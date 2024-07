Arsen bi danas slavio 86. rođendan: Tvrdio je da pripada nekom drugom vremenu, ali njegov je talent bio bezvremenski

Šibenik je moj temelj, a Zagreb nadogradnja, nebrojeno je puta ponavljao velikan hrvatske glazbene scene Arsen Dedić, koji je rođen na današnji dan 1938. godine u Šibeniku i danas bi slavio 86. rođendan.

Arsen je u rodnom Šibeniku odrastao u priličnoj neimaštini. Otac je bio zidar i amaterski glazbenik, a majka divna, ali gotovo nepismena žena.

- Svirao sam u gradskom orkestru, u Šibenskoj narodnoj glazbi. Znaš, na državne praznike svirale su se budnice ujutro u 6, pa onda koncerti, a sprovoda bezbroj sam svirao. I malo-pomalo svirao sam u odličnom kazališnom orkestru. Svirali smo tamo ja, moj profesor i moj otac. Prva predstava u kojoj sam svirao bila je ‘Grofica Marica’, poznata opereta - ispričao je Arsen našem novinaru Toniju Volariću za dokumentarni film koji je radio za Glazbeni savez Unison.

Nakon završene osnovne i srednje škole u Šibeniku, odlazi na studij u Zagreb gdje je najprije upisao studij prava, a potom odlučuje studirati i glazbu točnije upisuje flautu na Muzičkoj akademiji. Uskoro upoznaje Zdenka Runjića i na Splitskom festivalu 1963. izvodi njegovu pjesmu “Čovjeka od soli”. Njegova pjesma “Kuća pored mora” osvaja na Splitskom festivalu 1964. prvu nagradu žirija i drugu nagradu publike. Iste godine na Zagrebačkom festivalu izvodi pjesmu “Moderato cantabile”, a uskoro upoznaje talijanskoga kantautora Sergia Endriga. Zanimljivo je da je Arsen u ranoj mladosti pisao pod pseudonimima Igor Krimov i Luka Juras.

Prije nego je počeo vezu s ljubavi svog života Gabi Novak Arsen je bio u braku u kojem je dobio kćer Sandru. Gabi Novak i Arsen bili su bliski prijatelji cijelo desetljeće.

- Simpatija je jednostavno prerasla u jednu vezu. Ja sam bila ovako malo zabrinuta i tako, svi smo se iznenadili, i muzičari su se iznenadili. Međutim, mi smo se vratili i obavijestili kompletnu familiju, koja nas je čekala nakon dva mjeseca na aerodromu, da smo mi zajedno i da dolazimo, samo što nismo oženjeni, dolazimo kao par - rekla je Gabi u spomenutom dokumentarcu. Kum na vjenčanju s Gabi bio mu je talijanski pjevač Gino Paoli, s kojim je Arsen 1969. na Splitskom festivalu izveo pjesmu “Vraćam se” i u braku s Gabi je dobio sina Matiju.

Tijekom ratnih devedesetih Arsen dosta radi, daje doprinos pjesmi “Moja domovina”, piše i “Kad raziđe se dim” za susjeda iz mladosti Vicu Vukova, te objavljuje albume “Tihi obrt” i posebno zapažene “Ministarstvo straha” i “Kinoteka”. No, početkom dvadeset i prvog stoljeća Arsen je teško bolestan i mora na presađivanje jetre.

”Ja nisam niti jednoga časa osjetio strah od onoga što me čeka pri toj operaciji mada je ona bila, moglo bi se reći, biti ili ne biti. Ja sam se stalno koncentrirao na rad, ja sam tamo napravio radnu sobu od bolesničke sobe. Tamo su bili televizori, CD playeri, kasetofoni, knjige koje su mi iz Zagreba donosili da čitam”, sjetio se Arsen. Nakon uspješne operacije vraća se u Zagreb. Novim nosačem zvuka “Na zlu putu” 2005. osvaja Porina za album godine. Tako samo upotpunjuje kolekciju nekoliko desetaka Porina i drugih prestižnih glazbenih nagrada u zemlji i inozemstvu.

”Ja nikad nisam vidio u životu YouTube, ja ne znam što je to, ja nisam nikad u životu vidio internet, ja ne znam što je to. Ja se svim tim stvarima ne bavim, pogledam televiziju, a od svih ovih elektronskih uređaja imam samo kućno zvonce, derem se tko je i uglavnom ne otvaram. Prema tome, možda ja pripadam nekom drugom vremenu, ali talent nema vremena, ako si zaista darovit, imaš u sebi što reći, svejedno je govorio to prije ili govorio sada”, odzvanjaju Arsenove riječi u spomenutom dokumentarcu.

Arsen Dedić preminuo je u 78. godini života 17. kolovoza 2015. godine od posljedica sepse u KBC-u Zagreb. U tu je bolnicu veliki kantautor zaprimljen 29. srpnja, od kada se liječio. Stanje se, međutim, dalje kompliciralo i liječnici su procijenili da njegov organizam nije u mogućnosti podnijeti još jedan operativni zahvat.

Kao i u svim slučajevima sepse, organi su jedan po jedan otkazivali. Glazbenik je reanimiran, no nakon višetjednog liječenja preminuo je u istoj bolnici. Uz Arsena je cijelo vrijeme tijekom njegova boravka u bolnici bila supruga Gabi Novak s kojom je glazbenik bio u skladnom braku 42 godine, a poruke podrške neprestano su mu upućivali i sin Matija, snaha Marina i unuka Lu.

