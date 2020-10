Žena potražila savjet psihoterapeutkinje: 'Nakon seksa, partner mi je otkrio da danas slavi godišnjicu braka'

Anonima žena i njezin partner ležali su u krevetu nakon seksa i uživali u romantici. Odjednom, on je rekao kako mu je danas godišnjica braka - iako s tom ženom nije već četiri godine.



"Povrijedilo me to što je rekao tako nešto u intimnom, nekom našem trenutku. Dvije godine mu već govorim da bi se trebao i službeno razvesti, ali ne želi o tome razgovarati. Tvrdi da se želi oženiti sa mnom, čak me i zaprosio, ali neću pristati dok ne potpiše papire za razvod. Imamo dijete zajedno, a on meni kaže da se osjeća loše jer se seksa sa mnom na svoju godišnjicu braka. Potpuno sam zbunjena.", objasnila je žena u pismu psihoterapeutkinji Deidre, a ona joj je kratko i jasno odgovorila.

"Sjetio se tog datuma, ali iskreno mislim da mu to ništa ne znači. Završio je vezu s tom ženom. Ipak, probaj malo više ispitati zašto pruža takav otpor prema razvodu. Možda su u pitanju financije."

