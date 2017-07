Zbog ovoga bi muškarci trebali jesti tikvice svaki dan!

Tikvice su odlična namirnica, posebice za osobe koje žele smršavjeti.

Imaju malo kalorija, a ispunjavaju želudac i daju osjećaj sitosti. Bogate su vitaminima B i C, manganom i kalijem, a većina ih se nalazi u kori. Nemojte je guliti s plodova!

Tikvice se preporučuju jesti svaki dan jer ćete redovitom konzumacijom regulirati probavu, spriječiti zatvor i očistiti crijeva od toksina i sniziti kolesterol. Ovi zeleni plodovi djelovat će i preventivno na rak crijeva, srčani i moždani udar, krvožilne bolesti te aterosklerozu. Dobra vijest za muškarce jest da redovita konzumacija tikvica pomaže u smanjenju simptoma povećane prostate, ali i potiče libido te se posebno preporučuje muškarcima da tikvice konzumiraju svaki dan, barem u vrijeme sezone.

Tikvice obiluju vitaminom C, više od trećine preporučene dnevne količine, zato je to još jedan razlog da ih cijela obitelj konzumira svakodnevno. Djelovat će povoljno na očuvanje zdravlja očiju, posebice štite oči od one vrste oksidativnog oštećenja koja prouzročuje bolesti poput katarakte.

Mangan pospješuje metabolizam proteina i ugljikohidrata, ubrzava sintezu masnih kiselina i kolesterola, čini kožu zdravom i pomaže u zacjeljivanju rana. Ovo povrće sadrži i pektin koji preventivno djeluje protiv dijabetesa, čuva živčani sustav i pomaže u borbi protiv stresa.