Zloduh klerikalizma razmahao je pedofiliju u Crkvi

Zanimljivo je kako je papa Franjo, u svom prekjučerašnjem pismu Božjem narodu o spolnom zlostavljanju u Crkvi, zlo pedofilije i prikrivanja zločina pedofila-svećenika povezao s klerikalizmom.

Naime, govoreći o tome kako su nastojanja i mjere, koje je Crkva provela kako bi spriječila spolno zlostavljanje, bile kasno primijenjene, pozvao je sve krštene da se uključe u crkvenu i društvenu preobrazbu, jer, kako je rekao, “obraćenje je nemoguće bez aktivnog sudjelovanja svih pripadnika Božjeg naroda”.

Tada se obrušio na klerikalizam, rekavši da “svaki put kada smo pokušali zamijeniti, ušutkati, ignorirati ili svesti Božji narod na malene elite, stvarali smo zajednice, projekte, teološke pristupe, duhovnosti i strukture bez korijenja, bez sjećanja, bez lica, bez tijela i, konačno, bez života”, objašnjavajući kako klerikalizam dovodi do rascjepa u tijelu Crkve, koji “podupire i pomaže da se nastave činiti tolika zla koja danas osuđujemo”.

Pritom, zanimljivo, papa Franjo veli kako valja reći “ne” svim oblicima klerikalizma, jer klerikalizam ne mora nužno biti povezan samo sa svećeničkim krugovima, nego od te pošasti mogu oboljeti i vjernički krugovi.

Crkva u Hrvatskoj nedavno se susrela s dva pedofilska slučaja i može se reći kako je u oba odreagirala izuzetno brzo. Slučaj redovnika u Splitu završio je u maksimalno kratkom roku od šest mjeseci i nakon ispitivanja svjedoka, sudskog procesa i presude, svećenik-pedofil kažnjen je najstrožom kaznom. Izbačen je iz reda i ostao je bez kleričkog statusa, završivši defacto na ulici. Zanimljivo je da državne službe još nisu završile svoju istragu u istom slučaju, a da se ne govori o početku sudskog procesa, koji nije još ni na vidiku. Glavno da se Crkvi prigovara da ništa ne čini do pitanju pedofilije, uh!

U drugom slučaju, na Hvaru, nakon prijave roditelja, mjesni je biskup odreagirao odmah i cijeli je slučaj prijavljen policiji. Crkvena istraga traje paralelno s civilnom i nema ni traga prikrivanju zlodjela. No, u svijetu se to ipak činilo i papa je morao reagirati prekjučerašnjim interventom, pozivajući cijelu Crkvu na post i pokoru, rekavši kako “sa sramom i kajanjem priznajemo da nismo bili tamo gdje smo trebali biti, da nismo pravodobno djelovali kad smo prepoznali veličinu i težinu štete koja je učinjena tolikim ljudskim žrtvama”. I to se dogodilo zbog (zlo)duha klerikalizma, kojega je papa osudio u nekoliko navrata.

Primjerice, prije dvije godine rekavši da u Crkvi postoji duh klerikalizma u kojemu se “klerici osjećaju superiornima, udaljuju od naroda, nemaju vremena poslušati siromašne, bolesne i uznike”. To udaljavanje od naroda, od čovjeka, bilo je pogodno tlo i za zlo pedofilije, koju crkvene strukture nisu na vrijeme prepoznale i dopustile su mu da se razmaše. Svojim pismom papa Franjo ponovno je dodirnuo središte problema, a sada je vrijeme za post i molitvu.

Papa Franjo prihvatio ostavku američkog kardina la zbog seksualnog skandala