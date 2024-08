Zašto neki zaposlenici mrze svoj posao? Mnogi ga ne bi preporučili ni najgorem neprijatelju

Više od 70 posto radnika kaže da nisu zadovoljni svojim izborom karijere, piše inc.com. Koliko ste puta čuli za ljude koji završe bolesni, depresivni, razvedeni… jer su nezadovoljni svojom karijerom? J.T. O'Donnell osnivač WorkItDaily.com kaže: “Radio sam s tisućama ljudi na njihovim karijernim izazovima, i jedan razlog za nezadovoljstvo poslom se ističe kao najčešći - ovisnost o pohvalama.”

Naučili smo tražiti poticaje kao što su dobre ocjene, trofeji i, da, pohvale, dodaje. “Volimo biti voljeni. Još važnije, volimo biti poštovani. Želimo da ljudi budu impresionirani nama. To nam daje privremeni osjećaj sreće.”

Problem je što na kraju donosimo karijerne odluke kako bismo impresionirali druge ljude i osjetili taj prolazni nalet validacije. U tom procesu gubimo iz vida što nas doista čini sretnima. Sa svakim karijernim potezom postajemo sve nezadovoljniji. Što više pokušavamo impresionirati, to smo više frustrirani, dodaje J.T. O’Donnell.

Da mogu, 64% zaposlenika bi odmah dalo otkaz ili promijenilo posao, piše Forbes. No, postoje konkretni koraci koje poslodavci mogu poduzeti kako bi promijenili njihovo mišljenje. Pandemija je potpuno promijenila način na koji razmišljamo o svojim poslovima i kako radimo. Za mnoge je to bila prilika da preispitaju svoje prioritete i što im je najvažnije u životu. To je jedan od razloga zašto smo vidjeli trendove poput "tihog otkaza".

Ali istraživanje koje je objavio The Workforce Institute u UKG otkriva još zabrinjavajućih vijesti. Od oko 2.200 zaposlenika, kao i 600 lidera i 600 HR rukovoditelja iz deset zemalja, gotovo polovica radnika (46%) ne bi preporučila svoju tvrtku ili profesiju svojoj djeci ili bilo kojoj mladoj osobi do koje im je stalo. Možda još više zastrašujuće, 45% američkih zaposlenika koji su sudjelovali u istraživanju je reklo da ne bi poželjeli svoj posao ni svom najgorem neprijatelju. Istodobno, gotovo dvije trećine zaposlenika (64%) bi odmah promijenilo posao kad bi mogli, dok 45% jednostavno "ne želi više raditi".

Chris Mullen, izvršni direktor The Workforce Institute u UKG, priznaje da su neki od podataka šokantni. "Većina ljudi ima transakcijski odnos s poslom, jer 61% priznaje da idu na posao kako bi primili plaću, 'odjavili se' i otišli kući," kaže on. Slično tome, samo oko četvrtina (28%) zaposlenika kaže da su u karijeri s konkretnim ciljevima i ambicijama koje žele razvijati s vremenom. Samo 11% radnika osjeća da je njihov posao njihov "poziv". Nije ni čudo da su ljudi spremni dati otkaz. Ali Mullen također vjeruje da ljudi inherentno žele raditi. "Na tvrtkama i liderima je da pomognu povezati poslove sa smislom i svrhom," kaže on, ukazujući na još jedan rezultat ankete koji je otkrio da bi 84% ljudi i dalje radilo kad bi osvojili na lutriji, a 28% bi i dalje radilo isti broj sati na istom poslu. Drugim riječima, ljudi možda ne žele toliko dati otkaz - ako ih njihov poslodavac tretira onako kako žele biti tretirani.

Portal MojPosao prošle je godine proveo istraživanje o zadovoljstvu na poslu u Hrvatskoj. Najmanje nezadovoljnih radnika pronalazimo u Zagrebu (18%), a najviše (26%) u Istočnoj Hrvatskoj. Također, male tvrtke zapošljavaju nešto više zadovoljnih radnika (30%) nego što je to slučaj u većim kompanijama (25%), pokazalo je istraživanje. Iz godine u godinu tvrtke koje djeluju u sektoru IT-a i informacijskih tehnologija odnose nagrade za najboljeg poslodavca, stoga ne čudi podatak da je to jedna od djelatnosti s najviše zadovoljnih zaposlenika (39%). Hrvatski radnici najmanje su zadovoljni vrednovanjem radnog mjesta u smislu plaće, ali i drugih beneficija te mogućnošću napredovanja. Također, značajan broj radnika ne osjeća pripadnost kompaniji i tvrtkine uspjehe ne doživljava kao vlastite, a mnogi ističu i manjak podrške i brige od strane nadređene osobe, piše MojPosao. Istraživanje je provedeno na preko 4000 ispitanika, od kojih su 65% žene, a 35% muškarci. Najviše ispitanika, njih 38% imalo je između 31 i 40 godina, 15% je bilo u dobi od 25 do 30 godina te 10% mlađe od 25 godina. Ispitanika starijih od 40 godina bilo je 37%. Većina ispitanika (95%) su zaposleni. Gotovo polovica (43%) ih radi u privatnim tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu, 29% i privatnim stranim tvrtkama, 7% u državnim tvrtkama te 10% u hrvatskim institucijama i 3% u stranim institucijama.

Chris Mullen je za Forbes podijelio i savjete kako izbjeći da se zaposlenici u tvrtci osjećaju loše ili žele dati otkaz. Pokažite zaposlenicima kako njihov rad koristi drugima, kaže. Treba uvesti redovite individualne razgovore sa zaposlenicima i godišnje preglede uspješnosti. Zaposlenicima treba dati vrijeme da shvate zašto rade to što rade. Mnogi zaposlenici rade zbog novca kako bi poboljšali svoje živote. Drugi rade kako bi imali vremena slijediti neke druge strasti u svom životu. U svakom slučaju, zaposlenici koji znaju svoje ‘zašto’ imaju bolje razumijevanje kako njihov profesionalni život i osobni život doprinose jedan drugom.

Dajte zaposlenicima smisao svakodnevnim zadacima povezivanjem s većom svrhom tvrtke, dodaje Mullen. Svakodnevni zadaci zaposlenika mogu se činiti dosadnima i repetitivnima. Pokazivanje kako su ti zadaci ključni za posao daje smisao zaposlenicima i njihovim ponekad monotonim odgovornostima.

Zaposlenici se moraju osjećati da ih se sluša, tvrdi Mullen. “Slušanje zaposlenika je ključni način razumijevanja njihovih potreba, želja i zabrinutosti. Lideri i menadžeri koji ovo učine stalnim dijelom svoje organizacije mogu dobiti vrijedne uvide za djelovanje i poboljšanje iskustva zaposlenika.”

Zaposlenicima treba dati priliku za rast kroz učenje i razvoj. Pružanje profesionalnih razvojnih ciljeva kako bi zaposlenici mogli steći nove vještine ili unaprijediti postojeće može potaknuti osjećaj rasta i nade u njihovu karijeru unutar tvrtke. To zaposlenicima daje nešto prema čemu mogu raditi ne samo za vlastitu korist, već i za korist organizacije. I na kraju, Mullen kaže: “Dajte zaposlenicima slobodno vrijeme da se isključe i napune energijom. Mnogi zaposlenici (85%, točnije) ne koriste svoje dopušteno slobodno vrijeme i to može doprinijeti preopterećenosti i ‘burn out-u’. stresa.”

