“Gospić je slobodan grad i ne živi u grču... ...otkako ga više ne vodi HDZ”

I dok neki smatraju da je izbacivanje Darka Milinovića, župana Ličko-senjske županije, iz HDZ-a najbolja stvar koja se dogodila Lici u posljednjih nekoliko desetljeća, velik broj Ličana na pitanje o politici tek će odmahnuti rukom i reći da će proći još dosta vremena dok utjecaj poznatog liječnika, takozvanog “ličkog šerifa”, ne oslabi. Ipak, većina sugovornika koje smo sreli na ulici, malih ljudi koji žive od poljoprivrede u slobodno vrijeme i slabo plaćenog posla u pilanama ili kod nekih privatnika, a koji nisu htjeli da im objavimo imena, smatraju da će se u Lici nakon odlaska Darka Milinovića iz HDZ-a lakše disati.

– Nije bilo radnog mjesta u državnoj tvrtki u kojoj je itko mogao dobiti posao, pa ni ono čistačice, a da on o tome ne odlučuje. Istina, nešto je i napravio, ali sve na što nije mogao utjecati, od čega on i njegovi nisu imali koristi, nije ni poticao. Tek u posljednje vrijeme, kada mu je moć počela opadati, možete čuti i za neke koji pokušavaju nešto napraviti, primjerice u turizmu. Kada je Milinović bio najjači, niste mogli čuti ni za što dobro iz Like – kažu nam sugovornici.

Iseljavanje koje je pogodilo cijelu Hrvatsku zadalo je velik udarac i Lici u kojoj je ostalo, kažu nam sugovornici, jedva 40.000 ljudi.

– Pa Gospić ima daleko ispod 10.000 stanovnika, a najveći je grad u županiji. Puno se ljudi iselilo u Irsku, Njemačku, i to s obitelji, ili u Zagreb, Rijeku, Zadar. Često i ljudi koji su imali posao u državnoj službi, ali nisu više mogli trpjeti taj presing, činjenicu da se dobre ideje ne prepoznaju, da ne smiješ misliti svojom glavom. To je deprimirajuće – dodaju nam sugovornici.

Pogledajte video - Darko Milinović osvrnuo se na izbacivanje iz HDZ-a

[video: 26584 / ]

Put do uspjeha svugdje je trnovit, ali u Lici, dodaju, posebno. Upornost i tvrdoglavost, kažu Ličani, njihovi su najjači aduti, dio njihove genetike, usađivale su im ih godine velikih zima i teškog fizičkog rada.

Pomaci se posljednjih godina ipak vide. Smatra to i mladi poduzetnik Ante Fumić, vlasnik nezavisnog portala Lika club, turističkog magazina The Plitvice Times, kojim je htio turiste upoznati i s drugim turističkim sadržajima Like, i agencije PriLIKA, koja se bavi društvenim mrežama i PR-om. Iako rođeni Ličanin, radi iz Zagreba, kamo je otišao dok je studirao.

– Lika je potpuno zapuštena pa kao što država potiče projekt Slavonija, hitno mora pokrenuti i projekt Lika da bi se taj kraj spasio. Ljudi odlaze, čak i obrazovani s dobrim plaćama ako su se zamjerili politici, a ona u Lici sve određuje. I što je još gore, Ličani su podijeljeni, političke opcije vuku ih svaka na svoju stranu. I onda se još pojavljuju vijesti poput “ličkog rukovanja”, lokalnih šerifa koji organiziraju autobuse ljudi koji dolaze u Zagreb... i onda je slika Like još lošija. To i osobno doživljavam kao poraz. Ima manjih, jakih privatnika, ali još uvijek premalo. Tu je Pivovara Ličanka s Velebitskim pivom, Calcit Lika, tvrtka Most u Otočcu, pilane u Krasnu, Sirana Runolist, pilana u Vrhovinama i to je to. Turizam se počeo razvijati u posljednje vrijeme i mislim da je to nešto po čemu Lika može biti prepoznatljiva i što može otvoriti puno novih radnih mjesta.

Grad izvukao iz minusa

No, turizam nije tradicija Like i tu još moramo puno učiti. Smještaja ima, ali nije ga svugdje pratila i ponuda sadržaja, ali razvili su se projekti, poput Zip linea u Rudopolju, adrenalinskog parka Rizvan city, tu je i dolina Gacke, Pećinski park Grabovača. Priča Memorijalnog centra Nikola Tesla odlična je i nju treba razvijati. Kada sam pokrenuo The Plitvice Times, htio sam turiste “obavijestiti” i o turističkoj ponudi izvan Nacionalnog parka i tako ga rasteretiti. Činjenica je da su pozitivni vjetrovi krenuli od Gospića s novim gradonačelnikom. U godini dana Grad je izvukao iz minusa teškog 15 milijuna kuna, što je velika stvar. Dakle, pozitivne se promjene događaju, ali sporo. Puno ljudi koje poznajem skida kapu gradonačelniku što je išao protiv sile i grad preuzeo od HDZ-a. Kada bi više poduzetnika bilo u politici, koji se vode računicama, gledaju što napraviti i kako zaraditi novac, a ne stvarati dugove, bilo bi sve bolje – kaže nam mladi poduzetnik iz Like.

Da stvari moraju biti bolje u Lici, smatra i Nikola Maras, šef gospićkog SDP-a, koji je, kako je više puta i sam rekao, imao problema u svojoj stranci jer je otvoreno kritizirao Darka Milinovića. Zbog toga je, među ostalim, i sada gospićki SDP raspušten.

– Slučaj Milinović samo govori o modelu vladanja u Hrvatskoj. Ako centrala HDZ i oni lobiji koji utječu na nju odluče da je Milinoviću kraj, onda je to gotova priča i odlično je za Ličko-senjsku županiju. Odlazak Darka Milinovića već je dugo nužnost jer je svojim vladanjem stvorio parazitski sustav koji je isključivo ovisio o državi, a time je blokirao sve one koji bi mogli i htjeli baviti se razvojem i stvaranjem novih vrijednosti poduzetništvom ili nekom drugom aktivnošću. Pravna država u Hrvatskoj, pa tako naročito u Ličko-senjskoj županiji ne funkcionira i potrebna je korjenita promjena. Korupcija i podobnost najveći su problem, a ostvaruju se kontrolom DORH-a, policije i sudstva. Sustav treba mijenjati i postavljati unutar sustava pojedince koji su sposobni, a ne podobni, treba ojačati kontrolne mehanizme. Smatram da to HDZ ne može jer ne radi u interesu naroda, nego velikih lobija – kaže Nikola Maras.

Marijana Kustića smatra prijelaznim rješenjem HDZ-a, ali, dodaje, nakon 20 godina stagnacije ne može biti gore od Darka Milinovića.

– Narodski rečeno, Darko Milinović i nekoliko obitelji za sebe su se pobrinuli, a ostali neka njih mole mrvice. To je bio model do sada. Potencijal i prirodni resursi postoje, ali nije se dovoljno ulagalo da bi se pokrenuo i poticao razvoj što bi trebao biti primarni zadatak lokalne politike. Simbolički o tome najbolje govori odnos prema spomeniku Nikoli Tesli koji još ni danas nije vraćen u Gospić. Cijeli svijet otima se za ime i djela Nikole Tesle, a Gospić, koji bi trebao biti središte svijeta kad je o Tesli riječ, više od 20 godina ne može to shvatiti. Žalosno, ali istinito – dodaje Maras.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

I dok dio mladih odlazi iz Like, studentice gospićkog Učiteljskog fakulteta Magdalena, Paula i Katarina, koje smo zatekli na kavi u najljepšem kafiću u Gospiću, hvale ovaj kraj.

– Moja se obitelj u Gospić doselila iz Slavonije jer je otac dobio posao, a ubrzo ga je dobila i majka i meni je ovdje odlično. Vjerujte mi, u Slavoniji je veća pustoš nego u Lici. Tamo su nepregledna polja zapuštena, imanja ostavljena. Ovdje je super – kazala nam je Magdalena.

Paula nije planirala studirati u Gospiću, ali preseljenje iz Čazme u Liku smatra jednom od najboljih avantura do sada.

– Lika je odlična; ljudi su super, dobrodušni, smireni, djeca odlična, neopterećena toliko mobitelima kao u velikim gradovima, još se uvijek radije igraju zajedno vani, trče i uživaju nego da su na računalima cijeli dan – dodaje Paula.

Katarina je Ličanka koja je živjela i izvan rodnoga kraja, no sada kaže da ga ne bi mijenjala ni za što.

– Život je ljepši, prirodniji, normalniji nego u većim gradovima, ljudi su otvoreni, žele pomoći. Na fakultetu nam je odlično, možemo sve s profesorima dogovarati, imaju razumijevanja i želje pomoći. Puno je pomaka nabolje u posljednje vrijeme, puno je novih sadržaja oko Gospića, ali i dalje, i Lika je sve popularnija i turistima – primijetila je Katarina.

Da se Lika otvorila turistima, potvrđuje nam i Nikolina Krpan, voditeljica Memorijalnog centra “Nikola Tesla” u Smiljanu pokraj Gospića koju smo zatekli kako s kolegama ugošćuje autobus školaraca iz Vukovara.

– Lani smo imali 43.000 posjetitelja, a ove godine u kolovozu 9000 posjetitelja više nego lani. Tome je doprinijela i inicijativa novog ravnatelja NP-a Plitvička jezera koji nas je okupio početkom godine i predložio da nekoliko ustanova u Lici ponudi zajedničke ulaznice, a oni će osmisliti vizuale. Ideja se pokazala odličnom i korisnom za sve. Tako gosti po cijeni od 300 kuna, a djeca za 200 kuna mogu obići devet lokacija; Nacionalni park Paklenicu, Park prirode Velebit, NP Velebit, naš Memorijalni centar, zatim Pećinski park Grabovaču, Centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda u Otočcu, Cerovačke špilje, Plitvička jezera i Baraćeve spilje u Rakovici. Tako, zapravo, potičemo goste da borave u Lici nekoliko dana i uživaju u svježem zraku, prirodi, domaćoj hrani, a rasterećuju se Plitvice – kaže nam Nikolina Krpan.

Marijo Rukavina, najjači čovjek u Lici, koji je nekada, digavši u benču 220 kilograma, srušio tadašnji tzv. balkanski rekord, kaže da ga je sport odveo izvan Hrvatske te da je tek tamo doživio uspjeh, ali zbog toga ne krivi Liku iz koje se ne planira iseliti. Inače, Marijo se među rijetkima u Hrvatskoj bavi powerliftingom, disciplinom bench press.

Nismo spremni za kapitalizam

– Bavim se sportom, a ne politikom i mlade sam time “zarazio” pa mi dolaze na treninge. To je važno. Nije u Lici ništa teže naći posao nego igdje drugdje za one koji žele raditi. Kada sam za odlazak na natjecanja tražio pomoć Grada, Županije i gospićkog Sportskog saveza, naišao sam na podršku – kaže nam Marijo koji uskoro odlazi na svjetsko prvenstvo u Slovačku.

Nikola Baričević pak primjer je vrijednog i svestranog poduzetnika. Ima sportski centar Briks, već se 12 godina bavi proizvodnjom domaće ličke štrudle pod svojim logom, koji je zaštićen, a ostao je i jedini Ličanin koji radi suvenire od gline. Prodaje ih turistima na Plitvičkim jezerima, a njegove su štrudle i na policama velikih trgovačkih lanaca. Planira proširiti sve grane posla; od teretane, zdravljaka do pojačane proizvodnje ličke štrudle i palačinki te zaposliti ljude.

– Imamo tri vrste štrudle; sa slatkim, slanim sirom i jabukom. Tijesto ručno radimo, nabavljamo domaći krasanski sir i zato je naš proizvod jedinstven. Ma, u Lici se promijenilo dosta toga. Ponajprije, ljudi nisu bili spremni za nemilosrdni kapitalistički sustav. To je borba za opstanak, čega nije bilo u socijalizmu. Budućnost u Lici je u tradiciji, domaćim ličkim proizvodima kakva je i naša štrudla, u privatnim inicijativama. Lika je opustjela, nema tvornica, ali probudimo se i okrenimo budućnosti, turizmu. Ljudi sve više otvaraju apartmane i svi su puni – kaže nam Nikola dok s njim obilazimo njegovu radionicu u kojoj su na policama brojni predmeti od gline. Karlo Starčević, privatni poduzetnik, vlasnik Pivovare Ličanka, HSP-ovac koji je postao gradonačelnik Gospića, jedan od “nove garde”. Na posljednjim izborima, zapravo, HDZ je izgubio sve gradove osim Senja te puno općina.

– Teško je bilo i bit će, promjene se događaju, ali presporo za moj ritam. Imamo planove kako pomoći poduzetnicima i dovesti ih u Liku, i to tako da im damo zemljište, oslobodimo ih komunalnih doprinosa i davanja. Brže i lakše izdajemo građevinske dozvole. Istina, izvukli smo Gospić iz minusa, ali zbog aljkavosti i proceduralne pogreške imamo novi problem težak čak 10 milijuna kuna s Hrvatskim autocestama. Ma, tvrdim da bi hrvatsko gospodarstvo u samo pola godine živnulo i imalo rast od 10 posto samo da nemamo jedno veliko zlo, a to je uhljebnički zakon o (ne)radu koji potiče lopovštinu, nerad, aljkavost. Nijedan pravi poduzetnik nije otpustio dobrog radnika niti ga se boji platiti. Osim toga, ovdje dužnosnici nisu ni znali kako se, ni odakle puni proračun, odakle im dolazi plaća, a kamoli da je netko imao plan kako novac zaraditi – rekao nam je Karlo Starčević.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Kaže i da Gospić, otkako ga ne vodi HDZ, ne živi u grču, da je to sada slobodan grad. Tvrdi da je u posljednja dva desetljeća ugašeno više od 10.000 proizvodnih radnih mjesta u tvrtkama po Lici; od tvornice baterija do građevine, drvne industrije... pa u Gospiću nije ostalo nijedno proizvodno radno mjesto.

– Nisu nam to Turci ili ne znam tko uništio, nego vrli Hrvati neradnici i pljačkaši. Ne možemo zanemariti da je čitavo vrijeme u Lici baš HDZ bio na vlasti i da je dr. Milinović udario pečat sloma Like od 2000. godine. Eto vam primjera. Ja kao privatni poduzetnik, iako sam tražio, u 20 godina u Lici nisam dobio nijedan poticaj. Ili bi mi nešto našli pa me odbili, ili ugase fond. Godišnje mi je dolazilo i do 85 inspekcija u Pivovaru Ličanka, a sada jedna godišnje. Nemam ja ništa protiv njih niti ih se bojim, ja mjesečno uplatim do 1,5 milijuna kuna poreza državi. Kopali su, ali nikad mi nisu našli nešto, ali to govori koliku su želju imali da me unište kao poduzetnika, a ne da me potiču. Kako mene, tako vjerojatno i mnoge druge koji su htjeli biti neovisni – objašnjava K. Starčević. Zato on želi poticati turizam, poduzetništvo, znanost.