Žena tvrdi da ju njezin dečko vara s njezinom mamom: 'Moja beba će ju zvati maćehom umjesto bakom!'

Jedna žena je ostala shrvana nakon što je otkrila da njezin dečko već šest godina ima ljubavnu aferu s njezinom mamom. Par se sada se sprema vjenčati nakon što je njihova veza razotkrivena. Pišući za podcast Girls Overheard, prijatelj njezinog bivšeg Jamesa - čije je ime promijenjeno kako bi se zaštitio njegov identitet - otkrio je cijelu prljavu aferu, piše The Sun.

Gostujuća voditeljica Megan Welsh iz Glasgowa dobila je zadatak pročitati anonimnu poruku u emisiji. Pisalo je: "U početku je bio oduševljen djevojkom i više nije izlazio u pub jer je uvijek bio s njom. Bio je izuzetno blizak s mamom, tatom i bratom djevojke. Pustili su ga da se useli, a s mamom je znao flertati. Pripisali smo to tome što se samo malo zafrkavao, a mama je znala uzvratiti smijeh."

Ali zvona za uzbunu počela su zvoniti među prijateljskom grupom kada su ugledali Jamesa kako ljubi svoju punicu. Prijatelj je nastavio: "Dvije godine otkad je ušao u tu vezu došao je u pub gdje se sastajao sa svima nama, a također je i pozvao oca svoje djevojke da gledaju nogomet. Dok je izlazio iz auta, on i djevojčina mama poljubili su se u usta, a mi smo to vidjeli iz puba. Ionako smo sve to zaboravili, ali James se znao šaliti kako se malo zafrkava s mamom. Svi smo to sveli samo na fantaziju i pridružili bismo se šali s njim. Išli smo na zabave i uhvatili bismo Jamersa i mamu u kuhinji ili bilo kojem drugom mjestu gdje nije bilo nikoga."

Kad bi mu to spomenuli, šalio bi se da ima nešto s njom i da će biti s njom jednog dana, ali svi su se tome samo smijali. No, onda je mladić otkrio da se djevojka preselila s njim i zatrudnjela. Beba bi mogla biti zbunjena er joj je baka također i maćeha. Poruka je zaključena: "Pokazalo se da su se nakon šest mjeseci James i mama cijelo vrijeme viđali. Mama je dopustila svojoj kćeri da kupi kuću s Jamesom i da ima dijete s njim. James je sada s mamom i vjenčat će se sljedeće godine. Kći i mama ne razgovaraju. Može se reći da će to za bebu biti zbunjujuće sad kad joj je baka maćeha."

Dramatična situacija prikupila je 71.000 pregleda, a korisnici društvenih mreža su imali brojne komentare. "Dakle, James je djed vlastitom sinu?" Ali treći je inzistirao: "To je grozno! Jadna djevojka." "Odvratno, ne znam je li gori on ili mama!", komentirao je još netko.

