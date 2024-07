Australska influencerica dobila kaznu u Dubrovniku: 'Imam upozorenje za sve koji dolaze u Hrvatsku'

Australska influencerica Isabeblle Lakin (23) ovog je ljeta odmor odlučila provesti u Hrvatskoj, a na društvenim mrežama objavila je brojna videa s Hvara i iz Dubrovnika. No, pratitelje je na TikToku upozorila na pravilo da se kroz gradove na našoj obali, ali i u Italiji, ne smije hodati u kupaćem kostimu.

- Ako ne želite dobiti kaznu od 700 eura, nemojte nositi gornji dio bikinija kad napuštate plažu bez nečega preko njega. Uhvatit će vas, ne žele da turisti to rade, kazala je u videu koji je pogledan više od 300 tisuća puta.

Zatim se obratila svima koji kod nas dolaze britanskom kompanijom za krstarenja Sail Croatia.

- Ako idete sa Sail Croatiom i mislite da možete samo prošetati kroz grad u malenom gornjem dijelu bikinija... Ne bih vam preporučila. Znam nekoliko ljudi koji su se prošle godine opekli i to su većinom bili ljudi sa Sail Croatia koji su zaboravili na pravila. Tako da, nemojte to raditi, upozorila sam vas, rekla je Lakin.

Influencerici su se u komentarima zatim javili brojni pratitelji koji su posjetili našu zemlju, no nisu znali za to pravilo.

"Nisam imala pojma o ovome, bila sam u Hrvatskoj prošle godine. Hodala sam kroz grad u gornjem dijelu bikinija i suknji. Hvala Bogu pa nisam dobila kaznu", "Gledam ovo sad nakon što sam to nesvjesno radila u Splitu... Na svu sreću nisam dobila kaznu", neki su od komentara.

"Ovo je istina. Radim kao turistički vodič u Hrvatskoj. Ne biste trebali hodati nigdje u bikiniju ili bez majice u gradovima. Sve ovisi o sreći", napisao joj je jedan pratitelj, a jedna je turistkinja napisala kako je lani nisu htjeli poslužiti u jednoj trgovini u Hrvatskoj zbog toga što nija imala majicu.

Podsjetimo, problem turista koji šeću u kupaćim kostimima prisutan je na cijeloj našoj obali. Veliki je problem u Zadru u kojem Turistička zajednica i ove godine dijeli promotivne letke otisnute na hrvatskom i četiri strana jezika, kojima se skreće pozornost na neprimjerenost hodanja u kupaćim kostimima izvan mjesta za koje su predviđeni.

GALERIJA: Huljić, Kutlić, Dino Jelusić... Pogledajte koje su sve slavne 'face' stigle na vjenčanje Matije Cveka

"Iako to u Zadru nije službeno zabranjeno, molimo da poštujete ovdašnju tradiciju i kulturu na način da ne nosite samo kupaće kostime kad niste na plaži, pa makar samo i na kratko vrijeme. Zahvaljujemo i želimo vam ugodan odmor u Zadru!“, stoji na višejezičnim letcima koji se dijele turistima, kao i na plakatima na više lokacija u gradu.

Kupaći kostimi su prikladni za plaže, bazene i druge destinacije vezane uz vodu, no nošenje istih u središtu grada zasigurno nije u skladu s društvenim normama. Nošenje neprimjerene odjeće nije samo pitanje estetike, već pristojnosti i odgovornog ponašanja prema domaćinima i drugim turistima te se njome treba barem u nekoj mjeri odražavati poštovanje prema okolini u kojoj se nalazi. Kada dođu u središte grada, turisti ulaze u jedan poseban prostor bogate povijesti i naslijeđa, grad čiju je baštinu prepoznao i UNESCO. Očekujemo da se grad razgledava u odjeći koja služi za slobodno vrijeme, a ne za boravak na kupalištima, podsjećaju iz TZGZ.

VEZANI ČLANCI:

"Odgovornim ponašanjem turisti izgrađuju pozitivan dojam o njima samima, pokazujući da poštuju društvene norme i doprinose ugodnoj atmosferi za sve koji se u gradu nalaze. Kretanje povijesnom jezgrom bez odjeće ili dijela odjeće u našem gradu nije regulirano posebnim pravilnikom", poručuju iz TZ grada Zadra nadajući se da će već i sam apel turistima uroditi plodom te kako će ovakva pojava biti iznimka, a ne pravilo.

VIDEO: Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210