Anja je u 'Život na vagi' ušla kako bi se mogla ostvariti kao mama, a sada čeka drugo dijete: 'Stiže nam'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Anja Veber podijelila je lijepe vijesti. Naime, Anja je drugi puta trudna, a sretne vijesti otkrila je na društvenim mrežama. "Stiže nam Kain", napisala je te dodala kako je trenutačno trudna 19 tjedana. U komentarima su joj mnogi uputili čestitke. Objavu pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Anja već ima jednog sina koji nosi ime Liam. Početkom prošle godine Anja i njezin suprug Ivan na društvenim su mrežama podijelili i lijepu vijest kako će postati roditelji. "Sretna Nova od nas troje. Ti si naše malo čudo, najbliže magiji do koje ćemo ikada doći'', napisala je bivša kandidatkinja uz objavu na kojoj ona i suprug poziraju sa slikom ultrazvuka. Kasnije je ispričala kako su ona i suprug dugo pokušavali dobiti dijete i vijest će da će postati roditelji ugodno je iznenadila Anju i Ivana. Sin im se rodio u srpnju prošle godine.

"Dobrodošao nam", napisala je Anja tada na Instagramu i priložila fotografiju iz rodilišta. Dječak je rođen 29. lipnja u 12:15 sati i na prinovi su joj mnogi čestitali u komentarima pa tako i trener Edin Mehmedović, ali i voditeljica Marijana Batinić.

Inače, Anja je u "Život na vagi" ušla sa 140 kilograma i na kraju je iz showa izašla s manje od stotinu kilograma. U showu je Anja ostala do posljednjih dana, no nije uspjela izboriti finale u koje je došla s nevjerojatnih 41,1 kilograma manje. Tijekom showa joj je velika podrška bio suprug Ivan, a Veber je u showu govorila i o bračnim problemima koje su suprug i ona imali, no nakon izlaska je rekla kako imaju odličan odnos.

- Sa suprugom je zasad odnos odličan, dalje ćemo vidjeti. Zna i sam kako nam je bilo i drago je i njemu i meni što smo to riješili - rekla je ranije, a u showu je istaknula i da se prijavila jer je zbog viška kilograma ima problema sa začećem, a velika joj je želja bila imati dijete.

