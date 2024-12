Angelina Jolie o najtežem razdoblju svoje karijere: 'Nisam bila svoja, otišla sam u mrak'

Holivudska zvijezda Angelina Jolie nakon duže pauze vraća se glumi ulogom legendarne operne dive Marie Callas u biografskom filmu "Maria" redatelja Pabla Larraína. U nedavnom intervjuu za Vanity Fair, 49-godišnja glumica otvoreno je progovorila o teškom razdoblju kroz koje je prošla prije prihvaćanja ove uloge, otkrivajući detalje svoje borbe s unutarnjim demonima i gubitkom kreativne iskre koja ju je godinama pokretala.

- Otišla sam u mrak iz razloga koje radije ne bih objašnjavala, ali nisam imala mnogo svjetla i života u sebi. Jednostavno nisam mogla pronaći tu iskru koja me prije pokretala, a moje svjetlo je bilo potpuno prigušeno - priznala je Jolie u emotivnom dijelu intervjua. Glumica, poznata po svom radu kako na filmu tako i u humanitarnim naporima, objasnila je kako je tijekom tog razdoblja "jednostavno trebala biti više kod kuće", što je ograničilo njezinu mogućnost preuzimanja dugoročnih projekata.

- Izbor onoga na čemu i kada ću raditi posljednjih godina nije bio kreativni, već ponekad praktični izbor. Morala sam svoje odluke prilagođavati situaciji, a ne svojim umjetničkim željama - iskreno je priznala Jolie. Kao majka šestero djece, koju dijeli s bivšim suprugom Bradom Pittom, morala je balansirati između osobnih i profesionalnih zahtjeva, često stavljajući svoje kreativne ambicije u drugi plan kako bi osigurala stabilnost svoje obitelji.

Nova uloga Marie Callas pokazala se kao prekretnica u njezinom životu i karijeri. - Maria je bila početak ponovnog buđenja. Trebala sam mnogo ljubaznih ljudi oko sebe da me drže za ruku. Bez njihove podrške, ovaj povratak ne bi bio moguć - podijelila je Jolie, opisujući kako joj je film "Maria" pomogao u oporavku i ponovnom pronalasku svoje umjetničke strasti.

Iako je tijekom pauze od glume ostala uključena u kreativne projekte, poput ko-produciranja broadwayskog mjuzikla "The Outsiders" i režiranja ratne drame "Without Blood", Jolie priznaje da se tijekom tog razdoblja borila s povezivanjem sa svojim radom. - Nisam bila svoja neko vrijeme, pa nisam mogla dati toliko svom radu. Osjećala sam se izgubljeno i nepovezano sa svojom kreativnom stranom - otvoreno je priznala pa nastavila - Ali sada, kada mogu ponovno raditi i komunicirati s dobrim ljudima - toliko toga što radim je suradnja s drugim umjetnicima. Kada ide dobro, stvarate zajedno, i to je nešto najljepše što postoji - tvrdi glumica.

U ovom novom poglavlju svoje karijere, Jolie uživa snažnu podršku svoje djece koja su također pronašla svoje mjesto u industriji zabave. Kći Vivienne aktivno je sudjelovala kao njezina asistentica na produkciji "The Outsiders", dok su sinovi Maddox i Pax dali svoj doprinos kao produkcijski asistenti na filmu "Maria". Ova obiteljska suradnja dodatno je ojačala njezinu vezu s umjetnošću i pomogla joj da ponovno pronađe svoj kreativni glas.

