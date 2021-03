Žena preporučila izazov za sve koji rade od kuće: Prisilite se da stojite tri sata dnevno i imat ćete više energije

Osnivačica tvrtke 'Bridesmaid for Hire' i autorica Amazonovog bestselera 'All My Friends are Engaged' Jen Glantz ispričala je za Insider da je nedavno shvatila kako zbog aktualne pandemije ne samo da doma provodi više vremena neko ikad prije, već puno više vremena provede - sjedeći.

Odlučila je tako tjedan dana pratiti svoje sjedilačke navike, a rezultati su, kaže, bili šokantniji nego što je mislila - pokazalo se da dnevno sjedi u prosjeku 12 sati - za radnim stolom, na kauču ili za stolom u blagovaonici.

- Prije pandemije sam bila vrlo aktivna, bilo mi je lako napraviti i 10 000 koraka dnevno jer sam uživala u dugim šetnjama tijekom pauze za ručak ili u tijekom dužeg telefonskog poziva - priča Glantz, a sve su te navike, dodaje, ove godine nestale.

- Osim što sam psa izvodila u šetnje i povremeno obavljala neke zadatke, skoro sve svoje budno vrijeme provodila sam sjedeći - rekla je.

Prema fizioterapeutkinji dr. Phung D. Tran s Američkog koledža sportske medicine, dugi periodi sjedenja pomažu da se u organizmu brže stvaraju naslage masti, a povećavaju rizik od srčanih bolesti, dijabetesa, pretilosti i depresije.

- Stajanje s druge strane zbog bolje cirkulacije pomaže brže sagorjeti kalorije, poboljšava metabolizam glukoze i kontrakcije mišića, te smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja - rekla je dr. Tran.

Hrana koja je štetna, a mislili smo drugačije:

Prateći njen savjet Glantz je tako odlučila tjedan dana stajati najmanje po tri sata dnevno, a evo što kaže, kako je to izgledalo i kako je utjecalo na njeno zdravlje:

- Stavila sam laptop na komodu i radila na nogama, telefonirala stojeći i hodajući po spavaćoj sobi, a čak sam i TV gledala s nogu - kaže ona, a već nakon par dana primijetila je da manje nego prije osjeća bolove u leđima i vratu, te da osjeća manji pritisak u zglobovima.

U početku joj je, kaže, bilo teško uopće se sjetiti ustati i nije, naravno, bilo ugodno kao na stolici, pa se već početkom tjedna osjećala iscrpljeno, no treći joj je dan energija naglo porasla, a i nastavila je svakodnevno rasti.

Fizioterapeutkinja Lara Heiman potvrdila je da stajanje zahtjeva puno više energije od sjedenja, ali zato i daje više energije.

Tako je i Glantz već krajem tjedna osjetila da joj je 'sasvim prirodno gledati TV stojeći ili odgovarati na mejlove 's nogu', pa je odlučila pokušati zadržati tu naviku, ali s kraćim periodima stajanja i pauzama između.

Isto to preporučuje i Heiman koja kaže da bismo nakon sata stajanja trebali 10 minuta sjediti, ali i obrnuto, tako da sve bude - umjereno.

