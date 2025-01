Vlasnici mačaka otkrili su 'toksične navike' svojih ljubimaca: 'Voli mi kihati u lice'

Mačke su, uz pse, najčešće izbor kućnih ljubimaca. Poznate su po svojoj nezavisnoj prirodi, no ponekad ta sloboda može rezultirati raznim nepodopštinama. Njihova znatiželja i želja za istraživanjem mogu ih dovesti u situacije koje vlasnici teško mogu predvidjeti ili kontrolirati. Tako se na Redditu povela tema o "toksičnim osobinama" mačak, a neke od mogle bi vas i nasmijati, piše Express.

"Koja je toksična osobina vaše mačke? Ovo je Nova i njezina 'otrovna' osobina je da voli bacati svoje igračke u svoju zdjelu s vodom i onda ih donositi meni na krevet potpuno natopljene i tako ostavlja mokre mrlje po mojoj posteljini", napisala je korisnica. Pokrenula je lavinu komentara u kojima su se vlasnici žalili na nepodopštine svojih ljubimaca. "Toksična osobina moje mačke? Krade moje mjesto čim ustanem", odgovorio je jedan korisnik.

"Gledao je kako izvadim njegove igračke ispod štednjaka kad ih je tamo stavio, pa sada misli da tamo uvijek ima igračke za njega. Svaki dan nekoliko puta ide u kuhinju i 'viče' da dođem i izvadim nepostojeće igračke za njega. Moja druga mačka laje", napisala je druga korisnica. No, mačka koja laje očito nije tako rijedak slučaj. "O, Bože! I moja mačka laje! Strah me je reći ljudima jer će misliti da sam luda. Tako mi je drago da još netko može potvrditi sa svojom mačkom", napisala je korisnica.

Great Pet Care, web stranica koja pruža opsežne informacije o kućnim ljubimcima, objavila je članak o viralnom videu dvogodišnje mačke koja laje na novo obiteljsko mače. "Anatomija mačaka omogućuje im da ispuste zvuk laveža koji zvuči kao pas, samo nije uobičajeno da se glasaju na ovaj način. Čula sam da se to već događalo s mačkama koje su odgojene sa psima", objasnila je Samantha Bell, stručnjakinja za ponašanje mačaka. Jedan od toksičnih karakteristika mačaka koje su korisnici Reddita je kihanje na vlasnike.

"Približio je svoje malo lice mom licu i onda je kihnuo na mene", podijelio je jedan korisnik, a njegov je komentar dobio 535 glasova za te su i drugi vlasnici mačaka rekli da da njihove mačke također kišu na njih. "Moja mačka voli obavljati nuždu u svom pijesku u najnepovoljnijim trenucima, najčešće kad sam u sobi blizu njihove kutije za pijesak, pa stalno moram hvatati zrak. Nakon što iscrpe razinu kisika u mojoj krvi, još imaju drskosti doći mi blizu i tražiti maženje odmah nakon što su aktivirali nešto što mogu jedino definirati kao biološko oružje", napisao je korisnik.

Još jedan vlasnik podijelio je slično iskustvo. "Moje će čekati dok ne dođe vrijeme spavanja, dok se svjetla ne ugase i dok ne počnem tonuti u san, a onda će ispaliti smrdljivu bombu. Onda moram ustati i isprati izmet prije nego što kisik postane problem. Naučio sam na teži način da to moram napraviti prije nego što miris ode predaleko jer one to neće zakopati!", zaključio je korisnik.