Žena se srami priznati da ima aferu: 'Znam da taj odnos nikamo ne vodi, ali seks je odličan'

"Ja sam žena koja ima 28 godina i imam dvoje djece mlađe od četiri godine i muža koji ima 35 godina. Sramim se priznati da imam aferu s muškarcem koji ima samo 25 godina. Znam da ova veza nikamo ne vodi, on voli ležerne stvari, a ja sam u tome samo zbog dobrog seksa i bijega od stvarnosti. Moj muž je divan i sjajan tata, ali ne želim više imati seks s njim. Jednostavno nije dobro i boli me to priznati", napisala je jedna žena za Mirror.

Njihova veza brzo je započela nakon što su se upoznali na odmoru prije pet godina. Bila je vrlo mlada i bila je to burna romansa, vjenčali su se i otkrila je da je trudna prije nego što su stvarno imali vremena razmisliti o tome što rade.

"Shvaćam da pokušavam smisliti isprike zašto imam aferu, ali želim stvari staviti u kontekst. Što da napravim? Osjećam se slomljeno svaki put kad pomislim na to da ostavim muža i razorim živote svoje djece, ali ne mogu se prisiliti da se osjećam na određeni način", nastavila je.

"Mislim da nećete znati kako se osjećati ili što učiniti dok imate ovu aferu. Dakle, ako mislite da postoji šansa da želite spasiti svoj brak, onda završite s aferom. Mislim da ako ste na početku imali jaku seksualnu i emocionalnu vezu sa svojim mužem, onda ju je moguće vratiti ako je to ono što želite. Nije da vas on nikad nije seksualno privlačio, a kad imate malu djecu, teško se sjetiti kako biti par. Dakle, okončajte aferu, za koju znate da ne vodi nikuda, i razgovarajte sa svojim mužem. Budite iskreni o svojim strahovima i poslušajte kako se on osjeća", odgovorila joj je Coleen Nolan.

