Zbog ovih sedam grešaka dom može izgledati jeftino i neukusno: 'Izbjegavajte komplete namještaja'

Uređivanje doma može biti težak zadatak, s puno prepreka i izazova s kojima se morate suočiti. Ali, jedan stručnjak za nekretnine otkrio je sedam trendova koje treba izbjegavati - osim ako ne želite dom koji izgleda neukusno. Naime, prema Thomasu Goodmanu prvi krivac za loše uređen dom su kompleti odgovarajućeg namještaja, prenosi The Sun. Rekao je: 'Ispunjavanje sobe kompletom odgovarajućeg namještaja je siguran način da soba izgleda neukusno. Flatpack namještaj (namještaj pakiran u male plosnate kutije) odmah je prepoznatljiv zbog nedostatka dizajna i slabe konstrukcije. Ovi komadi namještaja služe svrsi, ali ne čine ništa za dizajn interijera'.

Savjetuje da se, ako ste ograničeni proračunom, pokušate odlučiti za rabljeni namještaj koji ima neki karakter, umjesto da se odmah okrenete kompletima namještaja po atraktivnoj cijeni. Dodaje: 'Rabljeni komadi često su čak jeftiniji od flatpack namještaja i unijet će osobnost u vaš unutarnji prostor. Osim toga, rabljeni namještaj obično je mnogo čvršći i izdržljiviji od flatpack namještaja, koji često može biti vrlo slab i može se početi raspadati nakon nekoliko kratkih mjeseci korištenja'.

Namještaj od ratana dobar je u malim dozama, tvrdi stručnjak za stanovanje, ali previše toga može izgledati jeftino. Predložio je korištenje ovog materijala kao ukrasa, a ne kao žarišne točke neke prostorije. Također, savjetuje izbjegavanje uzorka ševrona: 'Iako je nekoć bio popularan, vrijeme je da razmislite o odbacivanju ovog dizajna ako je prisutan bilo gdje u vašem domu. Umjesto toga, odaberite neke manje ometajuće uzorke i dezene ili se jednostavno odlučite za minimalistički, elegantan izgled bez uključivanja ikakvih uzoraka'.

Stari prozori mogu potpuno uništiti privlačnost vašeg doma i učiniti ga jeftinim. Preporučio je zamjenu prozora, ali napomenuo da pripazite da se uklapaju u stil vanjskog izgleda vašeg doma. Nadalje, iako se mnogi ljudi vole okušati u 'uradi sam' projektima, previše toga može učinit da soba izgleda jeftino. 'Polomljen ili prljav prilaz također može spriječiti da vaša kuća izgleda elegantno', kaže Thomas. Stručnjak za stanovanje predložio je da ga očistite kako bi odmah zasjajio.

Konačno, stručnjak za nekretnine rekao je da ne smijete zaboraviti svoj vrt. Bez obzira na to koliko dobro vaš dom izgleda, ako je vrt neuredan to će utjecati na cjelokupni izgled vaše kuće, kaže stručnjak. Dodao je: 'Ako imate travnjak ispred kuće, pobrinite se da on izgleda uredno. Vanjska svjetla mogu pomoći u poboljšanju izgleda vrta ispred kuće noću'.

Djevojka se odlučila preseliti u kombi: 'Imam čak i garažu!'