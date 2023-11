Znate li čemu služe sve strane ribeža? Korisnici društvenih mreža imaju odgovor!

Ribež je jedna od najkorisnijih naprava u našim kuhinjama, no znate li ga pravilno koristiti? Često na društvenim mrežama naiđemo na trikove vezane uz korištenje popularnim aparatima, od korištenja rupice u žlicama za špagete, do proširenja perilica posuđa za visoke čaše, a jedan je korisnik Reddita nedavno pitao kako koristiti stranu ribeža s najmanjim rupama. "Ta mi je strana s malim rupama samo ozlijedila ruku, a nikad je nisam uspio za nešto upotrijebiti. Uglavnom koristim samo drugu stranu za ribanje sira", napisao je autor posta. "Pretpostavio sam da služi za skroz sitno ribanje, no sve više mi se čini da samo struže zglob...", zaključuje.

"Meni su trebale godine ali sam shvatio da je parmezan i koricu limuna, naranče i limete najbolje naribati s te strane, na najsitnije rupice", odgovorio mu je jedan korisnik. " Dobra je za koru tvrdog sira ili češnjak, muškatni oraščić i đumbir, ako radite pastu", dodao je drugi. "Krumpir se super usitni s tom stranom!", zaključio je netko.

Prema stručnjacima za hranu sa Marthastewart.com, manje rupice su dizajnirane su za fino ribanje sira, čokolade, povrća i još mnogo toga i na njima se mogu napraviti fine niti sira koji će se lako otopiti u preljevima za salatu i umacima. I, kako kažu i korisnici Reddita, oljuštiti koru citrusa i naribati muškatni oraščić.

Inače, bočna strana sa položenim 'trakama' služi za rezanje (npr. povrća), a strana sa najvećim rupama; koju mnogi od nas najčešće koriste; za polutvrdi sir, mrkvu i jabuke, prenosi Mirror.

