Našao je 'jezivu' lutku ispod napuštene kuće, ali ono što se dogodilo poslije šokiralo ga je

Jedan čovjek doživio je nevjerojatan šok kada je ispod napuštene kuće otkrio staru, zastrašujuću lutku – i taj pronalazak neočekivano je promijenio njegov život. Kerry Walton iz Warwicka, Queensland, naletio je na lutku zakopanu u zemlji, vjerujući da je tamo skrivena gotovo 200 godina, piše Mirror.

Lutku je nazvao ‘Letta Me Out’ i otkrio njezine romske korijene, pretpostavljajući da su je putnici koristili za proricanje sudbine, iako za to nema potvrde. U intervjuu iz 2002. godine rekao je: ‘Prestravila me, skroz me izbacila iz takta. No, kad sam se smirio, shvatio sam da sam pronašao nešto posebno’.

Iako je lutka svojim sablasnim izgledom izazvala pažnju na društvenim mrežama, ispada da je Kerryju donijela sreću. Na Redditu je objavljena slika lutke, gdje ona sjedi uspravno na stolici s izraženim obrvama, nosom i zlokobnim osmijehom. Korisnici su u komentarima reagirali raznim opaskama, od ‘trebao ju je ostaviti gdje je bila’ do ‘ne bih je nikada donio u svoju kuću’.

Unatoč negativnim reakcijama, Kerryjeva sreća se preokrenula nakon pronalaska lutke. Njegova kolekcija antikviteta brzo je narasla, a zarada mu je omogućila da kupi luksuznu kuću u predgrađu Brisbanea. ‘Bili smo bez novca, no nakon što se lutka pojavila, stvari su krenule nabolje’, priznao je Kerry. Lutku je proglasio dijelom obitelji i obećao da je nikada neće prodati, čak je napravio i Instagram stranicu posvećenu njezinu utjecaju na njegov život.

Međutim, ne dijele svi Kerryjev entuzijazam. Neki korisnici Reddita su skeptični, šaleći se da je ovo scenarij za horor film.’"Gledao sam ovakav film – bolje da je ostaviš na miru’, napisao je jedan, dok je drugi dodao: ‘Spalio bih je i plesao oko vatre’.

