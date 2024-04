Baby Lasagni ukrali identitet! Ozbiljno se obratio publici: 'Nemojte dati novac, to nisam ja...'

Upravo mi je dano na uvid da prevaranti pokušavaju preko lažnog profila kontaktirati pratitelje i od njih iznuditi novac - napisao je mladi glazbenik Marko Purišić poznatiji pod umjetničkim imenom Baby Lasagna na društvenoj mreži Instagram. Sve se čini kako se mladi i ambiciozni glazbenik našao na udaru prevaranata na internetu zbog krađe identiteta pa je odlučio upozoriti svoje pratitelje da ne nasjedaju na lažne profile.

- Ovim putem vam želim reći da to nisam ja te da ni pod razno ne dajete nikakav novac ili odgovarate uopće na poruke. Ako ste roditelj savjetujem da obratite pozornost na naše najmlađe jer su baš oni skloniji ovakvim prevarama. Hvala - napisao je Lasagna na svojim društvenim mrežama.

Glazbenik nije jedini celebrity sa scene koji je na udaru prevara, nedavno se i pjevačica Renata Končić Minea požalila, a o tome je obavijestila i svoje obožavatelje na društvenoj mreži Instagram. - Prevara veće razine, kad prevaranti 'upozoravaju' na prevarante... Ovo je naravno lažno - napisala je Minea na svojim društvenim mrežama uz snimku zaslona jednog komentara u kojem se dijeli lažna poveznica za njezin kontakt.

FOTO Evo što je Baby Lasagna rekao o krađi identiteta

Podsjetimo, Baby Lasagna otputovao je na još jedan PreParty, koncert prije Eurosonga. Trenutačno se nalazi u Nizozemskoj, a ondje je gostovao u jednoj lokalnoj emisiji. Zapjevao je i 'Rim Tim Tagi Dim'. - 'PreParty', odnosno "zagrijavanja" nam služe da se mi, predstavnici na Eurosongu, malo bolje upoznamo te da se povežemo s fanovima. Bilo je fantastično, kako u Madridu, tako i u Londonu. I sad nam slijedi Amsterdam idući tjedan. Iznenadilo me što su me obožavatelji zaustavljali u Madridu i Londonu - rekao je Baby Lasagna voditeljici Jeleni Pajić Ćulibrk. Rekao je kako je dvojio treba li otići u London i Madrid jer je strahovao kako će mu to oduzeti previše vremena za pripreme za Euroviziju, ali sada ne žali što je išao jer su ovi nastupi isto priprema za nastup u Švedskoj gdje će naš predstavnik nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri 7. svibnja.

Tijekom ovih nastupa imao je priliku čuti i druge sudionike. - Bilo je super, posebno su mi u oko upale Slovenija, Srbija i Italija. Oni su mi u ovom trenutku možda najdraži. Iako, i Švicarac, otkad se popeo na kladionicama, poslušao sam pjesmu, i pjesma "ubija" - kaže pjevač. Tijekom zadnjih tjedana bio je vodeći na eurovizijskim kladionicama, ali tu poziciju je preuzeo predstavnik Švicarske. - Sad smo na drugom mjestu i sad mi je malo lakše, barem me više nitko ne pita za to - kaže Baby Lasagna. Najveća podrška u karijeri te na ovoj eurovizijskoj avanturi mu je obitelj s kojom se trudi provoditi što više vremena.

