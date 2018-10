O sebi gradi mit, kod njega nema sredine – ili je omražen ili je voljen

Rijetko tko poput Milijana Brkića ima sposobnost o sebi graditi mit, bez obzira na to što taj mit ponekad ponire u duboki minus, a nekad leti u debeli plus. Zato se drugi čovjek HDZ-a ni ne trudi odveć demantirati situacije u kojima ga se prikazuje kao stranačkog destabilizatora, predvodnika desnice, čovjeka koji sprema zamke Plenkoviću. Brkić zna da mu sve to diže rejting i čini ga politički moćnijim nego što stvarno jest. Njegova današnja stranačka moć u usporedbi s vremenom kada je bio glavni tajnik Tomislava Karamarka tek je sjena ondašnjoj.

Spretni Brkić realnu moć zamijenio je onom koju grade oni koji ga se boje ili oni koji ga politički žele eliminirati. Mit o Milijanu Brkiću, hercegovačkom djetetu radničke obitelji, ne veže se samo uz politički dio njegove biografije. Mit o Brkiću stvarao se cijeli njegov život. Svaku fazu njegova života obilježava situacija koja ga ili diže u sfere nadčovjeka ili baca u podzemlje nečasnog. Brkić je ili pozitivac ili potpuni negativac. Ili je junak rata koji s Velebita pet sati izvlači ranjenog suborca i odbija trosobni stan u korist obitelji stradalog ratnog druga ili je plagijator diplomskog rada, prljavi policajac osumnjičen za otkucavanje tajnih istraga.

Kod Brkića, izgleda, nema sredine. Ljudi ga ili vole ili preziru. On sam još više potpiruje dojam graničnog negativca i grubog tipa što je postalo izraženije otkad je smršavio 20-ak kilograma, pa su do izražaja još više došle oštre crte lica tog Hercegovca rođenog u Klobuku pokraj Ljubuškoga.

U omekšavanju imidža rabijatnog policajca nisu previše pomogle ni dioptrijske naočale Ray Ban koje ipak nisu šminka, nego posljedica oštećenja vida zbog ranjavanja u operaciji Bljesak. Od detonacije granate koja ga je odbacila u drvo Brkiću su stradale oči, ali i vratna kralježnica. Posljedice te ozljede trpi i danas, u javnost su nekoliko puta izašle informacije o tome da je Brkiću pozlilo ili da je pao u nesvijest, kao za ljetovanja na Kornatima.

Opjevan pričom o spašavanju ranjenika

Unazad koju godinu Brkić se zbog te ozljede podvrgnuo i operaciji vratnih kralježaka, oporavak je trajao tri mjeseca. Kada je u tandemu s Karamarkom preuzeo HDZ, Brkiću su se vrlo brzo počele pripisivati iznimne organizacijske sposobnosti, veliki autoritet i strahopoštovanje članstva koje je na jedan Brkićev poziv telefonom hrlilo na birališta. HDZ je upisivao pobjede, a Brkićeva popularnost među članovima letjela je u nebo.

Brkić je uskoro postao i medijska zvijezda, pisalo se o njegovim vještinama organizacije, autobusima HDZ-ovaca koji poslušno izlaze na izbore. Moglo bi se čak zaključiti da je Brkić na neki način pridobio i poštovanje političkih suparnika, pa čak i neprijatelja. Zato i ne čudi da ga oporba u Saboru, otkad je prije dvije godine postao potpredsjednik parlamenta, hvali kao jednog od boljih voditelja saborskih sjednica.

Ni preseljenje Brkićeve obitelji iz Klobuka u zagrebačku Dubravu, kada je imao tek osam godina, nije prošlo bez priče koja se dobro uklapa u mit. Malom Milijanu i bratu Jozi Zagreb se nije odveć sviđao pa su odlučili pobjeći babi Ruži i didi Jozi u Klobuk. Braća su džeparcem platila kartu za vlak, babi Ruži slagali su da su ih roditelji poslali u Hercegovinu, a dva dana poslije milicija je male Brkiće vratila u metropolu.

Grijeh su, kako je Brkić ranije ispričao za Večernji list, platili porcijama šiba i klečanjem na kukuruzu. Zagrebački Hercegovac Brkić završio je elektrotehničku srednju školu i odslužio JNA, uskoro počinje raspad Jugoslavije i dolazi Domovinski rat u kojem je Brkić izgradio najpozitivniji dio svojeg imidža. Kao mladić od 20 godina priključuje se specijalnoj policiji – Alfama – u kojima ostaje idućih deset godina.

Brkić iz tog perioda izlazi kao ratnik opjevan pričama o spašavanju ranjenog suborca kojeg je s Velebita izvlačio pet sati, kao branitelj koji je trosobni stan prepustio obitelji poginulog suborca... Iz rata nosi i nadimak Vaso, a o tome kako mu je nadjenut postoje barem tri teorije.

Prema prvoj, koju plasira sam Brkić, to mu je u ratu bilo kodne ime. Druga kaže da je navodno u ratu ubio nekog Srbina Vasu, a treća da je Vaso po Srbinu Vasi kojeg je u ratu spasio. U prvim godinama političke karijere u medijima se uz ime Milijana Brkića redovno navodilo i Vaso, pa je često samo taj nadimak bio u naslovima novinskih tekstova ili televizijskih priloga. Međutim, Brkiću je smetalo da ga se službeno zove Vaso, to je dopušteno samo njegovim ratnim drugovima, pa je taj nadimak pomalo iščeznuo iz medijskog mainstreama.

Premda je po nadimku i dalje najprepoznatljiviji i većina ljudi u HDZ-u zove ga upravo – Vaso.

I nakon rata Brkić ostaje u Alfama, a iz tog razdoblja potječe i druga legenda, ona da je kao policijski zapovjednik odbio probiti barikade kod Sinja koje su podignute u znak protesta protiv uhićenja Mirka Norca. Vrijeme je to Vlade pokojnog Ivice Račana, a vlast je Brkića promptno smijenila kada je odbio zapovijed jer je odlučio da policijskim snagama neće ići na narod.

Sudbina je Brkiću u tom egzistencijalno ugroženom razdoblju života namijenila dr. Nikicu Gabrića, poznatog oftalmologa i vlasnika očne klinike Svjetlost. Dok je početkom 2000.-ih Gabrić bio predsjednik Upravnog vijeća HZZO-a, bile su mu upućene prijetnje pa mu je policija kao zaštitu dodijelila Milijana Brkića, tada već smijenjenog zapovjednika Alfi i običnog policajca.

Kada je Brkić ostao bez posla, Gabrić ga je pozvao da dođe raditi kod njega, kao njegov vozač i osoba zadužena za osiguranje. Gabrić je veliki Brkićev poklonik, veže ih veliko prijateljstvo premda su ideološki na potpuno suprotnim pozicijama. Gabrić ima teoriju o posljednjim aferama koje se vežu uz Brkića i u kojima je osumnjičen da je odavao informacije o tajnim policijskim istragama.

Dogovarao uhićivanja

– Potpuno su krive teze da se s Brkićem obračunava Plenković, Plenkoviću je Brkić potreban, a smetnja je marginaliziranim HDZ-ovim desničarima. Gotovo je sigurno da će Plenković otići za povjerenika u Europsku komisiju, njegovim odlaskom otvorit će se borba za novog predsjednika HDZ-a, a tim pasiviziranim desničarima jedina prepreka do trona upravo je moj prijatelj Milijan.

On je apsolutno dobar, skroman i osjećajan čovjek iako ima gard grubijana. Naravno, on nije nevinašce, jer nitko u politici to nije, ali pošteniji je od svih koji sada govore protiv njega – uvjeren je Gabrić.

Tvrdi da je bio prisutan kada je bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić s Brkićem dogovarao na koji će se način privoditi bivši MUP-ovi specijalci osumnjičeni za ratni zločin u Gruborima. Gabrić navodi taj slučaj jer je i tada pukla afera da je Brkić osumnjičenicima dojavio da će biti uhićeni, da bi se kasnije razjasnilo da je to bilo u dogovoru s DORH-om.

– Milijan nije htio dopustiti da se bivši branitelji hapse doma pred svojom djecom, inzistirao je da on s njima razgovora i da samo dođu u policiju i budu privedeni. Bajić je na to pristao – tvrdi Gabrić. Brkić je kod Gabrića radio dvije godine, a svoje su prijateljstvo zaokružili Brkićevim kumstvom na krizmi Gabrićevu mlađem sinu.

– Javljaju mi se mnogi ljudi koji znaju da sam dobar s Milijanom i žele da mu prenesem poruku da znaju da je sve namještaljka i da će mu pomoći – tvrdi Gabrić.

I dok je Gabrić uvjeren u Brkićevu nevinost, neki drugi sugovornici, koji su zatražili anonimnost, o Brkiću ne misle dobro. Ali istodobno vjeruju da prste u puštanju informacija o aferama imaju najbliži Plenkovićevi suradnici.

– Znam što sam prolazio i s Brkićem i s Karamarkom i kojim su se metodama služili, Brkića sigurno ima u tim pričama koje se sad plasiraju, ali vjerujem i da cijelu operaciju eliminacije Brkića vodi Božinović koji kao ministar unutarnjih poslova ima pristup informacijama iz policijskih istraga – smatra naš sugovornik iz HDZ-a.

Napominje da Plenkovićeva ekipa živi u paranoji od Brkića i da im je on dežurni krivac za sve.

– U svemu što im ne ide u prilog vide Brkićeve prste, pa nije ni to normalno – smatra taj izvor. Brkića i Karamarka od preuzimanja HDZ-a 2012. pratio je imidž špijuna, obavještajaca, konspirativnih tipova jer su potekli iz policijsko-obavještajnog aparata. Zajedno su radili u SOA-i kada je Karamarko bio ravnatelj te obavještajne agencije, a kada je postao ministar unutarnjih poslova, u ravnateljstvo je doveo i Brkića koji je bio zamjenik ravnatelja.

Brkić je Karamarka nagovorio da se ponovno učlani u HDZ nakon što je Ivo Sanader stranku i Vladu prepustio Jadranki Kosor. Karamarko je tada bivšu šeficu HDZ-a nagovorio da Brkića stavi na listu za Sabor na izborima 2011. uvjeravajući je riječima: “Vaso će ti biti vjeran do groba”. Jadranka Kosor izgubila je te izbore, ali i one u HDZ-u, stranku je preuzeo Karamarko, a Brkić postaje prvi stranački operativac. Iako su slovili kao nerazdvojan tandem, vrlo brzo pokazalo se da odnosi između Karamarka i Brkića pucaju.

Uloga brata Joze

Ekipa kojom se Karamarko okružio nije Brkića vidjela kao čovjeka koji se uklapa u ispeglani imidž predsjednika HDZ-a, Karamarko je na stranačkim izborima 2015. čak htio izbjeći da Brkić bude kandidat za njegova zamjenika, ali to mu nije prošlo. Ostalo je povijest.

Brkić je odigrao važnu ulogu u rušenju Karamarka s mjesta predsjednika HDZ-a u jeku afere s Jozom Petrovićem, konzultantom MOL-a. Prvi mu je na sjednici Predsjedništva stranke rekao da treba dati ostavku u HDZ-u i u Vladi. Karamarko mu to nikad nije oprostio. Smatra ga Judom, izdajicom.

Prije koji dan bivši predsjednik HDZ-a za Večernji je list rekao da se Brkić prema njemu nije ponio časno kad je riječ o njegovu odlasku iz stranke, ali istine radi poručio je da ne vjeruje da je Brkić odavao informacije o tajnim istragama. Izvori bliski Karamarku kažu da s Brkićem namjerava ozbiljno porazgovarati s odmakom od dvije godine, koliko je prošlo od njegova odlaska iz HDZ-a.

Ni Darko Milinović, izbačeni HDZ-ovac i ličko-senjski župan, nije imao ugodna iskustva s Karamarkom i Brkićem jer je u utrci za šefa HDZ-a 2012. bio jedan od najžešćih Karamarkovih suparnika, što je poslije ispaštao kada je Karamarko preuzeo HDZ. Ali u ovoj situaciji više je, izgleda, na strani Brkića.

– Za Milijana Brkića smatram da je izuzetan organizator i vrlo inteligentna osoba, a to onda znači da vjerujem da s ovim aferama nije povezan. Varam li se, pokazat će vrijeme. S druge strane, stvoren je dojam je Milijan povezan s tim aferama. Isto tako, stvoren je dojam u javnosti da je to unutarstranački obračun s desnom strujom HDZ-a, o čemu je govorio i sam Brkić.

Koji će od tih dojmova biti točan, vidjet ćemo. Ovu aferu pokušavaju iskoristiti oni koji žele umanjiti Brkićev politički utjecaj. Ako izađe iz ovoga “čist”, desna struja u HDZ-u bitno će ojačati – smatra Milinović, koji ne krije želju da u HDZ-u prevladaju desne snage.

I dok HDZ tresu turbulencije i pitanje Brkićeva opstanka, turbulentno je bilo i u njegovu privatnom životu. Lani se, kako je već pisao Večernji list, rastao od supruge Karmen s kojom ima kćer i dva sina. Sada plaća alimentaciju od 7000 kuna i živi u stanu od 144 kvadrata, vrijednom 1,5 milijuna kuna, u novom Vrapču.

Brkić ima i kredit od 200.000 eura za koji mjesečno plaća 739 eura te dug prema prijatelju Anti Gašparu od 571.000 kuna. Plaća kao potpredsjedniku Sabora iznosi mu nešto više od 22.000 kuna. Brkićeva imovina, krediti koje je dobivao pa ekspresno otplaćivao često su bili medijska tema. Njega i bivšu suprugu Karmen vezalo se za aferu Karlovačka banka, a u medijima se često nagađalo da je Brkić navodno vlasnik i nekih poslovnih prostora koji se ne vode na njegovo ime.

Ispada da nema aspekta Brkićeva života koji medijima nije zanimljiv otkad se politički afirmirao. Ako se vratimo na početak teksta, i njemu samome kao da odgovara da se oko njega stalno pletu afere, priče ili skandali koji ga nikada do kraja ne razotkrivaju kao potpunog negativca.

Taj ples na rubu Brkiću je očito zanimljiv, a i stil života koji vodi često je, očito, na samome rubu. Da slika o Brkiću bude kompletnija, tu je, uz dvije sestre, i brat Jozo, koji dio godine živi u Australiji, dio u Zagrebu.

Upravo je Jozo Brkić od Grada Zagreba u posljednje vrijeme dobio 20-ak gradskih poslovnih prostora jer je imao najbolje ideje ili ponude za poslovno oživljavanje tih lokala. Osim toga, Jozo je neki dan svjedočio na sudu u slučaju Karlovačke banke i bez ikakvih ograda rekao da ga je na taj biznis ponukao brat Milijan jer mu je javio da bi se tu moglo dobro zaraditi.

Kako ni Jozi, ni Milijanu, zbog tadašnje funkcije, nije bilo zgodno otvoriti tvrtku na svoje ime, otvorili su je na ime bivše Brkićeve supruge Karmen. Sve to dodatno garnira Brkićev stil koji je očito mješavina spretnog biznismena Hercegovca, policajca, obavještajca, naglašenog vjernika. Nema tu sredine. Za odgovor na pitanje hoće li dečko iz Klobuka žilavošću čovjeka s kamena preživjeti i posljednje afere ili mu se bliži politički kraj, trebat će ipak pričekati još nekoliko činova HDZ-ove političko-obavještajne sapunice...

