'Arsen mi je rekao da će mi napisati pjesmu da se više ne derem, mi smo Šibenčani specifični'

Šibenski pjevač Đani Stipaničev, jedan od naših najboljih vokalista sa stalnim angažmanom u kazalištu Komedija, 25. listopada u KD-u Vatroslav Lisinski održat će koncert uz pratnju Orkestra Josipa Cvitanovića. Gosti koncerta bit će Jasna Zlokić, klapa More i gospel sastav The Messengers. Đani je prije godinu dana objavio album "Nostalgija", na kojem se nalaze hitovi velikih pjevača. Nastavak je to njegova prvog albuma "Kartolina iz Dalmacije", kojim je počeo diskografsku karijeru. U razgovoru nam je kazao nešto više o albumu, ali i nadolazećem koncertu.

Za manje od mjesec dana očekuje vas veliki koncert u Lisinskom. Na toj pozornici nastupali ste puno puta, vjerujem da se tamo već osjećate kao doma? Što nas očekuje na koncertu?

Lisinski je praktično moj drugi dom kada se zbroje svi moji nastupi tijekom godina, a kumulativno gledano kazališna uprizorenja i koncertne nastupe. No od njega uvijek imam onaj pravi pozitivni naboj baš kao kad organiziraš veliku proslavu sa svojim najbližim ljudima. Lisinski je pozornica i auditorij koji zaslužuje ono najbolje od nas koji ga pohodimo kao umjetnici. Tamo se dolazi s velikim orkestrom, repertoar se pomno usklađuje i bira kao i gosti koje zoveš da publici daruješ još više od onog što bi bilo očekivano. Tako će biti i ovog puta što se raznolikosti repertoara tiče.

Kao gosti na koncertu nastupit će Jasna Zlokić, klapa More iz Šibenika i gospel sastav Messengers. Zašto ste pozvali baš gospođu Jasnu?

Zato što izuzetno cijenim njezin dugogodišnji rad i postojanost na sceni s pjesmama koje su gotovo sve postale evergreeni. Neposredan okidač je bio Jasnin koncert na tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku pretprošlog ljeta kada je u nekoliko dana rasprodala taj prestižni ljetni koncertni prostor te izazvala "standing ovations" kod (dobrom glazbom) razmažene šibenske publike. Veoma sam sretan što je rado prihvatila moj poziv da bude dijelom ove glazbene priče.

Diskografsku karijeru počeli ste albumom obrada "Kartolina iz Dalmacije", a i vaš posljednji album "Nostalgija" je album obrada. Jeste li te albume napravili da biste možda neke stare pjesme približili novim generacijama?

To je definitivno prvi razlog 'izvlačenja' iz naftalina tih nekih melodija koje su obilježile jednu etapu vremena i neke ljude koji su sad još tu ,ali 30, 40 godina iskusniji i sa drugim pogledom na te iste pjesme se dotiču i svoje mladosti. Naravno da mnoge od tih legendarnih pjesama poput Odiseje, Obriši suze draga, Ja te volim ili Nostalgija, kod mlađe publike dobivaju novi život i trajanje. Drugi je pak razlog što je došlo do zasićenja tržišta svim i svačim te je teško doći do dobre pjesme(čast iznimkama) pa je logično zaviriti u 'retroormar' i izvaditi uredno posložene artikle, otresti prašinu sa njih i vratiti na svijetlo dana novoj i staroj publici na uvid.

Na "Kartolini" je veliki hit bila pjesma "Budi noćas mirno more", obrada legendarnog Mila Hrnića koji nas je nedavno napustio. Po čemu vi pamtite gospara Mila, kako je on komentirao vašu obradu njegove pjesme?

Eto baš je pjesma "Budi noćas...",u izvedbi legendarnog Mila bila temelj mog prvog albuma obrada, a sad je nažalost prekrasna pjesma iz doba kada je još pjevao u Libertasima, "Nostalgija" naslovna pjesma aktualnog albuma, a posljedično i naslov mojeg koncerta u Lisinskom 25.10. Upoznao sam ga jednom u Dubrovniku na moje inzistiranje i taj kratki razgovor bio je jedini naš direktni kontakt. No mogu reći da je osamdesetih žario i palio obalom, pogotovo njezinim dalmatinskim dijelom, jer su hitovi koje je nizao iz godine u godinu bile u tom melosu neprikosnovene usprkos činjenici da su svi akteri bili tu i na tržištu. Na kraju jako mi je drago da ga je moja obrada pjesme "Budi noćas mirno more" ponukala da se ponovno vrati na teren s kojeg je dotad izbivao više od deset godina.

Arsen vam je rekao da će vam "napisati pjesmu da se ne derete", ali i savjetovao da "obradite Donje polje". Je li vam žao što vam nije na kraju napisao pjesmu?

Ha, ha veoma sam ponosan na neke anegdote sa The Arsenom! Prva je nastala nakon jednog od mnogih zajedničkih nastupa humanitarnog karaktera tijekom godina kada je po mojem izlasku sa pozornice u 'back stage' (a pjevao sam pjesmu upečatljivog završetka) izjavio onako šetkajući kao iz topa tu krilaticu: 'Napisat ću ti pjesmu da više ne moraš vikati!'. A druga (kojoj je ste i vi kao novinar bili jedini svjedok) je bila odgovor na moj upit Arsenu što bih od njegovih pjesama ja mogao obraditi? On će na to spremno kao i uvijek: 'Uzmi Donje polje!' I eto danas ću, sutra ću dođe trenutak odlaska i ja nikad ne dobih željeni uradak. Ponekad nismo svjesni brzine života i njegove, a i naše prolaznosti.

Iako već godinama živite u Zagrebu i Samoboru, često se vraćate u Šibenik, pogotovo u čuvenu Republiku Bono. Po čemu su Šibenik i Šibenčani toliko specifični?

Nakon nekih 20-tak godina u Zagrebu eto ovih dana (na sv. Mihovila zaštitnika grada Šibenika!)se navršilo 13 g. mojeg življenja u Samoboru. No onih 18 g. proživljenih u gradu podno Šubićevca su vjerojatno najzaslužniji za moj psiho-fizički razvoj, ali i životni, glazbeno-scenski put. U gradu u kojem je skoro više klapa nego ljudi(opet Arsenova!), gdje su iz jedne ulice potekli Vice, Mišo, Arsen, Pattiera..,gdje su osamdesetih za titule se borili ženski i muški prvoligaš u košarci, vaterpolu, nogometu (doduše za ulazak u tadašnju 1.ligu), gdje je gospodarstvo cvalo i bilo zaposlenih jamačno duplo više nego danas, gdje se svakog lipnja održavao najstariji dječji festival na svijetu, gdje su svoje mjesto pod suncem imali uz rame svim uvaženim građanima i jedan Koka, Tripe, Burinica…, teško je ne biti specifičan! A Bono i njegovi pohoditelji, dužnosnici i štovatelji su posebna priča grada. Tamo zalazim uvijek kad me put vrati u Šibenik da saznam sve ono za što drugima treba Google. Tko, koga, gdje i zašto i to na šibenski opori i direktni način prezentirano. Uskoro planiram bratimljenje Republike Bono i 2cv Puba Fontana, glavnog štitonoše legendarnog Spačeka u HR, a moje povremene samoborske baze slične provenijencije kao šibenski Bono.

Vi ste po zanimanju profesor biologije, a nikad niste radili u struci. Dapače, tek nedavno ste na fakultetu preuzeli diplomu. Biste li danas drukčije napravili i možda odmah studirali na Glazbenoj akademiji?

Tada bih se morao ponovno roditi i proći sve iznova na drugačiji način no mislim da te sudba uvijek usmjeri točno tamo gdje i kad treba. Tako se i meni desilo naravno ne iz čistog mira nego se mora nešto i raditi, pokazivati se i truditi da ti se otvori kao meni s pozivom velikog Vlade Štefančića za sudjelovanje u "Jesus Christ Superstaru", A. L. Webbera 2000. godine Prihvativši ulogu, nisam ni slutio da sam kročio u do tada za mene potpuno nedokučivu stvarnost, a to je kazalište. I tako brodimo mjuzikl i ja već 23 ljeta pod patronatom kazališta Komedija. A diploma s PMF-a stigla je nakon 24 godine u moj dom zaslugom dekana koji me je iznenadio nakon ovoljetnog nastupa na obljetnici fakulteta, darovavši mi "tuljac", odnosno diplomu!

Ovog ljeta pobijedili ste na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku s pjesmom "Crni biseru" Nene Belana. Kako je došlo do te suradnje u kojoj je Neno na kraju samo svirao gitaru na pozornici i pjevao prateće vokale?

Kod mene je sve tako bez previše planiranja, ali s nekom natruhom ideje u podsvijesti. Tako sam ja već 15-ak godina na Šansoni snubio Nenu i gugutao mu da želim od njega pjesmu na što mi je uvijek isto odgovarao: "Nađi mi tekst pa ću ti skladati!" I tako se dogodilo da je minule kasne jeseni Neno okrenuo moj broj i rekao: "Heureka – imamo biser i to crni!' I tako smo snimili pjesmu pod tim nazivom zajedničkim snagama klapa More i ja u njegovu riječkom stanu, a ostalo se dogodilo nekako za nas neočekivano, pogotovo što je to drugi put u 26 godina postojanja festivala da je netko "ubrao" Grand prix. Nadam se i znam da je to početak lijepe priče zajedno s Nenom u budućnosti. A to što se Neno popeo na pozornicu, svirao gitaru i pjevao prateće vokale, govori o njegovoj jednostavnosti, ali i ljubavi prema Šarac/Viljac festivalu.

Uz pop karijeru pjevate u mjuziklima, ali i s 4 Tenora. Kako stignete uskladiti sve obaveze, pogotovo ljeti kada Tenori pjevaju nekoliko puta tjedno?

Ljeti je to lakše jer kazalište, izuzev nekoliko gostovanja u samom početku ljeta miruje. No u ostalim dijelovima godine osobito tada kada radimo novu predstavu je jako teško, a pred samu premijeru je i nemoguće biti na dva mjesta istovremeno. Tada koncertiranje miruje. Ja bih rekao da se ljeti održi skoro 70 posto svih godišnjih koncerata što je i logično jer se umjetnički život odvija na otvorenim pozornicama, a svako pa i najmanje mjesto ima bar jednu takvu. A moji Tenori su također sjajna priča za koju nitko nije mogao pretpostaviti da će ovako glatko teći glazbenim vodama evo već osmu godinu. Ta priča je svakome od nas i dodatni dio naših primarnih karijera, ali i glavni jer broj koncerata raste iz godine u godinu na naše veliko zadovoljstvo. No tu priču ne bismo mogli napraviti i održavati da nije čovjeka iz sjene, našeg magičnog Branka Paića, producenta 4 Tenora.

Ostane li slobodnog vremena, što tada radite?

"Šaltam" kanale daljinskim, hodam po samoborskim šumskim putovima, družim se s ljudima, organiziram i sudjelujem u zanimljivim putovanjima, neizbježno odlazim na skijanja tijekom sezone, ljenčarim, pa čak pomalo i kuham, obično na veliku radost moje familije!

Jesu li vaše kćeri naslijedile glazbeni talent? Pjevaju li i one?

Sluha imaju, a i glasovi su im zanimljivi. Glazbenu školu Ferdo Livadić pohađale su i završile obje, Karla srednju, a mlađa Lara osnovnu. Negdje u životu će im se to možda aktivirati, no sada su zaokupljene svojim odabirom životnog puta, Karla medicinom, a maturantica Lara možda dogodine krene ka umjetničkoj profilaciji na dramskoj Akademiji.

Što planirate nakon koncerta u Lisinskom, gdje ćemo vas moći vidjeti do kraja godine?

Toplo se nadamo da će se radovi na našem malom kazalištu završiti i da ćemo u sezonu početi kako je planirano u studenom. Tada kreće ponovno "Jesus Christ Superstar", a u prosincu i "Ljepotica i zvijer" u Lisinskom. Koncerata će biti nešto manje u studenom, ali onda kreće Advent, no o tom potom. Vidimo se u Lisinskom 25. listopada i veselim se tome!

