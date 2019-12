ANKETA Tko bi trebao pobijediti u "Supertalentu"?

U finale ove sezone "Supertalenta" dvanaestero natjecatelja se bori za titulu Supertalenta i nagradu od 200 tisuća kuna. Tu su pjevači, plesači, a neki su kroz prethodne epizode impresionarali bizarnim talentima, poput gutanja balona i zlatne ribice.

Stella Scholaja, 19 godina, Rees/Njemačka

Stella je rođena u Njemačkoj gdje i živi s roditeljima koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Stellin talent je pjevanje za koje kaže da je usrećuje obzirom na bolest mišićne distrofije. Nakon što je saznala dijagnozu svoje bolesti, doktori su Stelli rekli kako neće dugo poživjeti, no borac u njoj trudi se svakoga dana nadići sudbinu, a pjevanje joj u tome mnogo pomaže.

Damiano Roi, 45 godina, Maribor

Damiano je trgovac po zanimanju, no kako kaže, glazba je njegov život. Pjeva operu, a sa svojim talentom predstavio se i na slovenskom Supertalentu. Svira u hotelima. Damiano smatra kako mu je nastup na hrvatskom Supertalentu posljednja prilika da se dokaže.

Marko Antolković, 20 godina, Vrbovec

Martinin zlatni gumb

Marko dolazi iz Lonjice, mjesta između Vrbovca i Dugog Sela. Studira pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesorice Lidije Horvat – Dunjko. U osnovnoj glazbenoj školi, koju je završio u Vrbovcu, svirao je klarinet, nakon čega upisuje Srednju glazbenu školu Alberta Štrige u Križevcima, smjer pjevanje u klasi profesorice Ane Fortune. Voditelj je četiri zbora u župi iz koje dolazi; mješoviti, prvopričesnički, Dječji zbor Angelus (kojega je zajedno s djevojkom Nikolinom i osnovao) te Zbor mladih IHTHIS u kojem je član već šest godina, a vodi ga tek nekoliko mjeseci.

Gabriela Braičić, 14 godina, Omiš

Jankov zlatni gumb

Gabriela Braičić dolazi iz Omiša i ima 14 godina. Kaže kako pjeva od kad zna za sebe. „Kažu mi da sam prije propjevala nego progovorila. Najviše volim pjevati gospel i soul i u to me se osjećam kao ja. Uživam pjevati i to je moj najveći hobi uz svakakve druge umjetnosti .“ ističe Gabriela.

Gabriela pohađa i glazbenu školu, a išla je na mnogobrojna natjecanja.

Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu, Varaždin, 11-15 godina

Pjevačka supina pod imenom Zbor glazbene škole Varaždin koja će se predstaviti na Supertalentu broji preko 30-ak djece pjevaju u polifoniji, a imaju jednu solisticu Luciju Pavlović. Zbor glazbene škole Varaždin imao je priliku nastupati po raznim glazbenim natjecanjima s kojih su se vratili sa srebrnim medaljama. Većinom nastupaju s klasičnom glazbom, a za Supertalent su pripremili modernu pop skladnu.

Transform Crew, Zagreb

Majin zlatni gumb

Transform crew je plesna skupina iz Zagreba koja je hrvatskoj javnosti poznata već od 2016. godine kada su nastupali u finalu Supertalenta (4.sezona). Transform Crew je plesna skupina koja pokušava dostići ideal u plesu. Gostuju im i strani plesači, koji ih educiraju. Više od 100 mladih plesača PS Transform svoj je talent pokazalo u kategorijama Lyrical, Open, MTV Commercial, Urban i Production number, te su ponovo ostvarili fenomenalne rezultate.

Step'n'jazz, Dubrovnik, 9-17 godina

Plesna skupina Step'n'jazz već 20 godina djeluje u Dubrovniku a plešu sve plesne stilove. Skupina koja će nastupiti na Supertalentu broji članove od 9 do 17 godina starosti. O njihovom talent u prilog ide i to da se svatko od njih barem jedanput u svojoj plesnoj karijeri pobjedio na državnom natjecanju u stepu. Nastupali su 2016. na Supertalentu i došli do samog finala. „Otada smo podignuli svoju tehničku razinu. Želimo da nas cijela Hrvatska gleda i da se zaljubi u ovaj ples“ ističu.

Hayfor Okine, Accra/Gana, 30 godina

Hayfor je akrobat koji balansira sa staklom. Dolazi iz Gane, a u Hrvatsku je prvenstvo došao zbog Luke Modrića. Hayfor se najprije bavio gimnastikom te je sa svojom grupom nastupao diljem svijeta, a nakon nekog vremena shvatio je da može više pa je počeo vježbati balansiranje sa staklom i nožem. Kako kaže, to je jedna vrlo opasna vještina od koje je zarado nekolicinu ožiljaka. U Gani je pohađao tehničku školu, no prekinuo ju je zbog ambicija da postane performer

„Staklo i noževi su moje supruge“ istaknuo je Hayfor te dodao kako mu je cilj oboriti Guinnessov rekord u balansiranju 15 stolica

Benjamin Iličić, Požega, 18 godina

Benjamin je tinejdžer koji je već svjetski poznat u krugu twirllinga. S twirllingom se počeo baviti kada je imao 8 godina. Kako kaže, iz početka se nije želio baviti sportom kojim se uglavnom bave djevojčice, no s vremenom je, uz podržku roditelja, postao veo strastven za ovim sportom. U školi se često susretao s raznoraznim predrasudama, no kako kaže, za tim ne mari jer je svjestan koliko energije i rada je potrebno za twirlling.

Stevie Starr, London, 50 godina

Stevie je škotski umjetnik vrlo neobičnog talenta – može progutati raznovrsne predmete poput kovanica, žarulje, balona, kuglice za bilijar, šećera, lakše tekućine i zlatne ribice te ih potom izvratiti natrag i to po bilo kojem traženom redoslijedu.

Matej Mateković, Križevci, 8 godina

Matej Mateković rođen 2010. godine u Koprivnici, a vrtnjom hula hopa počeo se baviti od 2017. godine , potaknut nastupima hula hop natjecatelja te sezone u Supertalentu. Hula Hoop najviše je učio preko YouTube videa, a uzor mu je Jelena Znaor.

Duo Kamikazete, Eva i Tinkara, Nova Gorica, 20 godina

Njihov talent je pole dance.

Supertalent nam predstavlja neki novi izazov, publiku i nadamo se da će nam otvoriti brojna druga vrata.“ istaknule su vesele djevojke.