Žena ispričala: 'Moj je tata u vezi s djevojkom mojih godina, pa sam mu se odlučila osvetiti'

Jedna žena je kritizirala svog oca jer izlazi sa ženom godinu dana mlađom od nje - što ju je natjeralo da se zapita kako on gleda na žene. 26-godišnjakinja je objasnila kako su se njezini roditelji razveli prije dvije godine i od tada je njezin otac (57) ponovno počeo izlaziti, piše Mirror.

Na njezin užas, čini se da ga zanimaju samo mlade žene, a ona vjeruje da je to vjerojatno zbog njihovog izgleda i naivnosti. Na Redditu je izjavila: "Moj tata je postao ljigavi bogataš koji izlazi s mlađim curama i zbog toga se moja mama osjeća kao smeće. On i njegova sadašnja djevojka Becky (25) imaju tako očitu lažnu vezu da me to tjera da se pitam kako on vidi žene."

Pokušala mu je dati do znanja da joj je njihov odnos neugodan, ali on nije htio slušati. "Umorna sam od njegovog očitog nepoštivanja i odbacivanja mojih osjećaja. Ako on u tome ne vidi problem, onda pretpostavljam da ne vidim ni ja", dodala je. Pa kad je njezin tata priredio vrtnu zabavu za Beckyin rođendan, odlučila mu se osvetiti.

"Ovog vikenda je bio Beckyin rođendan, a moj je tata za to priredio veliku vrtnu zabavu s njezinim prijateljima i svojim prijateljima i poslovnim partnerima. Ja sam odlučila doći sa starijim muškarcem. Koliko on ima godina? On ima 62 godine, a zvat ću ga Joe. Ako je njegova djevojka mlađa od mene, prikladno je da moj novi dečko bude stariji od njega! Zabava počinje, ponašam se najbolje s njim i svim njegovim prijateljima, ponašam se kao da podržavam sve i onda dolazi moj 'novi dečko'. Iskreno, bilo je divno upoznavati sve njegove prijatelje s mojim 'dečkom' i gledati njihove zbunjene izraze lica", ispričala je.

Pokušala je prikriti smijeh dok je gledala kako je lice njezina tate potpuno klonulo kad je njezin novi 'dečko' došao, a ona je dodala: "Rekla sam: 'Što nije u redu tata? Ne izgledaš tako dobro - Becky, trebala bi uzeti njegov lijekove za srce, ova bi ga zabava mogla previše za njega!' A onda sam sjela Joeu u krilo! Pobrinula sam se da budem besramna poput njegove nove djevojke koja je visila po mome tati, i da, osjećala sam se odvratno radeći to, ali vrijedilo je gledati kako moj tata zapravo odbacuje Becky od sebe, što joj je uništilo poseban dan. Ne mogu opisati koliko je zadovoljstvo bilo gledati ga kako se ljuti s druge strane stola, ali što je namjeravao reći? A najbolji dio? Jedan od njegovih partnera poznavao je Joea! Bili su prijatelji. Prije nego što mi je uspio bilo što reći, otišla sam s Joeom jer me 'vodio na privatnu vožnju brodom,'. Tata me sada zove svaki dan bez prestanka, a ja ga stalno odbijam. Međutim, poslala sam mu poruku o lijekovima za erektilnu disfunkciju koje uzima kako bih mogla preporučiti marku Joeu. U ovom trenutku, nije me briga kako ovo utječe na naš odnos jer sam zgrožena njime i njegovim izborima. Zadovoljna sam osvetom i nadam se da sada shvaća kako sam se ja osjećala", objasnila je.

Iako tvrdi da je Joe znao sve, nada se da je to njezinog oca naučilo lekciju kako poštovati žene. "Ne sviđa mi se ideja da moj tata tretira drugo ljudsko biće kao seksualni objekt i još to sve radi pred mojim očima. To je tužno. ali ako on želi biti s nekom mlađom u takvoj vezi , jasno je da ga ne mogu zaustaviti, ali tražim li stvarno puno ako želim da u njegovim godinama ima malo poštovanja prema svojoj kćeri i da drži to podalje od mene?", upitala je.

Komentirajući njezino priznanje, jedan korisnik je napisao: "Moj tata, u kasnim 40-ima, govorio je da bi moju maćehu (40), mijenjao za dvije 20-godišnjakinje. Ona je odgovorila: 'Super ideja, napravi zabavu. Tvoje kćeri, koje imaju 20, mogu pozvati svoje prijatelje i ti svoje, tako da i naše kćeri mogu izabrati sebi dečke'. Tada je odmah ušutio."

"Moj tata se zaručio s 23-godišnjakinjom kad sam imao 18, a budući da nije želio da ona zna da ima dijete koje je samo pet godina mlađe od nje, rekao je da nisam njegova i pritom mi uništio odnos s tetkom, rođacima i bakom i djedom, naravno, sada su razvedeni", dodala je druga korisnica.

