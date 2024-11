FOTO Majku Marka Grubnića svi su upoznali, a evo kako njegov samozatajni otac izgleda bez Photoshopa

Dok je Marko Grubnić postao jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske modne scene, njegov otac Veljko Grubnić odlučio je živjeti daleko od blještavila reflektora. Za razliku od supruge Branke, koja često pozira sa sinom na društvenim mrežama, Veljko preferira miran i povučen život u Pakracu.

Naime, jedna od rijetkih prilika kada je Veljko stao pred objektive bila je 2009. godine, kada je došao podržati sina na promociji njegove knjige "Otkrit ću ti tajnu". Iako se povremeno pojavljuje na Markovim društvenim mrežama, posebno za vrijeme blagdana i obiteljskih proslava, te su fotografije često dodatno uređene kroz različite filtere. Na poveznici ispod možete vidjeti fotografiju Marka i njegovih roditelja objavljenu na Instagramu poznatog stilista, a kako Grubnićev otac Branko izgleda bez filtera pogledajte u naslovnoj galeriji.

Veljko Grubnić svoj je radni vijek proveo u tvornici opekarskih proizvoda u Garešnici, gdje je marljivo radio sve do zaslužene mirovine. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, kada to čini, pokazuje kako je potpuna suprotnost od ekstravagantnog stila života svoga sina. Dok Marko uživa u brendiranoj odjeći i luksuznim dodacima, njegov otac preferira klasičan i jednostavan stil odijevanja.

Unatoč različitim životnim stilovima, odnos oca i sina je iznimno blizak. Marko često ističe kako se s roditeljima nikada ne svađa te da sve rješavaju prijateljskim razgovorom. - Moja mama je moj anđeo, a tata moj uzor, osjećam da bi oni zaista sve učinili za mene - izjavio je svojedobno poznati stilist.

Zajedno sa suprugom Brankom, Veljko je Marka odgajao u duhu skromnosti i poštovanja prema drugima. - Svojega Marka sam učila da odijelo nikako ne čini čovjeka, ali puno o njemu govori - ističe Branka, dok Veljko svojom tihom prisutnošću potvrđuje te vrijednosti.

Obitelj Grubnić svoj dom ima u Pakracu, gdje također posjeduju vikendicu u Pakračkim vinogradima. Veljko posebno uživa u održavanju obiteljskog imanja i ribnjaka, kojem posvećuje većinu svog vremena. Zajedno sa suprugom Brankom uzgaja voće i povrće u vlastitom vrtu, živeći skladan život daleko od medijske pozornosti.

Iako se njihovi životni stilovi značajno razlikuju, obitelj Grubnić ostaje čvrsto povezana, pokazujući kako različitosti mogu biti temelj skladnog obiteljskog života. Dok Marko blista pod svjetlima reflektora, njegov otac Veljko pronalazi sreću u jednostavnosti svakodnevice, što sin s ponosom poštuje i podržava.

Podsjetimo, o mami Branki nedavno smo pisali. Branka je svojedobno u intervjuu za 24 sata progovorila o svom stilu, nasljedniku, ali i negativnim komentarima. – Kolegice su s godinama uglavnom već navikle na moj stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju. Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje. Na neke kolegice pak djelujem tako da si kažu – ako može ona, mogu i ja. A ima, nasreću u jednini, onih koje bi to isto htjele, ali ne mogu, pa su malo zločeste'. Kao i na svakom poslu, u svakom okruženju, moda je glavna sporedna stvar na svijetu. Kao nije nam važna, a ustvari svi primjećujemo sve. Svojega Marka sam učila da odijelo nikako ne čini čovjeka, ali puno o njemu govori – kazala je svojedobno u intervjuu za 24 sata.

