Zabrinuti tata podijelio: 'Moja kćer ne vidi da je njen oženjeni ljubavnik samo iskorištava za seks'

Jedan se zabrinuti tata javio The Sun-ovoj savjetnici za odnose, Deidre, kako bi mu pomogla oko neobičnog problema. Naime, kako kaže, njegova kći ne vidi da ju njen oženjeni ljubavnik iskorištava samo zbog seksa. ‘Moja kći se zaljubila u oženjenog muškarca s užasnom reputacijom i znam da je on samo koristi za seks’, napisao je.

‘Potpuno je zaljubljena i neće čuti da je on samo iskorištava’, dodaje, ‘Ja sam 59-godišnjak, a moja kći ima 27 godina. Vjerujem da je muškarac s kojim se viđa u ranim 40-ima, oženjen i ima dijete. Moja kći je divna, ali nije imala sreće u ljubavi. Nekoliko joj je puta bilo slomljeno srce i čini se da uvijek bira muškarce koji se prema njoj ponašaju loše’.

‘Kad mi je rekla da je na poslu upoznala dragog dečka, koji se dobro ponašao prema njoj, imao dobar posao i želi budućnost s njom, bio sam oduševljen’, nastavlja, ‘Supruga i ja smo ga pozvali na nedjeljni ručak, ali ona je uvijek govorila da ne može doći. Na kraju je priznala da je to zato što on ima obitelj s kojom provodi vikende. Tvrdila je da su on i njegova supruga 'rastavljeni' i žive zajedno samo zbog djeteta’.

‘Ali, počeo sam se raspitivati ​​o tom čovjeku i saznao sam da je serijski varalica. Posebno voli seks s mlađim ženama’, podijelio je, ‘Koliko ja mogu reći, preko tjedna je u kući s mojom kćeri, a zatim vikendom odlazi svojoj kući igrati se sretne obitelji. Ovo mu nije prvi put da to radi. Kad sam pokušao razgovarati sa svojom kćeri o tome, jako se uzrujala. Rekla je da je varao samo jednom u prošlosti, i to zato što je bio u nesretnom braku’.

‘S njom je, rekla je, drugačije: on je stvarno voli i uskoro će ostaviti svoju ženu zbog nje. Poznajem ovaj tip muškarca. Ona je moja djevojčica - zaslužuje bolje od ovoga. Ne mogu podnijeti da je vidim povrijeđenu. Što da radim?’.

Deidre mu je poručila: ‘Gledati nekoga koga volite kako čini veliku pogrešku bolno je i frustrirajuće. Ali vaša je kći odrasla, dovoljno stara da sama donosi odluke. Ne možete je natjerati da prekine aferu. Rekli ste joj što ste upčili i kako se osjećate. Što više ovo ponavljate, više biste je mogli gurnuti u njegov zagrljaj - i pokvariti vaš odnos. Jasno joj dajte do znanja da ste tu za nju ako ikad poželi razgovarati. Nadajmo se da će ono što ste rekli shvatiti i da će i ona sama početi sumnjati’.

