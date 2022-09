Kviz pun gafova! Neka pitanja u 'Milijunašu' imaju dva točna odgovora, a voditelj otkriva više nego što smije

U novoj jesenskoj shemi na HRT se vratio i popularni kviz "Tko želi biti milijunaš", a svoju verziju nakon punih 10 godina ponovno imaju i u susjednoj verziji. Za razliku od našeg izdanja koje ide četvrtkom, kviz "Želite li da postanete milioner" emitira se od ponedjeljka do četvrtka u 21.30 na Novoj S. U voditeljsku stolicu ponovno se vratio Ivan Zeljković, koji je ovaj kviz vodio i na kanalu BK TV. Premda se radi o licenciji, srpska verzija "Milijunaša" ima puno dosta razlike u odnosu na našu.

Prva je da Nova S nema svoj studio, pa koristi onaj u Sofiji, gdje na svako snimanje putuju natjecatelji i produkcija kviza. Zbog toga nemaju ni džoker publiku nego zamjenu pitanja, uz džokere zovi i pola/pola. Zanimljivo je i da nemaju Najbrži prst, nego voditelj odmah predstavlja novog natjecatelja. Osim toga za razliku od nas, Zeljković prilikom pozivanja džokera zovi otkrije mu na kojem je pitanju zapeo njegov prijatelj, a u sinoćnjoj je emisiji prije pitanja o pravom imenu Dartha Vadera izgovorio čuvenu rečenicu "Luke, I'm Your Father". Nismo sigurni može li se sve to po licenciji.

Kada se uspređuju pitanja i njihova težina s našom verzijom, jasno je da je razlika velika. DOk su naša pitanja često štosna, u srpskoj verziji nerijetko možete vidjei pitanje od tri riječi poput "Sebastian Cavazza je...", pri čemu se tražilo njegovo zanimanje. Autori pitanja u Srbiji čini se nisu pazili na jedninu i množinu, pa je jedno od pitanja glasilo:

Foto: Screenshot

"Oksidacijom aldehida nastaju?", a ponuđeni odgovori bili su ketonska tijela, keratin, alantoin i karboksilne kiseline. Kada je ovako napisano pitanje, logično je da odgovor može biti samo ketonska tijela ili karboksilne kiseline. Natjecateljica je tako dobila besplatnu pomoć pola/pola, što je bilo itekako poželjno jer se radilo o 12. pitanju.

No, ono što je najgore je da se autorima pitanja dogodilo i nekoliko velikih gafova.

Jedno od njih bilo je kada je pitanje imalo dva točna odgovora. Naime, tražilo se kojoj porodici pripada bjeloglavi sup, a među odgovorima bili su ponuđeni lešinari i ptice grabljivice. Točan odgovor bio je "lešinari", no ako otvorite bilo koju enciklopediju, pod bjeloglavi sup piše kako je to vrsta ptica grabljivica iz porodice jastrebova te da pripada potporodici strvinara starog svijeta.

Foto: Screenshot

Nevjerojatan gaf dogodio se i u sinoćnjoj epizodi kada je natjecateljica odgovarala na pitanje "U kojoj je državi nastala Demokratska stranka". Ponuđeni odgovori bili su A) Kraljevina Srbija, B) Federativna Narodna Republika Jugoslavija, C) Kraljevina Jugoslavija i D) Federativna Republika Jugoslavija. Točan odgovor bio je B) Kraljevina Jugoslavija, premda je Demokratska stranka nastala 1919., kada se ta država zvala Kraljevina SHS. Ako imate i osnovnoškolsko znanje povijesti, onda znate da je tek 1929. ta država nazvana Kraljevina Jugoslavija. S obzirom da se ovako redaju gafovi u novoj verziji srpskog "Milijunaša" čisto sumnjamo da će oprstati duže od jedne sezone, za razliku od naše verzije za koju su i sami autori licencije rekli da je jedna od najboljih u svijetu.

