Proglašena pobjednica 'Života na vagi': Titulu prvi put odnijela žena, ostvarila najbolji rezultat u povijesti showa

Prije šest mjeseci 16 kandidata osme sezone 'Života na vagi' odlučilo je reći 'dosta' nezdravim navikama, posvetiti se zdravlju i poboljšati kvalitetu života. Među njima troje finalista istaknulo se trudom i zalaganjem, pokazujući kako su njihove fizičke i psihičke promjene doista fascinantne!

Pod voditeljskom palicom Marijane Batinić u studiju zagrebačkog Jadran filma natjecatelji osme sezone 'Života na vagi' pokazali su da su se isplatili njihovi trud i zalaganje u proteklih šest mjeseci! Prvo su svoje rezultate pokazali nefinalisti koji su se borili za nagradu od 7000 eura, a potom su na scenu stupiti finalisti u borbi za 20.000 eura - Davorka Roginek, Alina Pantseyeva i Mateo Biloš. Na njihovu putu pratili su Mirna Čužić i Edo Mehmedović, njihovi treneri, podrška i oslonac i nisu skrivali ponos kad su ih ugledali nakon sto dana izvan kampa 'Života na vagi'. Nakon prisjećanja najupečatljivijih trenutaka osme sezone naglasili su koliko su natjecatelji podržavali jedni druge.

Prva četvorka nefinalista koji se bore za nagradu od 7000 eura stupila je na pozornicu - Nina Slišković (26), Antonio Krešić (22), Roman Husanović (40) i Samanta Fiolić (28). Bili su jako uzbuđeni, ali i jako zadovoljni svojim izgledom. Roman je otkrio da nije lako vani, ali da je ustrajan, a Samanta da radi na poremećaju u prehrani, što je potvrdila i njezina psihologinja i naglasila ozbiljnost tog problema.

Nova četvorka nefinalista bili su Maja Marušić (43), Igor Prpić (51), Ivica Burjan (42) i Antonija Rojnica (28). Maja je rekla kako se dobro organizirala vani, baš kao i Ivica koji je našao vremena za treniranje iako je tvrdio da ne vjeruje da će imati vremena za to. Ustrajni nefinalisti su i Larisa Emšo (31), Tomislav Čekolj (30), Marija Novak (26) i Nikolina Radušić (40)! Svi su naglasili da se osjećaju lijepo, Larisa je priznala da puno radi na sebi, Tomislav da je počeo planinariti, a Marija otkrila da se razvela kad je napustila show.

A prije nego što su se preodjenuli za vaganje, Antonija i Ivica dobili su ponudu koju nisu mogli odbiti - pozvani su da postanu ravnopravni kandidati nove devete sezone 'Života na vagi'! "Ali postoji jedan uvjet - za vas 'Život na vagi' sada ne završava, pa će vrijediti jedino strogo pravilo koje imamo, a to je da ne smijete dobiti više od dva kilograma od današnjeg vaganja do prve vage u devetoj sezoni", objasnila je Marijana. Na oduševljenje svih u studiju, Antonija i Ivica su pristali.

Prva je na vagu stala Nina, koja je naglasila da joj je zdravlje sada odlično i u budućnosti vjeruje da će postati majka. Kaže da je u showu naučila biti samostalna, sretnija, zadovoljnija i da joj je naraslo samopouzdanje. Kad je došla u 'Život na vagi', imala je 131,5 kilograma, a nakon šest mjeseci ima 89,4 kilograma - skinula je 42,1 kilogram, što je 32% tjelesne mase.

Roman je prvi napustio show, no nije odustao od sebe i kaže da mu je puno pomoglo što je imao plan prehrane koji mu je sastavila nutricionistica Martina. U show je ušao sa 152,3 kilograma, a sada ima 132,9 kilograma - skinuo je 19,4 kilograma, odnosno, 12,7% tjelesne mase. Tri tjedna u showu bio je Igor, koji je vani uz podršku obitelji krenuo s treninzima i novim načinom prehrane i jako je poboljšao zdravlje. Na prvom vaganju imao je 155,4 kilograma, a sada ima 117,7 kilograma - izgubio je 43,7 kilograma, što je 28,1% tjelesne mase.

Maja je trenirala sama kod kuće i pokazala da je samo važno biti ustrajan i kilogrami će padati. U show je stigla sa 109,4 kilograma, na finalnom vaganju imala je 78,7 kilograma - skinula je 30,7 kilograma, što je 28,1% tjelesne mase. Samanta je zahvalila obitelji i prijateljicama na podršci u gubljenju kilograma i promjeni svojih životnih navika; sada planinari, radi na mentalnom zdravlju i veseli se što je samouvjerenija. Na prvom vaganju imala je 148,4 kilograma, a na finalnom 109,2 kilograma - skinula je 39,2 kilograma, odnosno, 26,4% tjelesne mase.

Važnost psihologa i rada na sebi istaknula je i Larisa, koja je u 'Život na vagi' stigla sa 112,7 kilograma, a pola godina kasnije ima 86,7 kilograma - skinula je 26 kilograma, odnosno, 23,1% tjelesne mase. Ivica je iskreno rekao da se osjeća kao da se ponovno rodio, trenira sa suprugom, šeta s djecom… Bio je najteži kandidat osme sezone s 244,3 kilograma, a sada ima 189,8 kilograma - skinuo je 54,5 kilograma, što je 22,3% tjelesne mase.

Nasmijana, dobro raspoložena i puna samopouzdanja, stigla je i Antonija, koja je počela praviti i pekmez! Na prvom vaganju bila je najteža kandidatkinja osme sezone, imala je 214,2 kilograma, sada ima 167,5 kilograma - izgubila je 46,7 kilograma, odnosno, 21,8% tjelesne mase.

Planinarenje je nova Tomislavova ljubav, no malo ga je usporila prometna nesreća u gubljenju kilograma, ali i dalje vježba i biciklom ide na posao. U show je stigao sa 164,5 kilograma, u finalu ima 123,3 kilograma - skinuo je 41,2 kilograma, što je 25% tjelesne mase. Mariju su došle podržati bake, koje su u početku bili njezini najveći kritičari. No i ostali bližnji bili su uz nju i podržavali je u svemu, a i ispunila si je želju i prijavila se u vojsku! I sada dnevno hoda od 25 do 30 kilometara! Prvo vaganje imala je 163,1 kilogram, sad ima 104,8 kilograma - skinula je sjajnih 58,3 kilograma ili 35,7% tjelesne mase. Mare je zamijenila Ninu i trenutačno je bila najbolja u izgubljenom postotku tjelesne mase i treneri su bili jako ponosni na nju.

Na redu je bila još jedna snažna žena - Nikolina na koju je najponosniji njezin sin Karlo. U 'Život na vagi' stigla je sa 162,4 kilograma, a nakon šest mjeseci ima 100,8 kilograma - skinula je čak 61,6 kilograma, što je 37,9% tjelesne mase! Antonio je otkrio da je vani trenirao s prošlogodišnjim pobjednikom među nefinalistima - Perom Jukićem i sretan je što je nastavio putem koji je počeo u 'Životu na vagi'. Ondje je došao sa 151,1 kilogram, sada ima 100,3 kilograma - izgubio je 50,8 kilograma, što je 33,6% tjelesne mase. Dakle, sve je bilo jasno, Nikolina je najbolja među nefinalistima i osvojila je nagradu od 7000 eura!

Nakon snimki dolazaka kući iz showa, došao je trenutak da na pozornicu izađu i ovogodišnji finalisti - Davorka Roginek (35), Alina Pantseyeva (27) i Mateo Biloš (31). Prva je na vaganje došla Davorka, koja je rekla da je zavoljela duge šetnje, a i cijela je obitelj bila uz nju. U 'Život na vagi' došla je sa 137,7 kilograma, a nakon pola godine ima 80,2 kilograma - izgubila je 57,5 kilograma. "Jako sam ponosna na sebe, dobro sam to odradila", rekla je.

Mateo je pred očima gledatelja doživio najveću transformaciju, a kaže da neće stati. Zahvalio je svima koji su mu pomogli i poručio da se oni koji imaju problema s debljinom prijave u novu sezonu 'Života na vagi'. U show je došao sa 198,6 kilograma, sada ima 110 kilograma - skinuo je čak 88 kilograma! Alini je drago što je otvoreno pričala o svojoj prošlosti i tako pomogla onima koji su doživjeli slično. Pomogla je i suprugu koji je, otkako je izašla iz showa, trenirao s njom i izgubio 17 kilograma! U Međimurje je došla sa 145,3 kilograma, a u finale sa 73,6 kilograma - izgubila je 71,7 kilograma!

Mirna i Edo nisu mogli sakriti oduševljenje zbog njihovih rezultata, a potom su svi doznali njihove postotke izgubljene tjelesne mase - Davorka je izgubila 41,8%, Mateo 44,6%, a Alina nevjerojatnih 49,3% - najveći postotak izgubljene tjelesne mase u svih osam sezona showa. Alina je time ujedno postala i prva pobjednica hrvatske verzije showa "Život na vagi".

Prijave za devetu sezonu 'Života na vagi' su na www.rtl.hr/prijave, a cijelu osmu sezonu 'Života na vagi' možete pogledati na platformi Voyo.

