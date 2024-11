Rusija se vratila u sovjetsku eru potpune laži

GORAN NAVOJEC:

'Da nema reklama, teško bih, čak i ja koji toliko radim, preživio. Proizvodimo premalo i prejeftino'

Od serija, filmova, do reklama za čuveni prst kojim liječnici provjeravaju zdravlje muškaraca. On je stalno tu negdje. E sad, može to za glumca biti dobro ili loše. Ali kad samo malo zavirite na popis serija i filmova u kojima se pojavljuje Goran Navojec, od "Duge mračne noći", "Nestalih", "Mrkomira", "Bitangi i princeza", ili pak "Mirisa kiše na Balkanu", preko epizodnih pojavljivanja u svjetskim hitovima "Nemoguća misija" ili "Papilon", pa do "Šegrta Hlapića", "Visoke modne napetosti", "Kotlovine" ili stotina kazališnih predstava, prestat ćete nabrajati. Ide mu u životu ide mu, stvarno 54-godišnjem glumcu iz Bjelovara ide.