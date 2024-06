Požalila se: 'Ne mogu doživjeti orgazam tijekom seksa s mužem osim ako ne maštam o ženama!'

Žena se požalila kolumnistici The Sun-a Deidre, o svom seksualnom životu, Naime, kako je ispričala, jedini način na koji može uživati ​​u seksu sa svojim mužem je maštanje o ženama, ali dodaje da nije lezbijka. "Željela bih predložiti da zamolimo drugu ženu da nam se pridruži u krevetu, ali znam da bih bio ludo ljubomoran da ga vidim kako vodi ljubav s nekim drugim", napisala je.

Tvrdi da su u braku dvije godine i, iako je o sebi uvijek mislila da je heteroseksualka, jer nije nikada bila intimna sa ženom niti su ju privlačile, uvijek je maštala o ženama dok se samozadovoljavala.

"Mislim da me to pali jer je to tako tabu. Odgojena sam u religioznoj katoličkoj obitelji. Potisnuti su u pogledu seksa i homofobni su. Uživam u seksu sa svojim mužem, ali nikad me nije uspio dovesti do vrhunca - osim ako se ne zamislim kako to radim s drugom ženom. On nema pojma o mojim fantazijama. Ali imam osjećaj da bi se i on uzbudio. Dio mene želi zamoliti drugu ženu da nam se pridruži u spavaćoj sobi kako bih mogao vidjeti hoću li uživati ​​u stvarnom životu. Ali mislim da se ne bih mogla nositi s tim da ga vidim kako ljubi ili dodiruje nekog drugog, a kamoli da ima seks s njom. I brinem se da bih možda više volio seks sa ženom. Također se pitam znači li ova fantazija da sam možda pomalo biseksualna. Jes li moguće da sam potiskivala te osjećaje cijeli život ili se moja seksualnost promijenila?", upitala je Deidre

Ona joj je odgovorila da nije neuobičajeno da žene maštaju o seksu s drugim ženama, čak i kada ih svjesno ne privlači isti spol. "Štoviše, često maštamo o stvarima koje bi nas u stvarnom životu šokirale jer su tabu. Kao što kažete, vaš potisnuti odgoj mogao bi biti razlog zašto imate ovu konkretnu fantaziju. Ali djelovati prema fantazijama nije nužno dobra ideja, jer one rijetko ispunjavaju vašu maštu. Uključivanje nekog drugog moglo bi uzrokovati probleme s vašim mužem, osobito ako postoji vjerojatnost da ćete osjećati ljubomoru. I možda vas neće privući žena koja se slaže, niti ćete uživati ​​u seksu s njom. Umjesto toga, zašto ne razgovarati o svojim fantazijama sa svojim mužem, što samo po sebi može biti pravo uzbuđenje? Pitaj ga za njegove fantazije", savjetovala joj je.

