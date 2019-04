'Ustašizacija države nije puzajuća, već otvorena, i tome treba stati na kraj'

Šefica START-a Dalija Orešković kaže kako ne vjeruje da je uspjeh u bilo čemu u životu moguć bez padova. A u startu je START imao već nekoliko padova. Očekuje li konačno i uspjeh, u kojem će se slučaju kandidirati za Pantovčak i tko je sve kopira, o tome smo razgovarali u njezinu uredu.

Relativno ste brzo od „zvijezde“ i „heroine ljevice“ došli do kritika da se s vama ne može?

Lovorike su jedno i one su došle nakon ostvarenih rezultata rada zahvaljujući javnoj funkciji koju sam obavljala pet godina. Naravno da je bilo puno pohvala i očekivanja u trenutku kada sam trčala solo dionicu, kao i da je potpuno drugačija situacija sada kada su se u tu utrku uključili i drugi. Sad je u igri niz uvjetovanih reakcija, međusobnih odnosa, pokušaja, pogrešaka, uspona i padova, ali sve je to potpuno prirodan proces. To se događa i drugima, možda u mom slučaju nešto malo drugačije zato što sam više medijski popraćena, pa time i više javno izložena. Što se tiče kritika, one utemeljene služe mi kao najbolji unutarnji korektiv.

VIDEO Dalija Orešković otkriva je li zažalila zbog ulaska u politiku:

[video: 30707 / Dalija Orešković otkriva je li zažalila zbog ulaska u politiku]

Posljednji vas je prozvao Ivo Josipović. Kaže kako Dalija „samo hračka” i da bi “mogla postati ženski Pernar“?

Motiv takvog komentara Ive Josipovića ponajprije je njegov interes i želja da bude jedan od kandidata na predsjedničkim izborima pa se osjetio izravno ugroženim.

Kritiziraju se i ljudi koje ste okupili.

Kritizira se apsolutno sve. Na primjer, to što sam se okružila mladim ljudima ili novim ljudima koji nemaju nikakvo političko iskustvo. Kad pokažem da to nisu samo mlađi ljudi i nisu samo osobe bez ikakvog političkog iskustva, onda se kritizira to što se u našim redovima pojavio i netko tko ima političkog iskustva. Pa se kritizira da samo upozoravam i dijagnosticiram gdje su problemi, a kad pokažem da imam više suvislih rješenja koja gledaju u budućnost, onda se kritizira i to što većina nas nije spremna i nije voljna promišljati o budućnosti koja dolazi. Salonska mi ljevica prigovara da sam HDZ-ov projekt pa mi pritom, kao ornament, dodaju da sam i Letičina snaha pa više ne mogu biti autentični predstavnik ljevice. Kad se pokaže da su uz moje rame pristali biti i neki bivši SDP-ovci ili drugi malo snažniji zastupnici lijevih ideja, onda ne valja ni to. Onda sam odjednom previše lijeva. O svim kritikama vodim računa, ali vodim računa i tko ih ističe i iz kojih motiva.

U Varaždinu ste umalo za šefa organizacije postavili čovjeka kojem se sudi i koji je promijenio pet političkih opcija.

Ne zloupotrebljavamo službe za detaljnu provjeru svojih ljudi kao što to rade vladajući. U ovom sam slučaju ja bila manje oprezna pouzdajući se u to da je riječ o kolegi odvjetniku i u činjenicu da drugi odvjetnici kod kojih sam se raspitivala nisu imale nikakvu negativnu informaciju o njegovu radu. No čak i kada budemo imali ljude koji će raditi takve provjere vjerojatno će se moći potkrasti neka osoba koja START-u ne pripada i zato bih voljela da javnost i ubuduće reagira na ovaj način i da nas upozori. Za mene kao šeficu START-a i sve ostale koji su uža jezgra to je najjače i najbolje jamstvo da će se vrlo brzo u našim vlastitim redovima iskristalizirati kome tu zapravo nije mjesto.

S obzirom na to da ste se čovjeka ekspresno odrekli, ne dijelite stav predsjednice da je svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja?

S jedne strane imate START koji se ekspresno a da se nije ulazilo u presumpciju nevinosti, odrekao osobe koja se ne uklapa u ono što je naša vrijednost i naš identitet. S druge strane, tu je cjelokupan državni vrh, od predsjednice države pa do članova Vlade, kojima je teško na prste dviju ruka nabrojiti sve moguće korupcijske afere, a koji se svejedno grčevito drže za svoje funkcije. Tako mi radimo selekciju ljudi u politici, a pogledajte kakvu selekciju rade oni koji su sada na poziciji! I to je ta promjena koju START može donijeti jer smo našim vrijednostima vjerni, pogotovo ako građani, ne samo članovi START-a, budu dovoljno budni da nas upozoravaju i dojavljuju nam one informacije koje oni znaju. Dobro je da se građani osvijeste da politika nije nešto što im se nameće, nego nešto u čemu i oni mogu sudjelovati.

Posljednja afera ponovno se tiče Milijana Brkića, kojeg se tereti da je „špijunirao“ suprugu preko mailova. Kako gledate na činjenicu da je potpredsjednik Sabora i dalje na funkciji?

U dobrom je društvu jer, ako se mene pita, prvi koji bi trebao dati ostavku jest Andrej Plenković zbog afere Borg, koja nije dobila priliku da je istražuju nadležna tijela. Pa ako imamo gotovo nepostojeću razinu moralnog kredibiliteta, a i osviještenosti o neprihvatljivom i nedopuštenom ponašanju izvršne vlasti, šefa trenutačno najjače vladajuće stranke, što onda očekivati od ostalih?! To je, po mom mišljenju, kompletna stranačka infrastruktura koja svim mogućim oblicima zloporaba političke moći i državnih pozicija daje blagoslov i drži lojtru. To su pokazali iskazi Martine Dalić i svih ostalih saslušanih pred USKOK-om koji su objavljeni u medijima. Na to sam prva upozoravala, a sada, kada im to odgovara zbog kampanje, mnogi me kopiraju.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Na koga sve mislite?

Na sve odreda. Dominantne oporbene stranke počele su koristiti sintagmu o otetoj državi kojom smo se prvi mi koristili. Plenković koristi tezu da Hrvatsku vode u pravom smjeru, što podsjeća na naš slogan „za START u pravom smjeru“, a Amsterdamska ponavlja našu tezu da su europski izbori civilizacijski referendum. Kopiraju čak i programske dijelove. Primjerice, europska minimalna plaća koju sada u svom programu ima i SDP nešto je o čemu je prvi progovorio Bojan Glavašević. Prva smo politička stranka koja se uopće pokušala baviti mladima i zainteresirati ih za politiku. Sad se toga sjetio u svom programu i HDZ.

Prvi ste, ako ne i jedini, koji ste reagirali na činjenicu da se predsjednica ispričala Ivi Sanaderu što nije pozvan na obljetnicu ulaska u NATO?

Država u kojoj najvišim nositeljima državnih vlasti uopće padne na pamet ispričati se pravomoćno osuđenoj osobi za kazneno djelo koja je pritom dužna državi 17 milijuna kuna koje treba vratiti u javni proračun država je koja nema samopoštovanja. To znači da osoba koja se u ime države ispričala nema apsolutno nikakav državnički stav i odgovornost i Kolindi Grabar-Kitarović poručujem da se nije ispričala i u moje ime kao građanke. Ivo Sanader ime je i prezime koje se može izgovarati samo u kontekstu najvećeg mogućeg srama i sramote koje je priuštio svima nama. Ali jasno mi je da je to taj isti Sanader koji je bio i njezin stranački šef pa valjda mu se i do dana današnjeg mora dodvoravati kao što se dodvorava i Plenkoviću jer joj nitko drugi ne može financirati kampanju i omogućiti joj nastavak političke karijere.

Kako gledate na činjenicu da nitko nije osudio što se 10. travnja događalo u Splitu, gdje je opet „izmigoljio“ Skejo i izvikivao „za dom spremni“?

Ne bi Skejo izmigoljio da ga netko nije pustio vođen svojim političkim ili nekim drugim interesom ili ciljem. Postoje oni koji se pozivaju na domoljublje, a da domovinu i državu niti cijene niti poštuju niti štite. Podsjetit ću da je u našem Ustavu jasno napisano na kojim je temeljima ova država stvorena i mislim da ta puzajuća ustašizacija, o kojoj se govori niz godina, uopće nije bila puzajuća, nego potpuno otvorena i jasna i krajnje je vrijeme da se tome stane na kraj.

Bili ste u Jasenovcu na komemoraciji koju je organizirala Židovska općina. Što dvije komemoracije govore o društvu?

Govore da smo krivim ljudima i krivim političkim opcijama dopustili da obavljaju i obnašaju vlast. Vrlo je jednostavno. Što se tiče dviju kolona, ja priznam samo onu koju su organizirali potomci žrtava. Međutim, ako baš govorimo o tom događaju, on pokazuje sve licemjerje i bijedu politike kao takve. Na toj sam komemoraciji vidjela i predstavnike pojedinih nacionalnih manjina, visokopozicionirane političare koji podržavaju Vladu i aktualnu vlast. Moram priznati da je to meni nerazumljivo i neprihvatljivo.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Što bi, po vašem mišljenju, trebao napraviti Milorad Pupovac?

Ako aktualna vlast dopušta eksplicitne ustaške i nedvosmislene derneke koji se nikako drugačije ne mogu kvalificirati nego tako, no unatoč tome i nadalje podržava takvu vlast, onda treba otvoreno priznati i reći da u tome ima svoj osobni ili neki drugi interes te da jednostavno nije dosljedan kada se naslikava među svojom zajednicom. Jedno s drugim ne ide.

Ako dobijete mandat u Europskom parlamentu, idete li u Bruxelles kao eurozastupnica?

Ne idem. A tko će, ovisit će o preferencijskim glasovima. Čini mi se da nekoliko ljudi na našoj listi može osvojiti mandat na temelju preferencijskih glasova. To nije samo Bojan Glavašević već i Nikol Kwiatkowski. To je žena koja je pobijedila osam najvećih banaka u kolektivnoj tužbi podignutoj u Hrvatskoj. Za mene je ona odvjetnička ikona i mogu biti ponosna na činjenicu da s njom pripadam istom vremenu i prostoru.

A u utrku za Pantovčak ako START osvoji mandat u EU parlamentu?

Zasad tako u stranci razmišljamo. Ako osvojimo mandat u Europskom parlamentu, to će pokazati da su nas građani prepoznali, podržali kao relevantnu političku opciju. No ako u tome uspijemo, a u odnosu na sve ostale male opcije u ovom trenutku imamo najviše šanse, onda to znači da imamo i obvezu i odgovornost i dužnost sudjelovati na predsjedničkim izborima.

Jeste li spremni biti kandidatkinja ujedinjenje ljevice?

Ako sam išta naučila o politici u ovih nekoliko mjeseci, onda je to da tu čuda ne postoje. Toliko o tome može li se dogoditi da se cijela ljevica ujedini oko jednog kandidata. Brojne stranke uglavnom vode računa samo o sebi i o svojim interesima pa zbog toga sumnjam da će se oko bilo čega dogovoriti. Da su u SDP-u i Amsterdamskoj koaliciji bili odgovorni, onda bi davnih dana predstavili ili osmislili svog protukandidata koji bi jasno upozoravao na svaku pogrešku koju je Kolinda Grabar-Kitarović napravila. Ne treba zaboraviti da je ta ustašizacija, prema kojoj se sramotno i dobrohotno gleda u hrvatskom društvu ovih dana, započela upravo dolaskom Kolinde Grabar-Kitarović na vlast. Ona je prva koja ništa nije čula ni vidjela. I nije bila krivo savjetovana jer, kad se ogrneš zastavom s prvim bijelim poljem, to nije krivi savjet, nego to pokazuje tko si i što si.

Zašto držite da predsjednika treba birati u Saboru?

Za hrvatske prilike u skladu s trenutačnim ovlastima predsjednika države i za dodatni poticaj za novu razinu odgovornosti u politici to bi bio dobar potez. Da bi to bilo moguće, treba mijenjati Ustav, a to se može dvotrećinskom većinom u Saboru.

S obzirom na Sauche, Bandiće, žetončiće… kako bi takav izbor izgledao?

Prvo treba promijeniti sastav u Saboru. O tome odlučuju građani. Ako žele žetončiće, Sauche i HDZ koji bez žetončića i Saucha sam ne može, onda je to stav građana kakvu oni državu žele. Ako žele neku drugačiju, bolju, pravedniju i normalniju državu, onda očekujem da u idućem sazivu žetončića nema.

Građani nam uglavnom pokažu da žele „novi“ HDZ?

Nažalost, HDZ se unutar svojih redova tijekom tri desetljeća pretvorio u ovo što je danas, a što se tiče tih moralnih i državotvornih vrijednosti s kojima je počeo 90-ih, tome danas nema ni traga. HDZ je, po mom mišljenju, svoju povijesnu dionicu završio. Ako nastavi, onda će se nastaviti i svi ovi trendovi u Hrvatskoj kakvi dominiraju danas, a to znači da za sve one koji su bez stranačke iskaznice i HDZ-ova vaučera za radno mjesto i egzistenciju u ovoj državi mjesta više nema.

O preseljenju izbora predsjednika u Sabor slažete se i sa Zoranom Milanovićem?

Sveukupno sam se s Milanovićem čula dva-tri puta u životu. Puno se češće čujem s nekim drugim ljudima iz društveno-političkog života koji nisu dio moje političke opcije. To ne znači da ja s bilo kim sklapam pakt koji bi obvezivao bilo mene bilo moju političku stranku. Riječ je o razmjeni ideja koje u nekom trenutku mogu biti važne.

Što ako u drugom krugu predsjedničkih izbora budu Milanović i aktualna predsjednica?

Njoj će se dogoditi to da će, kad uđe u kampanju, sve loše isplivati kao voda iz zaštopane kanalizacije. Za Kolindu Grabar-Kitarović ja nikada ne bih glasala, a nije da baš priželjkujem Milanovića u drugom krugu.