Antonija je imala 214 kg kada je ušla u 'Život na vagi': Pogledajte koliko se promijenila i kako danas izgleda

Bivša kandidatkinja reality showa Život na vagi, Antonija, ponovno će se natjecati u novoj, devetoj sezoni. Uz nju se vraća i Ivica, čime oboje dobivaju novu priliku. U razgovoru za RTL.hr, Antonija je otkrila kako jedva čeka ponovno sudjelovati te da si je postavila ambiciozne ciljeve. "Želim osvojiti jednu od dvije nagrade, ciljam na pobjedu", rekla je.

Antonija je zadovoljna što je svoje putovanje započela u osmoj sezoni, no smatra da još ima puno toga za pokazati. Kada je prvi put ušla u show, imala je 214,2 kilograma, sada ima 167,5 kilograma - izgubila je 46,7 kilograma, odnosno, 21,8% tjelesne mase. Trenutno je u potrazi za poslom i bavi se proizvodnjom domaćeg džema. "Radim džem od domaćih dunja i jabuka. Baka i djed imaju svoje voćnjake pa zašto ne?", izjavila je.

U novoj godini želi zadržati kondiciju, psihički napredovati i dodatno smršavjeti. "Bez pritiska, ali nikako ne želim odustati", naglasila je. Tijekom blagdana dopustila si je nešto ležerniji pristup prehrani, uključujući poneki kolač, ali sada se ponovno fokusirala na ciljeve. "Unijela sam vjerojatno i više soli. No, sada više nam nazad. Nova godina, novi počeci", dodala je.

Uz zdraviji režim, krenula je i s treninzima te se upisala na boks, gdje trenira u muškoj ekipi. Također, svakodnevno šeće sa svojim psom Otom, koji je važan dio njezine rutine. "Pas me navikao na šetnju, natjera me on ako ja nemam volje", rekla je kroz smijeh.

Pozitivne promjene u životu osjeća i kroz druženja s bivšim kandidatima showa, s kojima je ostala u kontaktu. Često se čuje i viđa sa Samantom i Mateom, a održava blizak odnos i s trenericom Mirnom. "Dobra sam sa Samantom, čujemo se svaki dan i planiramo druženja. Već sam dvaput bila u Dubrovniku kod Matea, a i vidim se s Mirnom", istaknula je.

Antonija primjećuje sve veći napredak u zdravlju i samopouzdanju. "Bolje hodam, imam puno više životne energije, ne kašljem kao prije, tlak i šećer su mi uredni", naglasila je. Što se ljubavi tiče, poručila je da zasad nema žurbe. "Bitnije je da prvo zavolim i sebe, onda ću zavoljeti drugu osobu. Ne idem u tom smjeru ali spontano, polako i sigurno", zaključila je.

