Alec Baldwin se oglasio prvi put nakon tragedije: 'Nema riječi kojima bih mogao izraziti šok i tugu'

Slavni glumac Alec Baldwin (63) oglasio se na Twitteru nakon današnje tragedije u kojoj je na setu filma "Dust" pištoljem usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu.

"Nema riječi kojima bih mogao izraziti šok i tugu nakon tragične nesreće u kojoj je život izgubila Halyna Hutchins, supruga, majka i naša cijenjena kolegica. Surađujem s policijom kako bismo utvrdili kako se točno ova tragedija dogodila. U kontaktu sam s njezinim suprugom te sam mu ponudio podršku", napisao je Baldwin na Twitteru.

