Apocalyptica u Tvornici kulture

Velika finska četvorka Apocalyptica vraća se u Tvornicu kulture 20. siječnja na prvi veliki zagrebački koncert 2020. godine.

Istinski glazbeni istraživači i inovatori, kultni kvartet violončela posljednji posjet Zagrebu odradili su u travnju 2017. u sklopu toura povodom 20 godina njihovog prekretničkog albuma «Plays Metallica By Four Cellos». Upravo je na toj seriji koncerata grupa ponašla uporište za nove skladbe, sve instrumentalne u kojima su se vratili na početak kako bi još pomnije istražili svoju duboku vezu sa svojim moćnim instrumentima. „Album smo kreirali kao punokrvno umjetničko djelo, ne razmišljajući o singlovima, „trajanju singlova“ ili nečem sličnom“ – priča osnivač grupe Eicca Toppinen – „izazovno je dobiti sve prave detalje i boje i još uvijek imati energiju pravog metal benda“. Album naziva „Cell-O“ još uvijek nema službeni datum izlaska, a Zagreb će biti jedan od prvih gradova u kojima će se uopće čuti nova glazba.

Naime, Apocalyptica kreće na cestu 17. siječnja i to kao specijalni gosti na turneji grupe Sabaton, s koje će skrenuti prema Tvornici kulture na prvi samostalan koncert. Bit će to jedna od uistinu rijetkih prilika da ih se igdje u Europi vidi na solo nastupu.

Apocalyptica – „Fields Of Verdun“

Apocalyptica je na sceni eksplodirala u svibnju 1996. s kultnim prvijencem "Plays Metallica By Four Cellos", prodanim u milijunskim nakladama, izdanjem koje je utrlo put mnogim kasnijim crossover izdanjima, posebno onima koja su kombinirala žestoku glazbu s klasikom. Do danas su objavili osam studijskih albuma, od kojih onog posljednjeg, „Shadowmaker“ 2015. godine. Virtuozi na violončelima Hrvatsku su posjećivali više puta i to pulsku Arenu te više koncertnih prostora u Zagrebu.

Ulaznice u prodaju kreću danas u 13:00 po cijeni od 150 kn koja je na snazi do 20. listopada. Od 21. listopada do 19. siječnja za ulaz će trebati izdvojiti 170 kn, a na dan koncerta 200 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.