Andrija Jarak objavio emotivni video: 'Ovo mi je deset najdražih i najtežih sekundi u karijeri'

Jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometnih trenera Miroslav Ćiro Blažević napustio nas je na ovaj dan prošle godine, a već sutra trebao je proslaviti 89. rođendan. Legende nogometa prisjetio se i reporter Andrija Jarak (53) koji je objavio njihov posljednji intervju. Videom je rasplakao obožavatelje.

"ĆIRO. Prije godinu dana otišao je Tata: ponosan sam što je svoj zadnji televizijski intervju dao meni i RTL-u. Ovo mi je deset najdražih i najtežih sekundi u karijeri... Hvala ti što si mi obogatio život. Počivaj u miru", napisao je u opisu videa objavljenog na društvenim mrežama, a u kojem on i Ćiro zagrljeni hodaju stadionom.

Radi se o životnom intervjuu koji je Jarak odradio s njim prije smrti.

"Je li te strah?" pitao je Andrija Jarak tada Miroslava Ćiru Blaževića.

"Strah? Jedva čekam da ovo bude gotovo i da zapalim jer on me pita je li me strah. Sine moj, nemoj da rasplačem ovu divnu mladost. Pomirio sam se, moja situacija je gotovo beznadna, ali ja ću se boriti za ljubav. Vidim po primjedbama liječnika, gotov sam. Ne mogu se spasiti, ali spasit ću se", rekao je Ćiro, trener svih trenera.

"Slušaj me, sine", razgovor je njih dvojice snimljen na Dinamovu stadionu, mjestu za koje je i sam Ćiro uvijek govorio da je mjesto njegova najvećeg uspjeha. Službeno, riječ je o intervjuu, ali zapravo to je topao razgovor dvojice prijatelja budući da su Ćiro i Andrija to i bili, što se osjeti u atmosferi i načinu komunikacije. Sam razgovor proširen je dijelovima snimljenima u Travniku, Splitu i Prištini, gdje ljudi svjedoče kako je Ćiro bio čovjek koji je u mnogima ostavio neizbrisiv trag. Ćiro se Jarku otvorio i rekao mu neke dosad nepoznate detalje o svom djetinjstvu, trnovitom putu, danima u zatvoru, o najvećim uspjesima, ali i najvećim neuspjesima u životu. Otkrio je po čemu želi da ga pamte te želi li svoju ulicu u Zagrebu. Iako je u vrijeme razgovora već bio ozbiljno bolestan, Ćiro je pokazao silnu energiju i prepoznatljiv humor, čime je više puta nasmijao i ekipu na snimanju.

