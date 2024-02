Ante Vrban: Usred pustinje imaju sve iz cijelog svijeta. Od materijala, tehnologije, hrane i nevjerojatne usluge

Naš poznati arhitekt Ante Vrban zbog posla često putuje, ali svake godine nakon Božića tradicionalno s mamom otputuje u neke udaljenije i toplije krajeve, a ovaj put otišli su na odmor u Saudijsku Arabiju. Kako se odlučio za odmor u državi na Аrapskom poluotoku Ante Vrban nam je ispričao u razgovoru i otkrio koju su još destinaciju posjetili tijekom ovog odmora.

- Ove godine smo išli na dvije destinacije, Saudijsku Arabiju i Maldive. Volim pustinju, posebno Arapski poluotok i dosta sam poslovno vezan na taj dio svijeta. Habitas Alula je mjesto na koje sam htio otići od kada se otvorila prije par godina i stvarno je čarobna. Saudijska Arabija se razvija velikom brzinom, imaju stvarno hrabre i inovativne planove koje provode - kaže Vrban i dodaje kako im je prva stanica bila Rijad jer je ondje imao nekoliko sastanaka i prenio nam je dojmove o ovom gradu.

- To je grad koji se koncentrično širi ogromnom brzinom. Zaista je jedno veliko gradilište, puno života i jedne nove energije. Puno se promijenio unatrag par godina, slobodniji je, investicije i ambicije su ogromne. Iz Rijada smo odletjeli za Alulu pa Habitas na doček Nove godine. Nakon toga iz Medine preko Bahraina za Maldive - priča nam arhitekt koji će prošlu godinu pamtiti po sjajnim rezultatima i priznanjima za svoj rad. Naime, primio je pet nagrada diljem svijeta, a među njima svakako prednjači posebna nagrada German Design Award, koju već pola stoljeća dodjeljuje njemačko vijeće dizajnera i arhitekata za najbolja dostignuća iz područja produkt i komunikacijskog dizajna, ali i ponajboljim pojedincima iz sektora arhitekture i dizajna. Dugo se vremena Saudijska Arabija smatrala jednom od najrepresivnijih i najzatvorenijih zemalja na svijetu, kako izgleda sada kada su ipak uvedene brojne reforme pod vodstvom prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, upitali smo Antu.

- To je danas jedna sasvim nova zemlja i mislim da su tek krenuli s otvaranjem prema svijetu. Trenutno je - The place to be - za arhitekte i građevinare. Nova generacija vladara je mlada, obrazovana i hrabra. I imaju neograničene budžete. Puno se ulaže u infrastrukturu, arhitekturu, kulturu i tehnologiju - govori nam, a nastavno na napredak ove zemlje dotakli smo se i teme ravnopravnosti jer zadnjih godina u ovoj zemlji ističu kako su žene sada ravnopravne muškarcima, što prije nije bio slučaj. Je li tome zbilja tako ili i dalje postoje vidljive razlike u odnosu prema ženama, pitamo našeg sugovornika?

- To je zaista tako, koliko god to nama zvučalo izvan pameti da nisu ravnopravne žene i muškarci, posebno meni, jer je Tomu i mene odgojila samo mama. Nisam primijetio nikakvu razliku, dapače. Grad je pun mladih ljudi, ne znam kako je u manjim sredinama, ali je došlo jedno sasvim novo vrijeme. Rijad će kroz par godina biti veliki igrač na Arapskom poluotoku, ne samo financijski kao danas, nego i kulturološki i inovacijski. Stvara se jedan novi suvremeni svijet, u totalnoj kontradikciji s povijesti na tom mjestu - odgovara nam Vrban. Zamolili smo ga i dan opiše stil gradnje u Rijadu i Saudijskoj Arabiji te da nam otkrije što mu je kao arhitektu bilo posebno inspirativno.

- Grade se vrlo suvremene konstrukcije koje nemaju ograničen budžet. Imaju naravno svoju tradicionalnu arapsku arhitekturu koja se integrira u detaljima u modernim konstrukcijama. Jako se pazi na ekologiju. Imaju priliku vidjeti sve greške na planetu do sada u gradnji i kako grade sasvim nove gradove, unaprijed se misli o svemu. Koriste alternativnu energiju i reciklaža je važan dio njihove svakodnevice. Obrazuju se ljudi sada za buduće generacije. Ja sam diplomirani inženjer arhitekture, ali sam na zadnjoj godini doktorskog studija na Građevinskom fakultetu tako da sam vidio nove sisteme konstrukcije i materijale uživo. Posjetio sam par gradilišta s investitorima. Inženjeri iz cijelog svijeta zajedno rade na infrastrukturi, ima nas dosta iz Europe, svako na svom polju. Jednostavno bookiraju najbolje i ne pitaju za cijenu. Imaju cijele sektore koji gledaju globalno i kontaktiraju najveće svjetske stručnjake. Ja sam im došao u vidno polje na Expo Dubaiju, bili su u hrvatskom paviljonu koji sam projektirao - govori arhitekt.

Nakon Rijada Novu godinu je dočekao u pustinji u Al-'Ulau, gdje se uz dozu luksuza može doživjeti ljepota te čarobne prirode.

- Habitas Alula je čarobno mjesto, prije svega nevjerojatna priroda pustinje u koju se vrlo elegantno integrirala arhitektura. Jednostavnost i čiste linije, pažnja koja se daje zaštiti okoliša i alternativnim izvorima energije. Doslovno usred pustinje imaju sve iz cijelog svijeta. Od materijala, tehnologije, hrane i nevjerojatne usluge. Guest lista na Staru godinu je bila senzacionalna. Super uspješni ljudi iz svih polja života i djelovanja. U opernoj dvorani usred pustinje Marayi, 5 min vožnje od Habitas Alule je nastupala do sada Alicia Keys, John Legend, One Republic... krajem prvog mjeseca će imati nastup Andrea Boccelli. Gosti dolaze helikopterima i električnim SUV-ima na koncerte. Stvarno jedan novi svijet. Maraya znači - Mirror - i spektakularna je građevina koja nestaje cijelim svojim volumenom refleksijom okoliša na svoja pročelja. Ima 9740 panela ogledala na svom plaštu i najveća je građevina na svijetu takve vrste. Ona mi je na wish listi od kada je izgrađena 2019. Upoznao sam zanimljive ljude s kojima imamo poslovnih planova idućih godina. Neki su već u finalu dogovora, a tek sam se vratio. - zadovoljno će Ante. Na društvenim mrežama ispod njegovih objava s ovog predivnog mjesta neki od njegovih pratitelja komentirali su kako je njima u Habitas AlUla bilo lijepo dva dana, a nakon toga im je dosadilo, ali Ante nema takvo iskustvo.

- U Saudijskoj Arabiji je zabranjen alkohol, za sada. Možda zato. Meni to ne predstavlja ništa jer ne pijem alkohol. Osim toga, onom kome je dosadno na tako spektakularnom mjestu, možda nije stvar mjesta. U Alulu se ne dolazi na tulumarenje. Iskreno, da sam ostao dva tjedna, ima se što raditi i vidjeti. A u resortu jednostavno ne postoji stvar koja nije u ponudi. Sky is the limit. To je mjesto za ljude koji su kreativni i opažaju svijet oko sebe. Koji trebaju mir nakon užurbane godine, zahvalni su na zvjezdanom nebu, tišini pustinje, spektakularnoj prirodi i koji su željni vidjeti nova mjesta koja su potpuno drugačija. Neotkrivena, a opet sa svime što jedan suvremeni čovjek treba i puno više - priča nam, a pitamo ga i za pokoji koristan savjet za putovanje u Saudijsku Arabiju i za boravak u pustinji?

- Ništa posebno ne treba imati na umu, u pustinji je velika razlika u temperaturi između dana i noći. Možda samo na to obratiti pažnju kad se pakirate. Ovisi, naravno, i o tome na kakvu vrstu odmora idete i u kakav resort. Treba poštovati mjesto i kulturu gdje idete. Ali to se ne odnosi samo na Saudijsku Arabiju, nego na cijeli planet - kaže.

Vraćamo se opet do velebne koncertne dvorane Marya koja je na području gradu AlUla osvanula 2019. i djeluje očaravajuće usred pustinje, a tako ju je doživio i Ante.

- Maraya je jedna od najljepših građevina našeg doba. Fotografije joj ne odaju pravu sliku, uživo je zaista čarobna. Gotovo nevidljiva, mistična i impozantne dimenzije. Mijenja se zajedno s danom i svaki put kada bismo došli pred nju pričala je neku drugu priču svojom refleksijom. A pažnja kojom ju održavaju je primjer kako se treba raditi - ističe. Nezaobilazna tema je i gastro ponuda ovog dijela svijeta, pa nam arhitekt otkriva kako obožava arapsku kuhinju, a pogotovo humus.

- Kuhinja tradicionalno ima puno povrća, mesa i orašastih plodova. Velike plantaže datulja su svuda u Aluli, može ih se posjetiti i genijalno je kako su zapravo u dijelovima pustinje nepregledne, predivne zelene palme između stijena koje je formirala priroda i pijesak nošen vjetrom. U svemu se može naći neki oblik. Satima možete proučavati tu stvarno specifičnu prirodu i topografiju. Ja nisam baš od slatkog, ali je bilo stvarno svega - prepričava nam gastro dojmove. Kada odlazi na putovanja Ante cijelu organizaciju prepušta u stručne ruke.

- Uvijek putujem i poslovno i privatno s Vip Travel agencijom i stvarno mi uvijek ispune sve želje, čak kad dođem s nekim destinacijama za koje još nitko nije čuo:) Morana Fenzl, vlasnica agencije je jedna od najvećih profesionalaca koje poznajem. kaže.

Ispričao nam je i kako se slaže s mamom kada zajedno putuju i imaju li zajedničke interese ili se radije svatko uputi na svoju stranu.

- Od kada nam nema Tome, mama i ja imamo dogovor da dva tjedna godišnje idemo zajedno na put jer se stvarno malo vidimo tokom godine s obzirom na moj raspored. S nama uvijek ide prijateljica Milena Maršić koja je nama jedna od najbližih ljudi i praktično obitelj. Mi smo tri individualca koji super funkcioniraju zajedno, svatko radi što želi i pusti drugo dvoje da vrti svoj film. Proputovali smo zajedno privatno doslovno cijeli svijet. U pravilu ja sve proučim i donesem gotov put. Ne bune se. Nekada povedem još nekog iz obitelji s nama - priča nam Vrban i za kraj dijeli s nama i jednu zanimljivu crticu s posljednjeg putovanja:

- Svako putovanje nas obogati kao osobe. Vidjeti kako ljudi žive na različitim mjestima na planetu, u što vjeruju, u kakvoj arhitekturi žive, što jedu i kako gledaju na svijet, slagali se mi ili ne uvijek s njihovim načinom života, najveće je obrazovanje koje čovjek sebi može dati. Ja sam nekako uvijek našao ljepotu u različitosti. Anegdota je bezbroj. Ove godine na Maldivima je morski pas od dva metra prošao pored mene tako da sam osjetio kako je zamahnuo perajom tik uz mene. Sjećam se da sam te sekunde pomislio, ako me riba pojede nakon svega sto sam preživio, onda stvarno ništa nema smisla. Otplivao je prema koraljnom grebenu o svom poslu. Ja dalje o svom. Život nas stavlja u različite situacije, nekako nakon Tome nemam strah od trivijalnih stvari. Osim toga, ja sam došao u njegov svijet i to treba respektirati. Treba putovati svijetom na način da ga prihvaćamo u svom njegovom bogatstvu prirode i običaja gdje dođemo. Tek tada ćete moći zaista doživjeti pravu čaroliju i različitost našeg planeta.