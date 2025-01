Želite isprobati nešto novo i drugačije? Evo nekoliko savjeta za najbolji seks u autu!

Seks u automobilu uzbudljiva je i avanturistička opcija, bilo da je vama i vašem partneru spavaća soba već dosadila i želite malo začiniti stvari, ili ste jednostavno negdje vani i ne možete dočekati da dođete kući, već se što prije želite baciti u akciju.

No, nekoliko je stvari koje treba imati na umu prije nego se upustite u seks u automobilu. Prvo, neke seks poze na koje ste vi i vaš partner navikli u spavaćoj sobi možda nećete moći isprobati u automobilu, no dobra stvar je da se većina njih može prilagoditi seksu u automobilu, bilo da ste na prednjem ili stražnjem sjedalu - sve što je potrebno je malo fleksibilnosti i kreativnosti, piše Cosmopolitan.

Udobno se namjestite: Najveća zamjerka seksu u autu je ta što nema mjesta. Ali čak i ako je to teško za vas i vašeg partnera, imate neke mogućnosti. Mogli biste se premjestiti na stražnje sjedalo, tako ćete dobiti više prostora, a također će vam pomoći da se sakrijete od ljudi koji prolaze. Također biste mogli spustiti svoja sjedala koliko god možete. Tako će vam biti udobnije.

Isprobajte seksualne poze pogodne za automobil: Morate znati koje seksualne poze možete prakticirati u automobilu, a koje ne. Ako počinjete s oralnim seksom, sve što trebate učiniti je nagnuti se u partnerovo krilo. Partner bi trebao udobno sjediti na suvozačevom mjestu, a vi se popnite u njegovo krilo. U ovom položaju imate kontrolu nad brzinom i tempom, a s obzirom na to da ste okrenuti jedno drugome, međusobno se gledate tijekom seksa, a za intimniju notu možete uviti ruke oko vrata i poljubiti ga. Taj je položaj uglavnom izvediv, pa čak i na vozačevom sjedalu. Ako ste na vozačevom sjedalu, provjerite je li sjedalo dovoljno udaljeno od volana da ne bi došlo do nepotrebnih zvučnih signala. Poza 69 na stražnjim sjedalima bi treba malo više privatnosti, pa pronađite neko mjesto gdje nikoga nema. Partner bi trebao ležati na leđima na stražnjim sjedalima, s glavom na sjedalu. Tada se treba popeti na njega, s koljenima uz njegovu glavu, a on vas može zgrabiti za stražnjicu za vrijeme oralnog zadovoljavanja ili neka angažira ruke za dodatnu igru. Gurnite vozačko (ili suvozačevo) sjedalo što je više moguće natrag kako bi mjesto što više ličilo krevetu. Stavite se na četveronoške u klasičnoj doggy pozi i okrenite prema stražnjem dijelu automobila. Uz malo vještine, partner će biti iza vas na koljenima.

Parkirajte negdje gdje možete vidjeti zvijezde: Zvijezde će cijeli ovaj događaj učiniti ipak malo romantičnijim. Ako je vani toplo i ako ima zvijezda seksajte se vani, a ako nema, pokušajte promatrati zvijezda iz auta. Ponesite neko vino ili šampanjac.

Pokrijte se dekom: Za svaki slučaj, bilo bi dobro kada biste se pokrili dekicom za vrijeme seksualnog čina. Ako ste primijetili da vas netko može vidjeti pokrijte se i dirajte se kao da se mazite i da vam je hladno. Ne želite izgledati pred drugima kao da radite nešto seksualno, bez obzira imate li dekicu ili ne.

GALERIJA: Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Masturbirajte: Ne mora svaki seks u automobilu uključivati ​​partnera. Uzmite omiljenu seks-igračku, pustite glazbu i odvojite vrijeme za uživanje. Ovo je super pogotovo ako vam treba malo vremena za sebe.

Pripremite lubrikant: Velika je vjerojatnost da ćete ovdje isprobati neke zanimljive položaje, stoga se pobrinite da imate lubrikant pri ruci. Pazite kako ga ne biste prolili jer svakako ne želite neugodne mrlje od lubrikanta po autu.

Nosite suknju ili haljinu: Primamljivo je biti gol, ali ipak je bolje ne riskirati. Ako ste zabrinuti za privatnost na mjestu gdje ste parkirani, prozračna suknja ili haljina funkcioniraju kao svojevrsni šator koji će sakriti ono što radite od znatiželjnih prolaznika.

Igrajte se temperaturom: Zabavite se sa svojim partnerom tako da upalite klima uređaj na nekoliko minuta, a zatim prebacite na grijanje. Također možete uključiti grijač sjedala dok klima uređaj radi. Ne samo da igra s temperaturom doprinosi faktoru iznenađenja jer ne znate što slijedi, već je i prelazak s toplog na hladno izuzetno erotičan.

Ako imate krovni prozor otvorite ga: Otvorite krovni prozor i neka vaš partner sjedne na suvozačevo sjedalo. Popnite se na vrh i stanite s raširenim nogama između partnera, a neka vas on počne zadovoljavati oralno. Ako nosite suknju ili haljinu, samo skinite donje rublje.

Nikako ne zaboravite na glazbu: Glazba pojačava bilo koju vrstu seksa, a posebno seks u automobilu. Budući da ste u tako malom prostoru, ako dovoljno pojačate glasnoću, cijeli će automobil početi lupati i vibrirati, što može pojačati osjećaje. Također vam daje slobodu da budete još glasniji. Pokušajte slušati glazbu koja ima taktove koji odgovaraju tempu seksa koji tražite.

Iskoristite dodatke vašeg vozila: Partnera možete vezati pojasom tako da se što manje mrda dok ga vi zadovoljavate i slično. 3

Probudite zvijer u vama: Ako se osjećate odvažno, lezite na haubu automobila, pokrijte tijela velikom dekom i zauzmite seksualni položaj u obliku škara. Tako, ako netko prođe, izgledat će kao da se samo ljubite. Ali opet, budite svjesni svoje okoline.

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!