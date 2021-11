Adele progovorila o svojim osjećajima vezanim za razvod: 'Sramila sam se'

Pjevačica Adele (33) progovorila je o svojim osjećajima vezano za razvod, kao i što je sve prolazila u tom razdoblju. Sve je ispričala u razgovoru za magazin Rolling Stone koji se odvio povodom izlaska njezinog novog albuma '30'. Pjevačica je otkrila da su je najviše pogodili komentari u vezi razvoda, odnosno to što je njezine fanove to veselilo jer su se nadali da će joj to dati inspiraciju za novi album koji su željeli. Objasnila je da je kasnije shvatila da to i nije loše jer su njezini obožavatelji samo htjeli novu glazbu te tako pokazali koliko cijene njezin rad.

U vezi s bivšim mužem, Adele se, kaže, nikada nije osjećala staloženom, sretnom ili potpuno prisutnom, a to ju je jako rastužilo. "Činjenica da toliko ljudi koje ne poznajem zna da nisam uspjela... to me je*eno uništilo. Sramila sam se. Nitko me nije osramotio, ali se osjećaš kao da nisi uspio", otkrila je. Ispričala je i da se vrijeme razvoda borila s depresijom i anksioznošću, a sve je bilo popraćeno i fizičkim posljedicama. Objasnila je da se u to vrijeme gledala seriju 'The Sopranos' te pokušavala ostati zaokupljena obavezama, a dodala je i da je putovala te tražila mjesta s dobrom energijom.

Adele je i tijekom promoviranja svog novog albuma dala i prvi televizijski intervju nakon nekoliko godina. Popularna pjevačica gostovala je kod Oprah Winfrey, a radi se o dvosatnom specijalu koji bi se trebao emitirati u nedjelju, 14. studenog. Adele je za ovu prigodu obukla bijelo odijelu, a mnogi ističu da izgleda bolje nego ikad.

Podsjetimo, Adele je nedavno najavila svoj novi album '30', a objavila je i prvi singl s albuma 'Easy on me'. Pjevačica se vratila na glazbenu scenu nakon šest godina pauze, a u tom razdoblju se i razvela te ponovno zaljubila.Glazbenica koja je sve oduševila svojim glasom, u međuvremenu je skinula 50 kilograma te drastično promijenila svoj izgled.

