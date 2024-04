Najpoznatija svjetska pjevačica otkrila koji estetski zahvat planira: 'Učinit ću to sigurno'

Svjetski poznata pjevačica i ikona stila Rihanna jedna je od najpopularnijih glazbenih zvijezdi današnjice, a da je žena bez dlake na jeziku - dokazala je još jednom u najnovijem intervjuu u kojem se sasvim iskreno osvrnula na majčinstvo, izgled, ali i estetski zahvat kojem se planira podvrgnuti. Naime, kako je otkrila za Interview Magazine deset godina joj se čini previše, tako da u skorije vrijeme planira, kako tvrdi, jedini estetski zahvat koji ju zanima - podizanje grudi.

- Želim da mi se grudi vrate tamo gdje su i bile prije, više prema ramenima. Ne želim implantate, želim samo podizanje grudi - rekla je slavna pjevačica na pitanje koji bi estetski zahvat napravila te je dodala: - Nisam dovoljno istraživala o tome da znam, ali čula sam da postoji mogućnost da nakon zahvata ostanu ožiljci. S time sam se pomirila, no drugim se zahvatima ne želim podvrgnuti. Primjerice ne želim ići na zatezanje trbuha jer ne želim imati "novi" pupak", niti ožiljke na trbuhu - istaknula je slavna pjevačica. Kako bilo, do sada nije poznato je li se ikada podvrgnula estetskim operacijama, no i sama je rekla kako se boji stati pod nož. Godinama se nagađalo da je operirala nos, no ona to javno nikada nije potvrdila.

U spomenutom intervjuu dotaknula se i majčinstva te toga kako trudnoća može utjecati na izgled tijela. - Celulit u trećem tromjesečju nije šala. Odjednom vidiš višak koji dolazi s mjesta za koja niste ni znali, a sve je u bedrima, jer bedra nose težinu djeteta i maternice - kazala je Riri kako je iz milja zovu. Jedino što je stvarno htjela biti u životu je majka i to joj se i ispunilo. Sada ima dva dječaka s reperom A$AP Rockyjem, jednogodišnjeg RZA i 8-mjesečnog Riot Rosea. Za Rockyja kaže da je divan otac i kako nikada nije bježao od roditeljskih obaveza. - Kada presvlači pelene, navuče majicu preko nosa, to bude jako smiješno - otkrila je Rihanna.

- Mozak mi trenutno radi unatrag. Obično prvo imam glazbu, glazba me vodi u sve te vizualne mogućnosti, a sada imam sve te vizualne elemente, a još nemam pjesme za njih, ali možda je upravo to ključ uspjeha ovaj put. Možda me vizualne ideje vode do pjesama koje trebam napraviti - osvrnula se i na temu - kada će svjetlo dana ugledati novi album i pjesme koje vjerni obožavatelji s nestrpljenjem očekuju...

