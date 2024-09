Kao dijete suočavala se s vršnjačkim nasiljem, a danas je jedna od najvećih holivudskih diva

Holivudska glumica Nicole Kidman ove se godine vratila na scenu u punom sjaju. Za ulogu u filmu 'Babygirl' osvojila je nagradu u Veneciji, a ubrzo su krenule priče i o oscarovskim šansama. Iako ova 57-godišnjakinja odiše samopouzdanjem na crvenim tepisima uoči prikazivanja filma, u najnovijoj dokumentarnoj seriji 'In Vogue: The 90s' priznala je da nije uvijek sve bilo tako. I ona se kao mlada djevojka suočavala s nesigurnostima nametnutim od strane vršnjaka.

Naime, u serijalu Kidman se prisjeća trenutka kada joj je pristupio poznati modni dizajner John Galliano koji je želio da na dodjeli Oscara 1997. upravo Nicole nosi njegovu kreaciju. Dotad nesigurna mlada glumica počela je mijenjati mišljenje o svom izgledu: - Možete li vjerovati? Cijeli život sam htjela biti visoka 5'2 i imati obline, a odjednom biti visoka 5'11 i potpuno mršava i ravnih prsa bilo je kao: 'Super, možemo te obući' - kazala je Kidman koju su u tinejdžerskim danima kao crvenokosu djevojčicu vršnjaci zadirkivali zbog visine.

Kako kaže, večer kad se pojavila u haljini britanskog dizajnera za nju je bila kao iz bajke: - Mislim, bila sam crvenokosa djevojka blijede puti koja je u dobi od 14 godina imala skoro 5'11. Zadirkivali bi me i to nije bilo ugodno. S obzirom na to, svaki put kad bi dobila pristup cijelom tom novom svijetu, osjećala sam se kao djevojčica kojoj je dana prilika zakoračiti u ovaj svijet mašte - rekla je Nicole i izrazila poštovanje prema ostalim glumačkim ikonama koje su ostavile trag u modi:

- Odrasla sam gledajući Audrey Hepburn, Katharine Hepburn i Grace Kelly. Sve te žene čiji je stil kreiran s dizajnerima s kojima su povezane. Jednostavno su voljele modu. Pa se sjećam da sam razmišljala, ali naravno, ovo bi sada trebalo unijeti u Hollywood i trebali bismo nositi stvari koje se izrađuju u ovim prekrasnim malim salonima u Parizu. Jer to je ono što su oni radili, pa zašto mi to još uvijek ne radimo? - otkrila je glumica.

Podsjetimo, Kidman je tijekom nedavnog Venecijanskog filmskog festivala doživjela veliki gubitak - preminula je njezina voljena majka, Janelle Ann Kidman. Tužna vijest stigla je u trenutku kada je Nicole već sletjela u Veneciju, spremna prisustvovati dodjeli nagrada na kojoj je trebala primiti priznanje za najbolju glumicu. Potresena gubitkom, odmah je otkazala sve obaveze i vratila se kući kako bi bila uz obitelj u ovim teškim trenucima. Nicole je osvojila nagradu za najbolju glumicu, a redateljica filma 'Babygirl' Halina Reijn preuzela je nagradu u glumičino ime.

- U šoku sam i moram ići svojoj obitelji, ali ova nagrada je za nju - pročitala je Reijn izjavu glumice tijekom preuzimanja nagrade. - Ona me oblikovala, vodila me i stvorila. Neizmjerno sam zahvalna što vam mogu izreći njeno ime i to kroz redateljicu Halinu. Sudar života i umjetnosti je srceparajući, a moje srce je slomljeno - dodala je.

Brady Corbet, koji je primio Srebrnog lava za najboljeg redatelja nakon objave nagrade za najbolju glumicu, izrazio je sućut Kidman u svom govoru. Početkom siječnja 2022. Kidman je rekla da je njezina majka lošeg zdravlja, ali tada nije otkrivala više detalja. Kidman je ranije govorila da joj je majka bila "vjetar u leđa" u karijeri te da ju je uvijek tjerala da se usredotoči na sebe. - Mama nije nužno dobila karijeru koju je željela, ali bila je odlučna da će njezine kćeri imati jednake mogućnosti. To mi je dalo život. I dala mi je život, ona i moj tata - dodala je glumica.

