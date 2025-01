Znate li koliko dugo se alkohol zadržava u našem tijelu? Mogli biste se iznenaditi

Popili ste nekoliko alkoholnih pića i pitate se, iz znatiželje ili iz praktičnih razloga, kada ćete ponovno biti potpuno trijezni, koliko dugo alkohol uopće ostaje u vašem tijelu i možete li učiniti nešto da ubrzate proces triježnjenja. Odgovor očito ovisi o tome koliko ste popili jer što ste popili više pića, to je veći sadržaj alkohola u krvi (BAC) i potrebno je više vremena da se očisti iz vašeg sustava, piše HowStuffWorks.

Iako se neki ljudi, zbog svog spola, tipa tijela i niza drugih čimbenika, napiju brže od drugih, svi se otrijeznimo istom brzinom. Jetra obavlja lavovski udio, oko 90 posto, posla u metaboliziranju alkohola jer ga detoksicira, razgrađuje i uklanja iz krvi. I svačija jetra metabolizira alkohol istom osnovnom brzinom što je oko 30 mililitara na sat. Standardno alkoholno piće je pivo od 355 mililitara, čaša vina od 177 mililitara ili čaša likera od 44 mililitra. Svi oni sadrže 30 mililitara alkohola, što je prilično zgodno za naše potrebe izračuna: jedno piće, dakle, ostat će u vašem tijelu jedan sat.

Suprotno uvriježenom mišljenju, ne postoji ništa što možete učiniti da ubrzate taj proces. Nikakva crna kava, hladni tuševi ili povraćanje to neće promijeniti niti skratiti vrijeme čekanja. Naravno, nije uvijek tako jednostavno. Ako održavate ritam od jednog pića po satu, mogli biste biti mirni jer će vaša jetra moći pratiti tempo i izbacivati sav taj alkohol kako pristiže. No, jednadžba se remeti što više i brže pijete. Ako ispijate jedno piće za drugim, radite iznimno jaka miješana pića ili sudjelujete u nekoj igri brzog ispijanja, dolazi do "zastoja u tvornici".

Dok vaša jetra radi stalnim tempom od 30 mililitara na sat, sav taj višak alkohola neće imati što drugo raditi nego cirkulirati kroz tijelo i čekati na obradu. Plutajući tako kroz tijelo i utječući na mozak i druga tkiva, razina alkohola u krvi ostaje povišena. Stoga sljedeći put kad budete vani, isprobajte eksperiment s jednim pićem na sat. Možda bi bilo lijepo znati kada ćete se točno vratiti u normalu. Nećete gubiti vrijeme tražeći crnu kavu, a to će sigurno spasiti vašu jetru od prekovremenog rada.