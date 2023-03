Ameru će se toliko svidjeti današnja nagrada da će se srušiti od sreće

Dok su Amer, Anđela i Nora nagađali što bi mogla biti sljedeća nagrada, Anđela je izrazila želju da bude nešto slatko. U crvenom pak taboru nadaju se nečem od čega će dugoročno imati koristi poput kokoši koje su osvojili. „Uvijek kad je ozbiljnija nagrada, mi je uzmemo“', napominje Lazar svom timu u iščekivanju novog natjecanja. Bez obzira na to osvoje li nagradu ili ne, crveni tim nije gladan, jer vrlo često nešto ulovi iz mora. Prije natjecanja Bojan im je donio nezanemarivu količinu ribe kojoj su se svi poveselili.

„Kad smo pojeli sendvič osjetio se višak energije, pjevali smo do povratka. Svi koji smo imali klimave noge, vidi se kako su nam sendviči pomogli“, ispričao je Denis prisjećajući se prethodne osvojene nagrade, napomenuvši kako bi ovoga puta volio pojesti meso. Kad Mario otkrije o čemu se radi svi će biti vrlo sretni, a Amer će se od sreće i srušiti.

Što se skriva pod košarom? Meso kako priželjkuje Denis ili pak nešto slatko kako se nada Anđela, otkrit ćemo večeras!

Podsjetimo, ovog tjedna vidjeli smo da iako i plavi tim ima svojih problema, u crvenom su oni trenutačno izraženiji. „Ana me naživcirala i razočarala u trenucima gdje je trebala pokazati snagu, jedina je pustila šipku. Na gredi je padala. Nina kao antilopica, pokidala se, djevojka je dušu ispustila, a Ana pada na gredi, ne može proći. Poslije bude još neprecizna i nema snage“, osvrnula se Draga na igru prije glasovanja na plemenskom vijeću. „Ona se priklonila određenim ljudima za koje je mislila, ako ih pridobije, da će joj biti lakši opstanak ovdje. Mene vidi kao jedinku, sama sam ovdje i nisam joj zanimljiva da pokuša bilo što sa mnom i to sam joj zamjerila“, kaže Anja.

Jako su me povrijedili, jer sam se jako trudila. Očito to nije dovoljno i ne pali. Očito je to možda i previše. Imam novu taktiku, a to je da ću biti najmanje vidljivi član plemena, osim u poligonu, tamo ću im pokazati tko sam“, kaže Marina koja je uvjerena da je ona najveća konkurencija za pobjedu u Survivoru. Smatra i da se pojavio klan koji želi eliminirati najjače članove tima te da su u njemu Filip, Antonia i Anđela, a u svoj stav uvjerili su, kaže, i Sanju.

„Nismo uništili tim mi koji smo glasali za Marinu, nego oni koji su stali na njezinu stranu“, smatra Filip te dodaje da je svojim ponašanjem nakon nominacija Marina samo potvrdila da je upravo ona osoba za koju je trebalo glasati. Crveni tim komentirao je cijelu situaciju na plemenskom vijeću, a Nataša je otkrila da im je nakon duela Marina prišla i pitala ih prihvaćaju li je u svoje pleme. „Zamisli kakvo je to pleme kad ona ne želi biti u njemu“, rekla je Nataša.

