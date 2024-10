Znate li što se događa s vašim tijelom nakon samo jedne krigle piva? Mogli bi se iznenaditi!

Ne tvrdimo da vas jedna krigla piva potpuno ‘sruši’, ali promjene u vašem tijelu i umu počinju već od prvog gutljaja. Ako mislite da vas to uopće ne dotiče, možda biste trebali preispitati svoju percepciju. Od trenutka kada popijete to prvo piće, tijelo počinje reagirati, mijenjajući vaš način razmišljanja i kako se fizički osjećate. Već sat vremena nakon što popijete pola litre piva dolazi do nekoliko značajnih promjena u vašem tijelu, piše LADBible.

Prvo, i prije nego što primijetite bilo kakav učinak, ispijanje piva oslobađa dopamin – hormon koji vam pruža osjećaj ugode. Taj dopamin aktivira centre za nagrađivanje u mozgu, ali upozorava da već nakon jednog piva šećer u krvi može lagano pasti, osobito ako pijete na prazan želudac.

‘To može uzrokovati blagu vrtoglavicu i pojavu želje za grickalicama’, objasnili su u videu na YouTubeu iz Yahooa, ‘Osim toga, primijetit ćete da češće idete na toalet jer alkohol inhibira antidiuretske hormone’.

Zanimljivo je da muškarci i žene različito reagiraju na alkohol, čak i nakon iste količine pića. Prema istraživanju, žene se obično opiju 30-40% više od muškaraca nakon jednake doze alkohola, što je povezano s razlikama u sastavu tijela, kao što su udio vode i masti.

Psihijatar Dr. Daniel Amen je također objasnio učinke alkohola na mozak tinejdžera koji je bio pod utjecajem alkohola: ‘Skenirali smo mozak mladića koji je bio trijezan i zatim pijan, i primijetili smo da su mu prednji režnjevi praktično nestali’.

Zašto je to važno? Prednji dio mozga je ključan za fokus, razmišljanje, prosuđivanje, kontrolu impulsa, planiranje i empatiju – sve te sposobnosti praktički nestaju pod utjecajem alkohola. Državni ured za ovisnosti u New Yorku (OASAS) dodaje: ‘Kada alkohol zahvati prednje režnjeve mozga, osobi može biti teško kontrolirati svoje emocije i impulse’.

