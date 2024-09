Alina iz 'Života na vagi' o brutalnom zlostavljanju: 'Došao je i ugurao me u kontejner za smeće'

Prevoditeljica Alina Pantseyeva jedna je od natjecatelja najnovije sezone RTL-ovog showa 'Život na vagi'. Ova uporna Bjeloruskinja u posljednjoj je emisiji pred kamerama ispričala kako se zbog debljine suočavala s brojnim problemima u djetinjstvu. - Svašta sam u životu doživjela, u djetinjstvu su me jako tukli. Jednom su me istukli mojim tenisicama. Ne sjećam se kako sam se obranila, sjećam se samo toga kako mi je počela curiti krv iz nosa. To je bio već drugi put da su mi slomili nos - ispričala je Alina koja je zbog takvih situacija bila iznimno tužna i razočarana.

Kako kaže, uključivanje njenih roditelja kako bi je obranili samo je pogoršalo stvari, pa je bila primorana odgovarati istim riječima i braniti se. Prisjetila se i za nju posebno traumatičnog iskustva: - Došao je taj jedan dečko i ugurao me u kontejner sa smećem - priznala je Pantseyeva koju su nazivali i pogrdnim imenima, a trenerica Mirna dodala kako ne može vjerovati da se u našoj okolini nalaze osobe koje mogu toliko psihički uništiti mlado biće.

Inače, Alina je i u posljednjoj epizodi dala svoj maksimum: - Uvijek sama sebe gonim. Sva se probudim - izjavila je Mirni koja za nju ima samo riječi hvale: - Alina je netko tko u životu sve radi sa sto posto pažnje, volje, discipline... Mislim da je ona izgorila od želje da napokon krene raditi nešto za svoje tijelo na fizičkom aspektu - pohvalila je trenerica natjecateljicu.

Podsjetimo, Alina je u Hrvatsku stigla prije dvije godine iz Bjelorusije, ovdje pronašla ljubav, udala se i sada živi u Zaprešiću. Ona se nikada nije bojala izazova pa se prvo iz Bjelorusije preselila u Bugarsku, gdje je magistrirala, potom je otišla u Češku na doktorat, gdje je imala velikih problema zbog nacionalnosti. No unatoč brojnim poteškoćama s kojima se susretala tijekom školovanja, uvijek se uspjela snaći i izboriti za sebe, a i mijenjajući zemlje u kojima je živjela, stekla je razna radna iskustva. Ipak, ono što najviše voli za nju je ostalo nedostižno jer zbog viška kilograma nije imala dovoljno samopouzdanja da proba upisati fakultet koji je željela.

„Trenutno radim kao prevoditeljica i iz hobija se bavim umjetnošću, a voljela bih da je obrnuto“, kaže 27-godišnjakinja te objašnjava: „Željela sam upisati glumu, ali nisam bila sigurna u sebe. Sada razumijem da to nije bila prepreka, ali tada mi se činilo da zbog kilograma neću uspjeti... Osim toga, kad sam se prijavila za glumu, najbolja mi je prijateljica također rekla da sam debela i da me zbog toga možda neće primiti, a u Bjelorusiji imamo samo jednu šansu za upis godišnje i možemo odabrati samo jedan smjer i jedan fakultet pa sam prebacila svoje dokumente na filološki fakultet, gdje sam bila sigurna da ću upasti.“

U intervjuu prije showa priznala je da se boji za svoje zdravlje, te da ne može za sebe pronaći odgovarajuću odjeću, a i osjeća se jako nelagodno u javnom prijevozu. „Sjedalo u autobusu najčešće nije dovoljno za mene - zauzimam više prostora i time stvaram neugodnosti osobi koja sjedi pored mene. Sramim se kad sjednem s nekim iako razumijem da moram sjesti jer ne mogu stajati sat vremena. Često nitko ne želi sjesti do mene iako je autobus pun, a sva ostala mjesta zauzeta i puno ljudi stoji. Ili prvo svi sjednu na ostala sjedala, a tek onda pored mene. Kada pogledam svoj odraz u staklu, izgledam kao div među malim ljudima.“ Bez obzira na sve probleme s kojima se susretala tijekom života, odustajanje za Alinu nikada nije bila opcija tako da se odlučila prijaviti u 'Život na vagi' i riješiti se nagomilanih kilograma te motivirati i svoje najbliže na promjenu.

