Znate li zašto se voće prodaje u mrežastim vrećicama? Razlog bi vas mogao iznenaditi

Ponekad nam se čini da su trgovine prepune tajni i trikova kako namamiti kupce. Ako ste ikada pretraživali kutiju naranči u supermarketu u potrazi za najsvježijom, a kod kuće kao da je izgubila svoju "čar", niste jedini. Ispostavilo se da postoji razlog za to, a sve ima veze s mrežom u kojoj se prodaju, piše Mirror.

"Jeste li se ikada zapitali zašto voće i povrće dolaze u mrežastim vrećicama?", upitala je djevojka u videu koji je na TikToku objavio profil Scientific American. Zatim je objasnila da je to povezano s nečim što se zove "iluzija konfeta". Prema časopisu Journal of Illusion, iluzija konfeta utječe na to kako vidimo boju. "Iluzija konfeta sastoji se od prugastih boja u prvom planu i stvara dojam više boja," objasnili su. Ovaj efekt na voću u mreži prvi je otkrio Karl Gegenfurtner, njemački psiholog za percepciju.

"Naše istraživanje uvodi nov aspekt pokazujući kako nezrele i zelenkaste naranče mogu biti percipirane kao zrele i živopisne kada se gledaju kroz narančastu mrežu", objasnio je Gegenfurtner o istraživanju objavljenom u Sage Journals početkom ove godine. Boja mreže također igra važnu ulogu, a Gegenfurtner je objasnio da super živopisni izgled nastaje kao rezultat i efekta konfeta i odbijanja boje s mreže na voće. "Efekt je svakako djelomično uzrokovan i pojačan međusobnim refleksijama između mreže i voća", rekao je. Međutim, mreža nije samo za pokazivanje jer također omogućuje prostoru za voće i povrće da "diše".

No, imajući na umu potencijalnu lažnu iluziju zrelosti, možda ćete morati pronaći drugačiji način da odlučite koju vrećicu voća kupiti. Na primjer, pouzdaniji način da utvrdite je li voće zrelo ili nije je kupiti ono koje nije stavljeno u mrežu. Pripazite na nepravilnosti u teksturi, izgledu ili mirisu. Za agrume, kao i za jabuke i šipak, također se kaže da su teži kada su zreli, pa pripazite na voće koje se čini malo težim nego što biste očekivali.