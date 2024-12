Znate li značenje znaka za brijačnice? Ljudi su ostali šokirani kad su saznali istinu!

Ako na ulici primijetite crveni, bijeli i plavi prugasti stup, sigurno znate da se na tom mjestu nalazi brijačnica. No, jeste li se ikada zapitali što zapravo simbolizira taj znak? Postao je donekle norma na mnogim mjestima, no ustvari ima prilično morbidnu pozadinu, piše Unilad.

Ono što danas smatramo brijačnicama datira još iz 1800-tih, a najstarijom brijačnicom u svijetu, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, smatra se Truefitt & Hill u Londonu koja datira iz 1805. godine. U prošlosti, brijači nisu bili opremljeni samo za uređivanje muške kose i brade, već su obavljali i puštanje krvi te druge medicinske zahvate. Puštanje krvi je medicinski postupak koji uključuje vađenje krvi od pacijenta zbog liječenja ili sprječavanja bolesti. Iako su službene brijačnice otvorene tek u 19. stoljeću, smatra se da brijačke usluge datiraju još od starih Egipćana.

U jednom su trenutku u povijesti puštanje krvi obavljali redovnici, ali nakon što je 1163. godine papa Aleksandar III. zabranio svećenicima da to rade, brijači su to dodali na popis svojih usluga jer su imali potrebnu oštru opremu. Neki bi brijači unaprijedili svoje medicinske usluge i također radili stvari poput vađenja zuba, namještanja kostiju i liječenja rana. Upravo zato su pruge na znaku crveno-bijele. Crvena boja označuje krv koju su nekada puštali brijači, a bijela zavoje. Neki stupovi na sebi imaju i plave linije. Iako nije sasvim jasno što one označavaju, postoji teorija da je boja simbol vena prerezanih tijekom puštanja krvi. Manje jeziv prijedlog je da je plava dodana u domoljubne svrhe da bi odgovarala američkoj zastavi.

Priča koja se krije iza znaka šokirala je ljude na Redditu, a mnogi su priznali da su tek sada saznali pravo značenje. "Danas sam saznao da je brijački stup postao univerzalni simbol za brijače jer podsjeća na krvave zavoje 'brijačkih kirurga' iz prošlosti, koji su prakticirali puštanje krvi", napisao je jedan korisnik. To je potaknulo druge da podijele teorije koje su čuli tijekom godina. "Kako sam ja čuo, crvena boja je za krv, bijela za pjenu za brijanje, a u nekim slučajevima, plava za vodu", napisao je drugi. "Čuo sam da je to znak za brijačnicu jer kretanje privlači pažnju i radi se o jednostavnom dizajnu koji privlači poglede," zaključio je treći.