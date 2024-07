Albina Grčić otkrila da ponovno ljubi nogometaša: 'Momak je super, na mjestu i to je najvažnije'

Pjevačica Albina Grčić (25) nakon prekida s nogometašem Ivanom Ćalušićem nije željela govoriti o svojem ljubavnom životu, a sada je otkrila da je ponovno sretna i zaljubljena. Albina je sada za IN magazin otkrila da je njezino srce osvojio sinjski nogometaš Marko Čovo. ''To mogu potvrditi, sretna sam. Momak je super, na mjestu i to je najvažnije.'', rekla je.

Podsjetimo, Albina je 2021. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, ali sa 110 bodova nije uspjela osigurati finale natjecanja. Za utješnu nagradu, proglašena je najboljim neplasiranim izvođačem, a to su objavili i organizatori na službenom Instagram profilu prestižnog natjecanja.

Javnost ju je upoznala u trećoj sezoni glazbenog showa "The Voice Hrvatska" gdje je završila na trećem mjestu, a mentorica joj je bila Vanna. U dvoboju je Grčić nastupala protiv Filipa Rudana s duetom "Lovely" kojeg u originalu izvode Billie Eilish i Khalid. Nastup na YouTubeu danas broji više od 77 milijuna pregleda. Filip je pobijedio u duetu, a Albinu je preuzeo pokojni Massimo Savić u svoj tim. Nakon završetka showa, Albina je potpisala ugovor s Universal Music Croatia i 2020. izbacila svoj debitantski singl "Imuna na strah".

Pjevačica je prošle godine prekinula dugogodišnju vezu s nogometašem Hajduka, Ivanom Ćalušićem. Prije toga, zajedno su bodrili našu nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Katru i nitko nije slutio da se bliži kraj ljubavi. - Sloboda mi je novi osjećaj. I prethodna moja veza bila je duga pa dugo nisam bila solo. Ne mogu reći da mi je posebno dobro, kao ni posebno loše. Samo sam se naviknula na novu situaciju. Fokusirala sam se na druge stvari koje su vezane isključivo uz mene i moj život, na ono što mi je potrebno za osobni rast. Nismo mi zakrvili, dobro smo. Naravno da ćemo se pozdraviti kad se vidimo i mislim da među nama nema zle krvi. Ne bih više ništa dodala na tu temu, kazala je Albina za Story.

Krajem prošle godine, spekuliralo se kako pjevačica ponovno ljubi nogometaša Hajduka, Filipa Krovinovića. - To nije istina, ne znam od kuda je krenula ta priča. Možemo reći da sam emocionalno nedostupna. Fokusirana sam na svoj osobni razvoj, prijatelje, obitelj, ono nešto što me hrani pozitivnom energijom. Trebao mi je period da samu sebe upoznam i zavolim svoje nesavršenosti. Što se tiče statusa veze, slobodna sam - odgovorila je splitska pjevačica tada.

