da mora otvoriti školu pjevanja. Jurici je bilo simpatično i zabavno, a Danijela je pohvalila izgled i usklađenost ovog para te njihov napredak. I njihov je zbroj ocjena iznosio 30.

"Play That Funky Music" pjevali su Šarić i Lara. Žiri je bio oduševljen. „Šariću, ja imam problem s tobom! Da bi se tebe ocijenilo, trebaju neki potpuno drugi parametri. Očito je, naime, da ti pjevaš bolje od nekih profesionalaca. Ali upravo zato ćemo te „iscidit“ do kraja“, bile su riječi koje je uputila Danijela Martinović. „Što više hoćeš?“, našalio se stand up komičar Ivan Šarić. I dobio odgovor: „Da nas izuješ iz cipela! Jer ti to možeš!“. Remi se složila da je to do tog trena najbolji nastup večera i zaključila: „Za tebe je vrijeme da dobiješ svoj show! Izvrstan nastup, odlično otpjevano.“ Dobili su naviše ocjene, te time i ukupni najveći zbroj – 35.

Dora i Bojan izveli su pjesmu "Daj obuci levisice". Juricu su na trenutke svojom izvedbom podsjetili na film Briljantin. Nastup je ocijenio prpošnim, mladenačkim, poletnim, energičnim… Danijela je nastavila: „Dora, meni si ti iznenađenje! Vidi se lijepi napredak. Od falša tona nitko nije umra, to se nama svima događalo. Dogodilo se tih par sitnih grešaka, ali ja pamtim emociju, a meni je bilo super.“ Tolji je isto bilo zabavno, ali je zaključio da modulacija koja inače popravi pjesmu, ovaj put nije imala taj rezultat. Zbroj ocjena za Doru i Bojana bio je 30.

Foto: Dario Njavro/HRT

Posljednji večeras nastupili su Boris i Lea s pjesmom "Što učinila si ti". Marko Tolja bio je suzdržan: „Oliver i Runjić – to je glazba koja je mene odgojila i kad se netko tog uhvati to mora biti savršeno. A u ovom slučaju je bilo: što učinila si ti?! To kako ti čagaš, to neću komentirati. Htjeli ste zapaliti pozornicu, a od toga si malo i pregorio. Nisi zvučao kao Oliver s otoka, nego kao vlaj. Remi se nadovezala, obraćajući se Borisu: „Kafanski đir tebi više leži, a ovo je pjesma gdje je trebalo biti i malo vibrata, malo ste se trebali više nasloniti na original. Možda je ovo bio ipak prevelik zalogaj. Ali tvoja scenska prisutnost, to imaš u malom prstu“. Boris i Lea dobili su naniže ocjene žirija, ukupnog zbroja 28, a kako se pokazalo na samom kraju emisije, istog je mišljenja ovaj put bila i publika u studiju.

Foto: Dario Njavro/HRT

U show programu uživali smo u još jednom duetu. Radijski hit "Da ti usne slijedim" izveli su Antonia Dora Pleško i Alen Đuras te dokazali da hrvatska zabavna scena ima kvalitetnih mladih vokala.