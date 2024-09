Amerika, lice i naličje: Perverzna slava, masovna ubojstva i skraćeni životni vijek

Ako i samo ovlašno pratite slučaj hip hop mogula Seana Combsa, poznatijeg kao Diddy (nekad Puff Daddy), znate da je nešto zaista trulo u američkom kraljevstvu showbiza, koje se itekako dotiče i politike. Da je Taylor Swift podržala Kamalu Harris, bila je važnija vijest od svakog ekonomskog ili političkog obećanja predsjedničkih kandidata. Rezimirat ću: Combs je u istražnom zatvoru s tako ozbiljnim optužbama - trgovina seksualnim robljem, podvođenje drogiranih djevojaka na orgijama koje je od milja zvao freak off ili mahnitanje, koje su katkad trajale danima, reketarenje, ucjena, seksualno zlostavljanje i silovanje žena s kojima je bio u vezi, ponekad dugotrajnoj, s djecom - da mu čak nisu dopustili ni kauciju od 50 milijuna dolara, odnosno obranu sa slobode. Mnogi upućeni smatraju da Diddy više slobode vidjeti neće. Ono što je jednako zanimljivo (ili šokantno) ljudi su s kojima se Diddy intenzivno družio posljednja tri desetljeća i koji nisu nikad progovorili o njegovim nastranim mahnitanjima, drogi, zlostavljanju i snimanju svega toga za osobne (masturbacijske) potrebe. Barem državni odvjetnici sad imaju dovoljno dokaznog materijala na tim snimkama. S kime se sve Combs družio? Sa showbiz elitom, a bogme i mnogim poznatim demokratskim liderima. Dugo je bio veoma blizak s glumcem Ashtonom Kutcherom, koji je čak u jednom TV intervjuu uz lascivni cerek govorio da on "toliko toga zna, samo neće reći". Bio je u dvogodišnjoj vezi s Jennifer Lopez. Roditelji Justina Biebera poslali su svojeg tinejdžera, koji je izgledao kao curica pred pubertetom, Diddyju doma, u tu jazbinu najgorih poroka da ga "inicira u život pop zvijezde". Tu sam se odmah sjetila roditelja koji su s velikim oduševljenjem slali svoje dečkiće Michaelu Jacksonu da s njim "nevino" provode dane i noći u krevetu. U Kaliforniji zvjezdani status najjača je valuta koja kupuje sve što nekome padne na pamet.

Diddyja su podržavale i sestre Kardashian, i princ Harry u svojoj fazi razbludnog sina rado se s njime fotografirao, a bio je blizak i sa samom TV kraljicom Oprah te Leonardom DiCaprijem. Diddy je proklamirani demokrat, blizak sa zvijezdama koje aktivno podržavaju demokrate, ali i s demokratskim liderima. Lobirao je za Obamu, Hillary Clinton, za Bidena. Svi su se oni rado s njime družili i fotografirali na predizbornim skupovima i večerama. Zbog toga što je vatreni demokrat, bio je blizak i s Annom Wintour, glavnom urednicom Voguea koja je u listopadskom broju iz 1999. objavila članak "Puffy osvaja Pariz". Tu se Puffyja slavi kao sofisticiranog modnog znalca koji je na Pariški tjedan mode doputovao sa 18 velikih prekooceanskih kovčega, sa 45 pari cipela, neseserom punim zlata, 26 šešira, dva osobna asistenta, dva stilista, frizerom i vizažistom, uz tjelohranitelje, dva PR stručnjaka i još nekoliko kojekakvih menadžera. U Vogueu su mu ovako tepali: "Naomi (Campbell) ga želi u svom stanu… Donatella (Versace) ga želi uza se na večerama, Karl Lagerfeld i John Galliano mu odaju najviše počasti, centralno mjesto u prvom redu svojih revija…" Nemoguće je povjerovati da baš nitko ništa nije znao u tim visokim političkim i showbiz krugovima jer su njegove orgije bile masovnjaci, a različite žene optuživale su ga za silovanje i zlostavljanje još od 1990. No, uvijek je optužbe rješavao brzinskim izvansudskim nagodbama. Sad se Diddy neće izvući.

Mnogi upućeni odvjetnici po medijima objašnjavaju da je on na puno načina još gori zlostavljač i kriminalac od organizatora lanca prostitucije Jeffreya Epsteina, prijatelja slavnih i bogatih, princa Andrewa, Billa Clintona ili Billa Gatesa, koji je pod sumnjivim okolnostima umro u zatvoru. A kako će svi ovi selebi oko Diddyja opravdati svoju bliskost s tim nastranim zlostavljačem i silovateljem i žena i muškaraca, s kojima nije bio u dugotrajnim vezama, jer homoseksualnost među rapperima, odreda mačistima, nije prihvaćena pa se okruživao seksualnim radnicima? Jednostavno. Mediji bliski demokratima, a to su sve važnije novine i TV kuće u SAD-u, naprosto se tim Diddyjevim vezama ne bave. Kao što se nisu bavili ni gadarijama i ozbiljnim kriminalom koji se dao iščitati iz svega pohranjenog u laptopu Huntera Bidena. Ima toliko odvratnih tipova među republikancima i MAGA fanaticima, no to se barem detaljno dokumentira, ovo drugo ne.

Izaći će van svi stravični detalji perverznih orgija i zlostavljanja, no sve će na tome stati. Kao što se nitko ozbiljno ne bavi činjenicom da je u SAD-u ove godine počinjeno više od četiri stotine masovnih ubojstava, dakle puno više od jednog dnevno. A masovnim ubojstvom klasificira se pucanje u kojem je stradalo najmanje četvero ljudi. Do sada je u Sjedinjenim Državama ove godine tako ubijeno 12.416 ljudi.

No, sve te nastranosti i pucačine nisu najgore što se tamo događa. Amerikanci su danas daleko najbolesnija, a pri tome najbogatija zemlja Zapada, izjavila je nedavno u jednom intervjuu dr. Casey Means (36), vrhunska mlada kirurginja, koja želi revolucionirati američko zdravlje i osvijestiti Amerikance da shvate što im se dogodilo. Odmah je dodala da je posve neshvatljivo kako se toga nitko nije dotaknuo u predizbornim kampanjama i TV debati, osim nezavisnog kandidata Roberta F. Kennedyja Jr. koji se desetljećima bavi pravom zaštite okoliša i trovanjem rijeka, podzemnih voda i građana najrazličitijim pesticidima kojih se godišnje u SAD-u upotrijebi gotovo tri milijarde tona. On je jedini u svojoj predizbornoj kampanji - u međuvremenu je ispao iz utrke i priklonio se Trumpu - postavio epidemiju metaboličkih kroničnih bolesti kao centralnu temu. Mediji su ga odavno proglasili šarlatanom i marginalcem, teoretičarem zavjera jer je upozoravao na okolnosti porasta autizma i ADHD-a, što se da povezati s pesticidima, te nedovoljno istražene i stoga potencijalno opasne vakcine protiv Covida. No, dr. Means smatra da on jedini od političara razumije i otvoreno govori o razmjerima zdravstvene ugroze koja se desetljećima događa u Americi i da ga treba slušati.

Dr. Means ima besprijekorne reference i zna o čemu govori. Završila je s odlikom medicinu na uglednom Stanfordu (kao i pripremni, dodiplomski studij biologije odnosno pripreme za medicinu jer se medicina u SAD-u upisuje tek nakon završenog studija). Specijalizirala je kirurgiju vrata i glave u oregonskog sveučilišnoj bolnici, a bila je i jedan od predavača na Sveučilištu Stanford, na odjelu metaboličkog zdravlja. Kad joj je umrla mama od karcinoma gušterače, za koji ona tvrdi da je bolest koju je moguće spriječiti pravodobnim fokusom na metaboličko zdravlje, dala je otkaz i osnovala s bratom dvije tehnološke kompanije koje se bave načinima jednostavnijeg kontroliranja važnih metaboličkih pokazatelja zdravlja odnosno bolesti.

S bratom Calleyjem dr. Casey Means napisala je veliki bestseler "Good Energy" (Dobra energija, 2024.), prvi na listi najprodavanijih publicističkih knjiga New York Timesa. Njezina knjiga detaljno objašnjava kako se i zašto u Sjedinjenim Državama dogodila stravična epidemija kroničnih bolesti koju su polako izvezli i u mnoge druge zemlje svijeta. U knjizi je iznijela podatke koji zaista lede žile. Šest od deset odraslih Amerikanaca živi s kroničnom bolešću, na lijekovima. Oko pedeset posto barem će se jednom za života boriti s mentalnom bolešću. Sedamdeset i četiri posto živi s opasno prekomjernom težinom ili čak gojaznošću. Broj karcinoma, srčanih bolesti, bolesti bubrega, respiratornih infekcija i autoimunih bolesti raste jednakom proporcijom kojom raste količina novca koja se godišnje troši na liječenje simptoma tih bolesti, ali ne i uzroka. Među deset razvojno i ekonomski usporedivih nacija Amerikanci su zdravstveno na posljednjem mjestu, iako na zdravstvo troše gotovo duplo više od usporedivih zemalja. Po prvi puta nakon 1860., Amerikancima se sustavno, od 2014., smanjuje očekivana životna dob.

Zapravo je stanje još alarmantnije kad su djeca u pitanju. Svako 34. dijete u SAD-u rađa se s autizmom, a u Kaliforniji, nekad obećanoj zemlji zapadnog svijeta, svako 22. dijete. Čak osamnaest posto tinejdžera boluje od sindroma masne jetre, opasnog metaboličkog poremećaja odraslih. Nevjerojatnih četrdeset posto djece tinejdžerske dobi pretilo, a gotovo trideset posto već ima predijabetes.

Mladi su gojazni, lišeni mladenačke živosti i optimizma, konstantno umorni, imaju visok kolesterol, pate od akni, depresija, policističnih jajnika, što su odreda bolesti povezane s načinom života. U velikoj mjeri i pametnim telefonima. Nedavno istraživanje pokazalo je da čak 77 posto mladih Amerikanaca nije u dovoljno dobroj formi da bi ih primili u vojsku. A u budućnosti očekuje ih još i neplodnost koja od sredine sedamdesetih godina nezadrživo raste, čak jedan posto godišnje, i kod žena i kod muškaraca. O čemu se zapravo radi? O mitohondrijskoj disfunkciji koja vodi u kronične upale i oksidativni stres, što je u korijenu gotovo svih modernih kroničnih bolesti poput artritisa, demencije, dijabetesa, karcinoma i sličnih, koje se liječe isključivo simptomatski, a pravi uzrok se u današnjoj medicini zapravo ne traži. Usko specijalizirani liječnici fokusirani su samo na liječenje svojeg dijela tijela, lijekovima ili operacijama. Poznatim bolnicama i velikim farmaceutskim kompanijama dobit neprestano raste i to je, čini se, najvažnije.

Pročitala sam "Good Energy" - naslov se ne odnosi na neke new age dobre vibracije ili kineski koncept energije chi - već na način kako mi hranimo svoje tijelo, koje onda od te hrane mora proizvoditi energiju za život, odnosno metaboličke procese. Knjiga možda započinje kao horor, ali nudi brojna jednostavna rješenja za promjenu prehrane i načina života. Dr. Means smatra da bi čak i mali svakodnevni pomaci pomogli da se zdravlje Amerikanaca znatno popravi. Na prvom mjestu je prehrana. Razne dijete o kojima se neprestano piše samo su distrakcija koja nas zbunjuje umjesto da se osvijestimo i hranimo zdravom, svježom, nikako industrijskom hranom. Hrana ne smije poticati nagle skokove šećera u krvi i inzulinske udare. Dakle, ne smije biti slatka. Voće, koje je katkad i veoma slatko, puno je vlakana koja reguliraju nagli skok šećera u krvi i važna su za mikrobiom crijeva. Suprotno do sada prihvaćenim postulatima, šećeri su i glavni uzrok porasta lipida, masnoća u krvi Amerikanaca.

Hrana mora sadržavati mikronutrijente koji su važni za naše metaboličko zdravlje, poput vitamina, omege 3 i sličnog. Dr. Means preporučuje da u svakom obroku obratimo pažnju na količinu vlakana koje konzumiramo te na mikronutrijente koje sadrži, što kontroliramo i pravilnim izborom potentnih začina poput kurkume. Hranom moramo nahraniti svoje stanice, a ne apetit i naši obroci moraju sadržavati i probiotike (kefir, jogurt, kiseli kupus i druga fermentirana hrana) te zdravi izvor proteina.

Prvi i najjednostavniji razlog zašto je hrana ubitačno nezdrava u dobrom dijelu razvijenog svijeta su subvencije koje dobivaju najveći poljoprivredni giganti (u posljednjih pet godina u SAD-u su dobili gotovo 500 milijardi dolara). Oni uglavnom uzgajaju kulture koje se koriste za proizvodnju ultraprocesirane hrane, dakle u industriji. To su pšenica, soja i kukuruz za šećerni sirup koji se koristi u gotovo svim zaslađenim pićima i industrijskim slatkišima. Problem je što se te kulture masovno "osnažuju" velikim količinama pesticida koji su zato prisutni u svoj industrijskoj hrani u samoposlugama jer se u proizvodnji te hrane koriste samo najjeftiniji sastojci tih velikih, dotiranih proizvođača. A mogu biti jeftini jer se uzgajaju masovno, s pesticidima. To je zatvoreni krug. Dr. Means ističe da - paradoksalno - Amerikanci plaćaju kineskoj korporaciji ChemChina milijarde dolara da bih ih onda pesticidi te kompanije sustavno trovali. U prehrambenoj filozofiji razvijenih zemalja najviše stradavaju djeca koja se hrane industrijskim "doručcima" punim šećera i pesticida i drugom ultraprocesiranom hranom umjesto normalnim namirnicama kojima su se ljudi hranili još prije samo nekoliko desetljeća. Neću ulaziti u razmjere prisutnosti nanočestica plastike u zraku, vodi, tlu i čovjekovu tijelu. To je horor za sebe.

No, ponovno ću naglasiti da je dr. Means optimistična, da vjeruje u mogućnost promjene i poboljšanja zdravlja. Ona preporučuje da redovito kontroliramo osnovne pokazatelje svojeg metaboličkog zdravlja, što je lako i bezbolno. To su jutarnji šećer, tlak, trigliceridi, "zdravi" kolesterol HDL koji masnoće iz krvi vraća u jetru i ona ih potom izbacuje iz organizma. Tu je i najjednostavniji pokazatelj, ne BMI, već obim struka. Ukratko ću prenijeti još neke elemente koje ona smatra izrazito važnima u načinu života. Istraživanja pokazuju da prosječni Amerikanac provede 80 posto vremena u danu sjedeći, a mi smo evolucijski usmjereni na kretanje, što je važno za koštani sklop i metaboličke procese. Nije dovoljno jednom ili dva puta tjedno vježbati intenzivno po sat vremena, već bi trebalo više puta dnevno tijekom dana vježbati nekoliko minuta, napraviti par čučnjeva ili čak sklekova, razgibati se, rastegnuti.

S tim je povezan još jedan problem: svi smo premalo izvan kuće, na zraku i na suncu. Živimo s plavim svijetlom koje uništava naš biološki sat i gubimo pravi odnos prema mijeni dana i noći. Preko dana bismo trebali biti na suncu, što više izvan kuće, a noću spavati. I to najmanje sedam do osam sati. Boravak u prirodi važan je za mentalno zdravlje, on izravno djeluju na količinu stresa i kortizola koji prikupljamo, ali i sintezu vitamina, pokretanje pozitivnih procesa u organizmu. Tako djeluju i nagle promjene temperature tijela, u sauni ili hladnoj vodi. Ljudi koji žive zdravo, u skladu sa sobom i prirodom, neće posezati za legalnim i ilegalnim opijatima i psihofarmacima, smatra dr. Means. Zdraviji način života pomogao bi valjda i tim brojnim seksualno izopačenim tipovima o kojima čitamo, a i onima koji pucaju po šavovima pa onda i nevinim ljudima.