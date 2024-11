Vlasnici pasa imaju 24% manji rizik od rane smrti: 'Neki liječnici prepisuju ih kao lijek'

U pregledu zdravstvenih prednosti čovjekova najboljeg prijatelja analizirano je istraživanje koje je obuhvatilo gotovo 4 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Skandinaviji, Novom Zelandu, Australiji i Ujedinjenom Kraljevstvu, prenosi CNN. "Posjedovanje psa povezano je sa smanjenjem smrtnosti od svih uzroka za 24%," rekla je Kramer, docentica na odjelu za endokrinologiju i metabolizam Sveučilišta u Torontu. Meta-analiza pokazala je još veće koristi za ljude koji su već preživjeli srčani udar ili moždani udar. "Za te ljude, posjedovanje psa bilo je još korisnije. Imali su 31% manji rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti," rekla je Kramer.

Odvojeno istraživanje više od 336.000 švedskih muškaraca i žena otkrilo je da su vlasnici pasa imali bolje zdravstvene ishode nakon što su doživjeli značajan kardiovaskularni problem poput srčanog ili moždanog udara. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, srčani i moždani udar vodeći su uzroci smrti u svijetu. Koristi su bile najveće za vlasnike pasa koji su živjeli sami. "Najzanimljiviji dio ovog istraživanja bio je da su ljudi koji su živjeli sami zapravo imali najveću korist, i u skupini srčanog udara i u skupini moždanog udara," rekla je vlasnica psa dr. Martha Gulati, glavna urednica CardioSmart.org-a, edukacijske platforme za pacijente Američkog koledža za kardiologiju. "Ljudi koji su živjeli sa psom imali su manju smrtnost od onih koji su živjeli sami bez psa," rekla je Gulati.

Osobe koje su preživjele srčani udar, a živjeli su sami i imali su psa, imali su 33% manji rizik od smrti u usporedbi s ljudima bez psa. Oni koji su preživjeli moždani udar, a isto tako su živjeli sami imali su 27% manji rizik od smrti. "Znamo da su usamljenost i socijalna izolacija snažni čimbenici rizika za preranu smrt, a naša hipoteza je bila da prisustvo ljubimca može ublažiti te rizike," rekla je autorica studije Tove Fall, izvanredna profesorica epidemiologije na Sveučilištu u Uppsali u Švedskoj. "Samci moraju sami voditi psa u šetnju, a znamo da je tjelesna aktivnost važna u rehabilitaciji nakon infarkta miokarda ili moždanog udara," dodala je Fall.

Obje objavljene studije bile su opservacijske, što znači da istraživači ne mogu dokazati da je posjedovanje psa izravni uzrok povećanog životnog vijeka ili boljih zdravstvenih ishoda nakon srčanog i moždanog udara; samo bi randomizirano kliničko ispitivanje moglo dati odgovore na ta pitanja. "Je li to zbog psa ili zbog ponašanja vlasnika", zapitala se Gulati. "Je li to zato što vlasnici pasa vježbaju više ili zato što su ljudi koji odlučuju imati psa drukčiji od onih koji ne žele psa? Jesu li zdraviji ili bogatiji? To još ne znamo." Američko udruženje za srce ukazuje na studije koje su otkrile da vlasnici pasa koji ih vode u šetnju imaju do 30 minuta više tjelesne aktivnosti dnevno u odnosu na one koji ne šeću pse. "Postoje studije koje sugeriraju da osobe s psima imaju bolji profil kolesterola i niži krvni tlak," rekla je Kramer, inače vlasnica psa. "Jedna studija, moja omiljena, otkrila je da samo maženje psa može sniziti krvni tlak jednako kao i lijek," rekla je Kramer.

Druge studije sugeriraju da psi pružaju društvo i ljubav koja može smanjiti anksioznost i depresiju. To je posebno važno nakon bolesti poput srčanog ili moždanog udara. "Znamo da ako imate depresiju nakon srčanog udara, veća je vjerojatnost da ćete imati lošiji ishod," rekla je Gulati, što je jedan od razloga zašto su mnoge bolnice počele koristiti terapijske pse za kardiološke pacijente. Neki kardiolozi toliko vjeruju u dobrobiti posjedovanja psa da ga čak i "prepisuju" svojim pacijentima ako smatraju da osoba može odgovorno brinuti o ljubimcu. "Mnogi moji pacijenti često me pitaju nakon srčanog udara ili moždanog udara, mogu li se uopće brinuti za psa? Brinu se jer ne žele ostaviti psa samog ako im se nešto dogodi," rekla je Gulati. "Ako je moguće, uvijek ih potičem da nabave psa," rekla je, "možda starijeg psa koji treba dom, a ne štene koje je teže zbrinuti."

"Iako ove nereprezentativne studije ne mogu ‘dokazati’ da usvajanje ili posjedovanje psa izravno smanjuje smrtnost, ovi čvrsti nalazi svakako su barem sugestivni," rekao je dr. Glenn Levine, predsjednik skupine za izradu znanstvenih preporuka Američkog udruženja za srce. Ipak, također navodi da je posjedovanje ljubimca obveza koja sa sobom nosi određene financijske troškove i odgovornosti, pa bi "primarna svrha usvajanja, spašavanja ili kupovine ljubimca" trebala biti ljubav prema njemu, a ne smanjenje kardiovaskularnog rizika. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, studije pokazuju da psi smanjuju stres, potiču opuštanje i utječu na gotovo sve faze našeg života. "Psi utječu na socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj kod djece, promiču aktivan način života, a neki čak mogu otkriti nadolazeće epileptičke napade ili prisutnost određenih vrsta raka," navodi CDC. Znači li to da i mlađi ljudi mogu imati koristi od posjedovanja psa? "Opće razumijevanje kardiovaskularnog zdravlja jest da što ranije usvojimo zdravije navike, to bolje," rekla je Kramer. "Kao i hodanje, nepušenje. Mislim da bi posjedovanje psa moglo biti dio toga."

Pas iz čovjeka izvuče svu dobrotu, a udomiti starijeg psa ima i prednosti